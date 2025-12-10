Ερευνητές από το King’s College London διαπίστωσαν ότι τα μόρια σε δείγματα κοπράνων μπορούν να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τι τρώνε οι άνθρωποι και πώς αντιδρά το μικροβίωμα του εντέρου τους, προσφέροντας ένα πιθανό νέο εργαλείο για τη μελέτη της διατροφής και της επίδρασής της στην υγεία.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 2.647 συμμετέχοντες σε δύο μεγάλες βρετανικές ομάδες, την TwinsUK και την ZOE PREDICT1, ενσωματώνοντας δεδομένα για 650 μεταβολίτες των κοπράνων, δεδομένα για είδη μικροβίων του εντέρου και λεπτομερείς διατροφικές πληροφορίες από ερωτηματολόγια κατανάλωσης τροφίμων. Χρησιμοποιώντας προσεγγίσεις μηχανικής μάθησης, διαπίστωσαν ότι οι μεταβολίτες στα κόπρανα αντανακλούσαν την πρόσληψη 10 διαφορετικών ομάδων τροφίμων και ποτών, συμπεριλαμβανομένου του κρέατος, των ξηρών καρπών, των δημητριακών ολικής αλέσεως και του τσαγιού και του καφέ, καθώς και τη συνολική προσήλωση σε υγιεινά ή ανθυγιεινά διατροφικά πρότυπα.

Η μελέτη εντόπισε επίσης πάνω από 400 συσχετίσεις μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων τροφίμων και μεταβολιτών. Πάνω από τις μισές από αυτές τις συσχετίσεις ήταν θετικές, πράγμα που σημαίνει ότι η αυξημένη πρόσληψη ορισμένων ομάδων τροφίμων οδήγησε σε αύξηση συγκεκριμένων μεταβολιτών στα κόπρανα. Αυτό υποδηλώνει ότι οι μεταβολίτες μπορεί είτε να προέρχονται απευθείας από την τροφή είτε να παράγονται όταν τα μικρόβια που αλληλεπιδρούν και διασπούν τις τροφές.

Η ομάδα εντόπισε περισσότερες από 2.500 συνδέσεις μεταξύ των εντερικών μικροβιακών ειδών και πάνω από το 90% των μεταβολιτών που σχετίζονται με τη διατροφή στα κόπρανα -με το ένα τέταρτο αυτών των μεταβολιτών που σχετίζονται με τη διατροφή να συσχετίζονται επίσης με τη συνολική ποικιλομορφία του εντερικού μικροβιακού οικοσυστήματος.

Ο Robert Pope, φοιτητής στο King’s College London και επικεφαλής συγγραφέας της εργασίας, δήλωσε: «Η μέτρηση της διατροφής και του τρόπου με τον οποίο το μικροβίωμα του εντέρου ανταποκρίνεται σε διαφορετικά τρόφιμα είναι δύσκολη. Η ανάλυση των ενώσεων στα κόπρανα παρέχει πληροφορίες για το τι τρώνε οι άνθρωποι και πώς το μικροβίωμα του εντέρου μεταβολίζει την τροφή διαφορετικά, επισημαίνοντας τον ρόλο του στην υγεία».

Ο Δρ. Mario Falchi, καθηγητής υπολογιστικής ιατρικής στο King’s College London και συν-επικεφαλής συγγραφέας της εργασίας, δήλωσε: «Αναλύοντας τα χημικά αποτυπώματα που αφήνει η διατροφή μας στο έντερο, μπορούμε να εντοπίσουμε ποια μόρια που προέρχονται από τρόφιμα θρέφουν το μικροβίωμα και προάγουν την παραγωγή ωφέλιμων ενώσεων -καθοδηγώντας την ανάπτυξη πρεβιοτικών που υποστηρίζουν τόσο την υγεία του εντέρου όσο και τη συνολική υγεία, ανεξάρτητα από τη διατροφή ή την πρόσβαση σε τρόφιμα».