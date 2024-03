Ζήσης Ψάλλας

Μια πιο υγιεινή διατροφή σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο άνοιας και πιο αργό ρυθμό γήρανσης, σύμφωνα με μια νέα μελέτη στο Columbia University Mailman School of Public Health και στο The Robert Butler Columbia Aging Center. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολυσυστημικές διαδικασίες γήρανσης σχετίζονται, τουλάχιστον εν μέρει, τη συσχέτιση διατροφής-άνοιας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ενώ η βιβλιογραφία είχε προτείνει ότι τα άτομα που ακολουθούσαν μια υγιεινή διατροφή παρουσίασαν επιβράδυνση στις διαδικασίες βιολογικής γήρανσης και ήταν λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν άνοια, μέχρι τώρα ο βιολογικός μηχανισμός αυτής της προστασίας δεν είναι καλά κατανοητός. Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Annals of Neurology.

«Πολλή προσοχή της έρευνας για τη διατροφή και την άνοια επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένα θρεπτικά συστατικά επηρεάζουν τον εγκέφαλο», δήλωσε ο Daniel Belsky, Ph.D., αναπληρωτής καθηγητής Επιδημιολογίας στο Columbia School of Public Health and the Columbia Aging Center και ανώτερος συγγραφέας της μελέτης. «Δοκιμάσαμε την υπόθεση ότι μια υγιεινή διατροφή προστατεύει από την άνοια επιβραδύνοντας το συνολικό ρυθμό βιολογικής γήρανσης του οργανισμού».

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δεδομένα από τη δεύτερης γενιάς Καρδιολογικής Μελέτης Framingham, τον πληθυσμό των Απογόνων (Offspring). Οι συμμετέχοντες αρχικά ήταν 60 ετών και άνω, δεν είχαν άνοια και υπήρχαν διαθέσιμα διατροφικά και επιγενετικά δεδομένα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο πληθυσμός αυτός παρακολουθήθηκε σε εννέα εξετάσεις, περίπου κάθε 4 έως 7 χρόνια. Σε κάθε επίσκεψη παρακολούθησης, η συλλογή δεδομένων περιλάμβανε φυσική εξέταση, ερωτηματολόγια σχετικά με τον τρόπο ζωής, δειγματοληψία αίματος και, ξεκινώντας το 1991, νευρογνωστικές εξετάσεις.

Από τους 1.644 συμμετέχοντες που συμπεριλήφθηκαν στις αναλύσεις, οι 140 εμφάνισαν άνοια. Για να μετρήσουν το ρυθμό γήρανσης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα επιγενετικό ρολόι που ονομάζεται DunedinPACE και αναπτύχθηκε από τον Belsky και τους συνεργάτες του στο Πανεπιστήμιο Duke και το Πανεπιστήμιο του Otago. Το “ρολόι” μετρά πόσο γρήγορα αλλοιώνεται το σώμα ενός ατόμου καθώς μεγαλώνει, «σαν ένα ταχύμετρο για τις βιολογικές διαδικασίες της γήρανσης», εξήγησε ο Belsky.

«Έχουμε κάποιες ισχυρές ενδείξεις ότι μια υγιεινή διατροφή μπορεί να προστατεύσει από την άνοια», δήλωσε ο Yian Gu, αναπληρωτής καθηγητής Νευρολογικών Επιστημών στο Ιατρικό Κέντρο Irving University της Κολούμπια. «Αλλά ο μηχανισμός αυτής της προστασίας δεν είναι καλά κατανοητός».

«Το τεστ της υπόθεσης ότι η πολυσυστημική βιολογική γήρανση είναι ένας μηχανισμός υποκείμενων συσχετισμών διατροφής-άνοιας ήταν το λογικό επόμενο βήμα», εξήγησε ο Belsky. Η έρευνα προσδιόρισε ότι η υψηλότερη τήρηση της δίαιτας MIND (Mediterranean-Dash Intervention for Neurodegenerative Delay diet) επιβράδυνε το ρυθμό γήρανσης όπως μετρήθηκε από το DunedinPACE και μείωσε τους κινδύνους για άνοια και θνησιμότητα.

Το πιο αργό DunedinPACE αντιπροσώπευε το 27% της συσχέτισης διατροφής-άνοιας και το 57% της σχέσης δίαιτας-θνησιμότητας.

«Τα ευρήματά μας υποδεικνύουν ότι ένας πιο αργός ρυθμός γήρανσης μεσολαβεί ως μέρος της σχέσης της υγιεινής διατροφής με το μειωμένο κίνδυνο άνοιας και επομένως, η παρακολούθηση του ρυθμού γήρανσης μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της άνοιας», δήλωσε η πρώτη συγγραφέας Aline Thomas.