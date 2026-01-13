Το «τι πρέπει να τρώω;» αποτελεί ένα από τα πιο συχνά και δύσκολα ερωτήματα των ασθενών με φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου, όπως η νόσος του Crohn. Μέχρι σήμερα υπήρχαν περιορισμένα επιστημονικά δεδομένα που να στηρίζουν συγκεκριμένες διατροφικές συστάσεις. Νέα τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη από το Stanford University Medical Center προσφέρει σημαντικά στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine, έδειξε ότι μια βραχυπρόθεσμη δίαιτα περιορισμένων θερμίδων, γνωστή ως «δίαιτα μίμησης νηστείας», μπορεί να βελτιώσει τόσο τα κλινικά συμπτώματα όσο και βιολογικούς δείκτες φλεγμονής σε ασθενείς με ήπια έως μέτρια νόσο του Crohn. Συμμετείχαν 97 ασθενείς από όλη τη χώρα, οι οποίοι χωρίστηκαν σε ομάδα παρέμβασης και ομάδα ελέγχου. Όσοι ακολούθησαν τη δίαιτα περιόριζαν δραστικά τις θερμίδες τους για πέντε ημέρες κάθε μήνα, καταναλώνοντας φυτικά γεύματα, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο έτρωγαν κανονικά.

Στο τέλος των τριών μηνών, περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών στην ομάδα της δίαιτας παρουσίασαν βελτίωση των συμπτωμάτων, έναντι λιγότερων από τους μισούς στην ομάδα ελέγχου. Τα οφέλη εμφανίστηκαν ακόμη και μετά τον πρώτο κύκλο της δίαιτας. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ήπιες, κυρίως κόπωση και πονοκέφαλος.

Σημαντικές ήταν και οι βελτιώσεις σε αντικειμενικούς δείκτες φλεγμονής. Παρατηρήθηκε μείωση της καλπροτεκτίνης κοπράνων, καθώς και φλεγμονωδών λιπιδικών μεσολαβητών και ανοσολογικών παραγόντων στο αίμα. Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον αν το μικροβίωμα του εντέρου συμβάλλει στα παρατηρούμενα οφέλη.

Συνολικά, η μελέτη προσφέρει ισχυρά στοιχεία ότι συγκεκριμένες διατροφικές παρεμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν συμπληρωματικό εργαλείο στη διαχείριση της νόσου του Crohn, σε έναν τομέα όπου μέχρι σήμερα οι θεραπευτικές επιλογές ήταν περιορισμένες.