Άτομα με πρώιμους αιματολογικούς δείκτες Αλτσχάιμερ που ακολούθησαν μια δίαιτα σχεδιασμένη να καταστέλλει τη φλεγμονή μείωσαν τον κίνδυνο άνοιας έως και 29%, σύμφωνα με όσα ανέφεραν πρόσφατα οι ερευνητές στο JAMA Network Open.

«Αυτή η 15ετής διαχρονική μελέτη σε ηλικιωμένους ενήλικες διαπίστωσε ότι η μεγαλύτερη τήρηση υγιεινών διατροφικών προτύπων συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο άνοιας, συμπεριλαμβανομένων συμμετεχόντων με παθολογία που σχετίζεται με τη νόσο Alzheimer και ευρύτερο νευροβιολογικό κίνδυνο», κατέληξε η ερευνητική ομάδα με επικεφαλής την Anja Mrhar, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνας στη Σλοβενία.

Για τη μελέτη, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από σχεδόν 1.900 άτομα που συμμετείχαν σε ένα σουηδικό ερευνητικό πρόγραμμα για τη γήρανση. Οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 60 ετών και άνω και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα χωρίς σημάδια άνοιας μεταξύ Μαρτίου 2001 και Αυγούστου 2004.

Κατά τη διάρκεια 15 ετών παρακολούθησης, οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν έως και έξι φορές, με αιμοληψίες και συμπλήρωση ερωτηματολογίων διατροφής.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε τα επίπεδα στο αίμα τριών δεικτών που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ και την άνοια:

Tau, μια πρωτεΐνη που μπορεί να σχηματίσει τοξικές συσσωματώσεις στον εγκέφαλο ασθενών με Αλτσχάιμερ.

Θραύσματα πρωτεΐνης της ελαφριάς αλυσίδας νευρονημάτων (NfL) , τα οποία απελευθερώνονται από κατεστραμμένα ή νεκρά εγκεφαλικά κύτταρα.

Γλοιακή ινιδική όξινη πρωτεΐνη (GFAP) , μια πρωτεΐνη που παράγεται από κύτταρα που θεραπεύουν και προστατεύουν τους νευρώνες στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ένα διατροφικό πρότυπο που μειώνει τη φλεγμονή μείωσε τον κίνδυνο άνοιας κατά 29% σε εκείνους με αυξημένα επίπεδα tau, κατά 21% σε εκείνους με υψηλότερα επίπεδα NfL και κατά 27% σε εκείνους με αυξημένα επίπεδα GFAP.

«Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν τη σημασία των στοχευμένων διατροφικών στρατηγικών πρόληψης της άνοιας, όχι μόνο για τον γενικό πληθυσμό αλλά και για άτομα που ήδη διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο», κατέληξε η ερευνητική ομάδα.

Η Emily Case, εγγεγραμμένη διαιτολόγος στο Northwell Health στη Νέα Υόρκη, αξιολόγησε τα ευρήματα.

«Υπάρχουν ισχυρά στοιχεία που υποστηρίζουν ότι μια αντιφλεγμονώδης δίαιτα είναι εξαιρετική για την πρόληψη και την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου Αλτσχάιμερ», δήλωσε. «Έτσι, το να είμαστε προσεκτικοί με την υγεία και τη διατροφή μας, καθώς και να ασκούμαστε και να κοιμόμαστε επαρκώς, είναι πραγματικά σημαντικό να το εφαρμόζουμε καθημερινά για να βελτιστοποιήσουμε την υγεία μας και, ελπίζουμε, να αποτρέψουμε το Alzheimer ή οποιαδήποτε άλλη γνωστική έκπτωση στο μέλλον».

Η Case ανέφερε ότι τα αντιφλεγμονώδη τρόφιμα περιλαμβάνονται σε δίαιτες φιλικές προς την καρδιά, όπως η DASH και η μεσογειακή δίαιτα. Μεταξύ αυτών:

Μούρα και σκούρα πράσινα φυλλώδη λαχανικά που περιέχουν πολλά αντιοξειδωτικά.

Ψάρια και καρύδια, τα οποία περιέχουν ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.

Τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, όπως δημητριακά ολικής αλέσεως, φασόλια, φρούτα, λαχανικά, ξηροί καρποί και σπόροι.

Υγιεινά λιπαρά από αβοκάντο, ελαιόλαδο και ξηρούς καρπούς.

«Η διατροφή μπορεί πραγματικά να επηρεάσει τις γενετικές προδιαθέσεις», δήλωσε η Case. «Έχουμε απόλυτο έλεγχο του τι εκφράζουν τα γονίδιά μας; Όχι, αλλά αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι να δώσουμε στα γονίδιά μας την καλύτερη δυνατή ευκαιρία να εκφράσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό επιτυγχάνεται με τη διατροφή και τον τρόπο ζωής».

Το συμπέρασμα; «Οι μελέτες δείχνουν ότι δεν μπορείς να το αντιστρέψεις, αλλά σίγουρα μπορείς να βελτιώσεις τα συμπτώματα», δήλωσε η Case σχετικά με την άνοια. «Μπορεί να είναι πολύ αργά για να θεραπεύσεις ό,τι μπορεί να βιώνεις ήδη, αλλά σίγουρα μπορείς να αποτρέψεις μια πιο επιθετική εξέλιξη βελτιώνοντας τη διατροφή σου».