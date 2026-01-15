Τρεις νέοι διτερπενικοί εστέρες που αναστέλλουν την α-γλυκοσιδάση ανακαλύφθηκαν στον καβουρδισμένο καφέ, ένζυμο που διασπά τους υδατάνθρακες και επηρεάζει τον ρυθμό με τον οποίο η γλυκόζη εισέρχεται στο αίμα. Αυτό υποδεικνύει ότι ο καφές μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργικό τρόφιμο για τη διαχείριση του διαβήτη Τύπου 2. Η ανακάλυψη έγινε μέσω τριών σταδίων: πρώτα διαχωρίστηκαν οι ενώσεις με χρωματογραφία σιλικόνης, αναλύθηκαν με ^1H και ^13C NMR και επιλέχθηκαν οι βιοδραστικές φράξεις. Στη συνέχεια απομονώθηκαν τρεις άγνωστοι διτερπενικοί εστέρες, ονομασμένοι caffaldehydes A, B και C, που έδειξαν ισχυρή αναστολή της α-γλυκοσιδάσης με IC₅₀ 45,07, 24,40 και 17,50 μM αντίστοιχα, υψηλότερη από τη δράση του φαρμάκου acarbose.

Χρησιμοποιώντας LC-MS/MS και ανάλυση μοριακού δικτύου, ανακαλύφθηκαν επιπλέον τρεις νέοι διτερπενικοί εστέρες με διαφορετικά λιπαρά οξέα, που είχαν παρόμοια δομή με τους πρώτους. Η προσέγγιση αυτή —συνδυασμός NMR, HPLC και LC-MS/MS— επέτρεψε την ταχεία ταυτοποίηση βιοδραστικών ενώσεων σε πολύπλοκα τρόφιμα, μειώνοντας τη χρήση διαλυτών και επιταχύνοντας την ανάλυση.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι ο καφές μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία λειτουργικών τροφίμων ή συμπληρωμάτων που υποστηρίζουν τον έλεγχο της γλυκόζης και την πρόληψη ή διαχείριση του διαβήτη. Επιπλέον, η ίδια μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλα σύνθετα τρόφιμα για την ταχεία ανακάλυψη βιοδραστικών ουσιών. Μελλοντικές έρευνες θα εξετάσουν τις βιολογικές επιδράσεις των νέων ενώσεων και την ασφάλεια και αποτελεσματικότητά τους in vivo.