Σε μία από τις πιο ολοκληρωμένες μελέτες σχετικά με τον καφέ και την υγεία του ήπατος που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, ερευνητές του Πανεπιστημίου Επιστημών Υγείας Cedars-Sinai συνέδεσαν την υψηλότερη κατανάλωση καφέ με χαμηλότερο κίνδυνο κίρρωσης, καρκίνου του ήπατος και θανάτου που σχετίζεται με ηπατικές παθήσεις.

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Clinical Gastroenterology and Hepatology, παρέχουν επίσης νέα βιολογικά στοιχεία που μπορεί να βοηθήσουν στην ερμηνεία αυτών των συσχετίσεων.

«Προηγούμενες μελέτες είχαν υποδείξει ότι ο καφές μπορεί να ωφελεί το ήπαρ, αλλά οι περισσότερες ήταν μικρότερες ή εξέταζαν μόνο ένα κομμάτι του παζλ», δήλωσε ο ηπατολόγος Hyunseok Kim, επίκουρος καθηγητής ιατρικής στο Cedars-Sinai και αντίστοιχος συγγραφέας της μελέτης. «Παρακολουθήσαμε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους για περισσότερο από μια δεκαετία και εξετάσαμε τα αποτελέσματα υγείας τους μαζί με μαγνητικές τομογραφίες ήπατος και αναλύσεις πρωτεϊνών του αίματος. Στο σύνολό τους, αυτά τα ευρήματα βοηθούν στην εξήγηση των βιολογικών μηχανισμών πίσω από τη σύνδεση του καφέ με την καλύτερη υγεία του ήπατος.»

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 354.957 συμμετέχοντες της UK Biobank που δεν είχαν κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος κατά την έναρξη της μελέτης. Κατά τη διάρκεια μιας διάμεσης παρακολούθησης 13 ετών, οι ερευνητές κατέγραψαν νέες διαγνώσεις κίρρωσης, καρκίνου του ήπατος και θανάτου που σχετίζεται με ηπατικές παθήσεις μέσω συνδεδεμένων ιατρικών αρχείων.

Σε σύγκριση με άτομα που δεν έπιναν καφέ, εκείνοι που κατανάλωναν πέντε ή περισσότερα φλιτζάνια καφέ την ημέρα είχαν 32% χαμηλότερο κίνδυνο κίρρωσης, 47% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου του ήπατος και 42% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου που σχετίζεται με ηπατικές παθήσεις. Οι συμμετέχοντες που έπιναν περισσότερο καφέ παρουσίασαν επίσης χαμηλότερα επίπεδα λίπους στο ήπαρ, σιδήρου στο ήπαρ, ίνωσης και φλεγμονής του ήπατος στις μαγνητικές τομογραφίες. Επιπλέον, οι εξετάσεις αίματος των πιο φανατικών καταναλωτών καφέ έδειξαν υψηλότερα επίπεδα πρωτεϊνών που σχετίζονται με την υγιή λειτουργία του ήπατος και χαμηλότερα επίπεδα πρωτεϊνών που συνδέονται με ουλές και φλεγμονή.

Αν και ο κίνδυνος για την υγεία του ήπατος μειωνόταν όσο αυξανόταν η κατανάλωση καφέ, οι ερευνητές σημείωσαν ότι οφέλη παρατηρήθηκαν ακόμη και με ένα έως δύο φλιτζάνια ημερησίως και φάνηκαν να κορυφώνονται γύρω στα τρία έως τέσσερα φλιτζάνια την ημέρα. Τόνισαν ότι, παρόλο που η ομάδα με την υψηλότερη πρόσληψη (πέντε ή περισσότερα φλιτζάνια ημερησίως) παρουσίασε όφελος, δεν θα συνιστούσαν την αύξηση της κατανάλωσης σε αυτό το επίπεδο ειδικά.

Παρόμοιες προστατευτικές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν τόσο για τον καφεϊνούχο όσο και για τον αποκαφεϊνωμένο καφέ, γεγονός που υποδηλώνει ότι η καφεΐνη δεν είναι πιθανώς το μόνο δραστικό συστατικό και ότι άλλες φυσικές ενώσεις που υπάρχουν στον καφέ μπορεί να συμβάλλουν στα οφέλη. Δεδομένου ότι η μελέτη ήταν παρατηρησιακή, οι ερευνητές σημείωσαν ότι δεν αποδεικνύει ότι ο ίδιος ο καφές αποτρέπει τις ηπατικές παθήσεις. Και τόνισαν ότι ο καφές θα πρέπει να συμπληρώνει – και όχι να αντικαθιστά – τις καθιερωμένες στρατηγικές για την πρόληψη των ηπατικών παθήσεων.

«Τα ευρήματά μας υποστηρίζουν τη μέτρια κατανάλωση καφέ για άτομα που ήδη τον απολαμβάνουν και τον ανέχονται καλά», δήλωσε ο ανώτερος συγγραφέας της μελέτης, Ju Dong Yang, MD, ιατρικός διευθυντής του Προγράμματος Καρκίνου του Ήπατος στο Cedars-Sinai. «Ωστόσο, δεν θα συνιστούσαμε σε κάποιον να αρχίσει να πίνει καφέ αποκλειστικά για ηπατική προστασία με βάση μόνο αυτή τη μελέτη. Η πρόληψη θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται στη διατήρηση ενός υγιούς βάρους, στον περιορισμό του αλκοόλ, στην τακτική άσκηση και στη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης.»