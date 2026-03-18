Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Neurology Neurosurgery & Psychiatry δείχνει ότι η τήρηση της δίαιτας MIND (συνδυασμός Μεσογειακής και DASH δίαιτας) συνδέεται με βραδύτερη απώλεια φαιάς ουσίας στον εγκέφαλο σε βάθος 12ετίας.

Η μελέτη παρακολούθησε 1.647 μεσήλικες και ηλικιωμένους και έδειξε ότι υψηλότερη βαθμολογία στη δίαιτα MIND συσχετίστηκε με:

20% βραδύτερη μείωση της φαιάς ουσίας (ισοδύναμο 2,5 ετών καθυστέρησης στη γήρανση)

Βραδύτερη διεύρυνση των εγκεφαλικών κοιλιών (δείκτης ατροφίας)

Τα μούρα και τα πουλερικά συσχετίστηκαν με καλύτερη δομή εγκεφάλου, ενώ τα γλυκά και τα τηγανητά φαστ φουντ συνδέθηκαν με ταχύτερη ατροφία. Απροσδόκητα, τα δημητριακά ολικής άλεσης συσχετίστηκαν με δυσμενείς αλλαγές και το τυρί με θετικές.

Πρόκειται για παρατηρητική μελέτη, επομένως δεν αποδεικνύεται αιτιώδης σχέση, αλλά ενισχύεται η σημασία της δίαιτας MIND για την υγεία του εγκεφάλου.

Οι κύριοι διατροφικοί παράγοντες που συνέβαλαν στις παρατηρούμενες ευεργετικές συσχετίσεις περιλάμβαναν τα μούρα, τα οποία συσχετίστηκαν με βραδύτερη αύξηση των κοιλιακών όγκων, και τα πουλερικά, που επίσης συσχετίστηκαν με βραδύτερη αύξηση των κοιλιακών όγκων και βραδύτερη μείωση της φαιάς ουσίας. Από την άλλη πλευρά, η υψηλότερη πρόσληψη γλυκών συσχετίστηκε με ταχύτερη διεύρυνση των κοιλιών και ατροφία του ιππόκαμπου, ενώ τα τηγανητά φαστ φουντ συνδέθηκαν επίσης με μεγαλύτερη μείωση του όγκου του ιππόκαμπου. «Τα τρόφιμα που συνιστά η δίαιτα MIND, πλούσια σε αντιοξειδωτικά, όπως τα μούρα, και πηγές υψηλής ποιότητας πρωτεΐνης, όπως τα πουλερικά, μπορεί να μειώσουν το οξειδωτικό στρες και να μετριάσουν τη νευρωνική βλάβη», προτείνουν οι ερευνητές. «Αντιθέτως, τα τηγανητά φαστ φουντ, συχνά πλούσια σε ανθυγιεινά λίπη, τρανς λιπαρά και τελικά προϊόντα προχωρημένης γλυκοζυλίωσης, μπορεί να συμβάλλουν στη φλεγμονή και την αγγειακή βλάβη», προσθέτουν. Απροσδόκητα, η υψηλότερη πρόσληψη δημητριακών ολικής αλέσεως συσχετίστηκε με δυσμενείς δομικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων ταχύτερων μειώσεων στη φαιά ουσία και τον όγκο του ιππόκαμπου και ταχύτερης διεύρυνσης των κοιλιών, ενώ η υψηλότερη πρόσληψη τυριού συσχετίστηκε με βραδύτερες μειώσεις στη φαιά ουσία και τον όγκο του ιππόκαμπου, καθώς και με μικρότερη διεύρυνση των κοιλιών και λιγότερες φωτεινές κηλίδες.