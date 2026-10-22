Η μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of Internal Medicine (2026) ανέλυσε δεδομένα από περισσότερους από 485.000 Κινέζους ηλικίας 30–79 ετών, με μέση παρακολούθηση περίπου εννέα χρόνια και περισσότερα από 14.800 καρδιαγγειακά επεισόδια. Το κεντρικό εύρημα δεν αφορά μόνο αν πίνετε τσάι, αλλά πώς το πίνετε: η συχνότητα, η θερμοκρασία, ο τύπος και τα πρόσθετα παίζουν καθοριστικό ρόλο.

1. Η συχνότητα: Τρεις φορές την εβδομάδα είναι το κατώφλι

Όσοι έπιναν τσάι τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα είχαν περίπου 11% χαμηλότερο κίνδυνο αγγειακής νόσου (καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά, περιφερική αρτηριακή νόσος) σε σύγκριση με όσους το έπιναν πιο σπάνια. Το όφελος παρέμεινε στατιστικά σημαντικό αφού λήφθηκαν υπόψη ηλικία, κάπνισμα, σωματική δραστηριότητα, σωματικό βάρος και υποκείμενες παθήσεις. Μάλιστα, ο χαμηλότερος κίνδυνος παρατηρήθηκε σε μη καπνιστές που έπιναν τακτικά τσάι και είχαν υψηλή σωματική δραστηριότητα — δηλαδή το τσάι λειτουργεί καλύτερα στο πλαίσιο ενός συνολικά υγιεινού τρόπου ζωής.

2. Η θερμοκρασία: Το «καυτό» είναι το μεγάλο αγκάθι

Εδώ βρίσκεται η πιο εκπληκτική —και κλινικά σημαντική— ανακάλυψη. Όσοι δήλωναν ότι έπιναν το τσάι τους «καυτό» είχαν 16% υψηλότερο κίνδυνο αγγειακής νόσου σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν τακτικά τσάι. Αντίθετα, όσοι το έπιναν σε θερμοκρασία δωματίου ή ζεστό αλλά όχι ζεματιστό είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο από τους μη τακτικούς πότες. Η επανειλημμένη κατανάλωση πολύ ζεστών ροφημάτων έχει συνδεθεί και με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου, λόγω θερμικής βλάβης του βλεννογόνου. Πρακτικός κανόνας: αν το τσάι καίει το στόμα ή τον λαιμό, είναι πολύ ζεστό. Αφήστε το να κρυώσει λίγο.

Ένας περιορισμός της μελέτης: η θερμοκρασία καταγράφηκε υποκειμενικά («καυτό», «ζεστό», «χλιαρό»), οπότε δεν υπάρχει ακριβής μέτρηση σε βαθμούς Κελσίου. Παρόλα αυτά, η κατεύθυνση του ευρήματος είναι συνεπής με προηγούμενες μελέτες για τον οισοφάγο.

3. Ο τύπος: Μαύρο vs πράσινο

Το μαύρο τσάι έδειξε πιο σταθερές συσχετίσεις με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο και συνδέθηκε με χαμηλότερους κινδύνους σε περισσότερους τύπους καρδιαγγειακών παθήσεων από το πράσινο. Ωστόσο, και το πράσινο τσάι έδειξε οφέλη.

Η δρ Leana Wen (CNN) ξεκαθαρίζει ότι δεν θα σύστηνε το ένα υπέρ του άλλου — και τα δύο μπορούν να αποτελούν μέρος μιας καρδιοπροστατευτικής διατροφής, αρκεί να καταναλώνονται χωρίς ζάχαρη. Το «μέτριο» τσάι (μέτριας δύναμης/περιεκτικότητας) συσχετίστηκε επίσης με χαμηλότερο κίνδυνο.

4. Τα πρόσθετα: Χωρίς ζάχαρη — αλλιώς χάνεται το όφελος

Το άρθρο είναι σαφές: τα οφέλη ισχύουν όταν το τσάι καταναλώνεται χωρίς ζάχαρη. Η αντικατάσταση ζαχαρούχων ροφημάτων (χυμοί, αναψυκτικά, άλλα ζαχαρούχα ποτά) με τσάι χωρίς ζάχαρη μειώνει την πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης, βοηθά στη διαχείριση του βάρους και στη μεταβολική υγεία, και έτσι μειώνει περαιτέρω τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ένα τσάι με δύο κουταλάκια ζάχαρη δεν προσφέρει το ίδιο προφίλ με ένα σκέτο.

5. Η ποσότητα: 6–8 φλιτζάνια — αλλά με προσοχή

Μεταξύ όσων έπιναν τσάι τουλάχιστον εβδομαδιαία, ο χαμηλότερος εκτιμώμενος κίνδυνος εμφανίστηκε στα 6 έως 8 φλιτζάνια την ημέρα. Πάνω από αυτό, ο κίνδυνος άρχισε να αυξάνεται ξανά. Οι ίδιοι οι συγγραφείς προειδοποιούν ρητά κατά της ερμηνείας αυτού του εύρους ως «βέλτιστης συνιστώμενης πρόσληψης». Ο λόγος είναι η καφεΐνη: ένα φλιτζάνι μαύρου τσαγιού 8 ουγγιών (≈240 ml) περιέχει συνήθως 30–50 mg καφεΐνης, το πράσινο συνήθως λιγότερο (αλλά όχι μηδέν, εκτός αν αναγράφεται «decaf»). Η FDA θεωρεί τα 400 mg καφεΐνης/ημέρα ως ποσότητα που συνήθως δεν σχετίζεται με επικίνδυνες επιπτώσεις· οι έγκυες συνιστάται να περιορίζονται στα 200 mg, και τα παιδιά δεν πρέπει να καταναλώνουν καφεΐνη. Άτομα με προβλήματα ύπνου, άγχος ή αίσθημα παλμών πρέπει να προσέχουν τη συνολική ημερήσια πρόσληψη.

Ο τρόπος που πίνετε το τσάι σας συνοψίζεται σε πέντε κανόνες: τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα· ζεστό ή σε θερμοκρασία δωματίου, ποτέ καυτό· μαύρο ή πράσινο, χωρίς ζάχαρη· χωρίς να ξεπερνάτε τα όρια καφεΐνης (τα 6–8 φλιτζάνια είναι το σημείο ελάχιστου κινδύνου στη μελέτη, όχι στόχος)· και στο πλαίσιο ενός υγιεινού τρόπου ζωής (μη κάπνισμα, σωματική δραστηριότητα). Όσοι δεν πίνουν τσάι δεν πρέπει να αισθάνονται υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν — αλλά αν το πίνουν, ας το πίνουν έτσι ώστε να ωφελεί πραγματικά την καρδιά τους.