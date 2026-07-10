Η τήρηση των διατροφικών οδηγιών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης μπορεί να μειώσει την έκθεση σε πολλές – αλλά όχι σε όλες – τις περιβαλλοντικές χημικές ουσίες που προέρχονται από τα τρόφιμα και τα καθημερινά προϊόντα, σύμφωνα με μια νέα μελέτη σε σχεδόν 1.500 έγκυες συμμετέχουσες. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο American Journal of Clinical Nutrition.

Η διατροφή αποτελεί έναν από τους τρόπους έκθεσης του ανθρώπου σε περιβαλλοντικές χημικές ουσίες. Αυτές οι χημικές ουσίες μπορούν να εισέλθουν στα τρόφιμα κατά τη διάρκεια της γεωργικής καλλιέργειας, της επεξεργασίας, της συσκευασίας, της αποθήκευσης ή του μαγειρέματος. Η κατανόηση του κατά πόσο η τήρηση των τρεχουσών διατροφικών συστάσεων που υποστηρίζουν μια υγιή εγκυμοσύνη θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τις χημικές εκθέσεις αποτέλεσε βασικό ερώτημα για τις ερευνήτριες του ECHO, Diana Pacyga και Jessie Buckley του UNC Gillings School of Global Public Health.

Πρόσφατη έρευνα του ECHO διαπίστωσε ότι οι έγκυες συμμετέχουσες εκτίθενται κατά μέσο όρο σε 45 διαφορετικές περιβαλλοντικές χημικές ουσίες, αναδεικνύοντας τη σημασία της κατανόησης του κατά πόσο τα υγιεινά διατροφικά πρότυπα σχετίζονται με διαφορές στις εκθέσεις.

«Η μείωση της έκθεσης σε χημικές ουσίες είναι ιδιαίτερα σημαντική κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, καθώς προηγούμενες μελέτες του ECHO έχουν επίσης συνδέσει ορισμένες χημικές ουσίες με χειρότερη υγεία των μητέρων και των παιδιών τους», δήλωσε η Buckley.

Οι ερευνητές εξέτασαν τη διατροφή και τις χημικές εκθέσεις σε σχεδόν 1.500 έγκυες συμμετέχουσες, μετρώντας περισσότερες από 100 χημικές ουσίες σε δείγματα ούρων και συσχετίζοντάς τες με την ποιότητα της διατροφής, βάσει του πόσο πιστά οι συμμετέχουσες ακολουθούσαν τις Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς.

Οι έγκυες των οποίων η διατροφή ακολουθούσε πιο πιστά τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης περισσότερης άπαχης πρωτεΐνης, είχαν χαμηλότερα επίπεδα ορισμένων συχνά απαντώμενων χημικών ουσιών που βρίσκονται σε συσκευασίες τροφίμων ή σχηματίζονται ως παραπροϊόντα κατά το μαγείρεμα. Για παράδειγμα, τα επίπεδα μιας φθαλικής ένωσης που μπορεί να διαρρεύσει στα τρόφιμα από πλαστικές συσκευασίες ήταν 13% χαμηλότερα στις συμμετέχουσες με διατροφή υψηλότερης ποιότητας.

«Αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι η τήρηση των Διατροφικών Οδηγιών των ΗΠΑ μπορεί να έχει δύο οφέλη – να βοηθά στην κάλυψη των διατροφικών αναγκών της εγκυμοσύνης και να προσφέρει έναν τρόπο μείωσης της έκθεσης σε πολλές κοινές βιομηχανικές χημικές ουσίες», δήλωσε η Pacyga.

Ωστόσο, το ίδιο διατροφικό πρότυπο δεν μειώνει την έκθεση σε όλες τις χημικές ουσίες. Οι συμμετέχουσες που ακολουθούσαν τις οδηγίες είχαν επίσης υψηλότερα επίπεδα ορισμένων χημικών ουσιών. Αξιοσημείωτα, η κατανάλωση περισσότερων φρούτων και λαχανικών και λιγότερης πρόσθετης ζάχαρης συνδέθηκε με υψηλότερα επίπεδα ορισμένων φυτοφαρμάκων, τα οποία μπορούν να βρεθούν στα νωπά προϊόντα.

Συνολικά, μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά ολικής άλεσης και άπαχες πρωτεΐνες και χαμηλότερη σε πρόσθετη ζάχαρη συνδέθηκε με χαμηλότερη ή υψηλότερη έκθεση σε διαφορετικές περιβαλλοντικές χημικές ουσίες, υπογραμμίζοντας την πολύπλοκη σχέση μεταξύ τροφής και χημικών εκθέσεων. Αυτά τα ευρήματα αναδεικνύουν τομείς όπου οι καταναλωτές θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πρόσθετες κατευθυντήριες οδηγίες για να μειώσουν τις διαιτητικές χημικές εκθέσεις τους.

«Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι σημαντικά για μια υγιή διατροφή κατά την εγκυμοσύνη, αλλά μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγή φυτοφαρμάκων», εξήγησε η Pacyga. «Η αγορά βιολογικών προϊόντων, όταν είναι δυνατόν, και το πλύσιμο ή το ξεφλούδισμα των προϊόντων μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της έκθεσης, ενώ παράλληλα συνεχίζετε να τρώτε αυτά τα υγιεινά τρόφιμα».

Οι ερευνητές τόνισαν ότι η τήρηση των διατροφικών οδηγιών παραμένει ένα σημαντικό μέρος μιας υγιούς εγκυμοσύνης, αλλά τα ευρήματά τους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση μελλοντικών συζητήσεων σχετικά με το πώς οι διατροφικές οδηγίες αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές εκθέσεις.

«Μια μέτρια αναθεώρηση των διατροφικών οδηγιών ώστε να συμπεριλάβουν συμβουλές για τη μείωση των χημικών εκθέσεων θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία της υγείας των εγκύων χωρίς να αλλάξουν οι συστάσεις τροφίμων που ήδη γνωρίζουμε ότι υποστηρίζουν την καλή διατροφή», δήλωσε η Buckley.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την καλύτερη κατανόηση αυτών των σχέσεων και για τον εντοπισμό άλλων πρακτικών τρόπων μείωσης της έκθεσης μέσω της διατροφής.