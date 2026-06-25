Μια μελέτη σε προϊόντα σούπερ μάρκετ διαπίστωσε ότι, συνολικά, τα φυτικά προϊόντα που εξετάστηκαν περιείχαν διπλάσια τρόφιμα πρόσθετα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ζωικά.

Συνολικά, τα φυτικά προϊόντα περιείχαν περισσότερα πρόσθετα, περισσότερα συστατικά και περισσότερους κωδικούς Ε από τα αντίστοιχα ζωικά. Μια ομάδα από το Ινστιτούτο Βέλτιστης Διατροφής (Institute for Optimum Nutrition) στο Λονδίνο ηγήθηκε της έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Food Additives & Contaminants: Part A.

Οι Joseph Whittaker, Vivienne Alexa Robinson και Elouise Redmayne εξέτασαν 71 ζεύγη συγκρίσιμων προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης από ένα μη κατονομαζόμενο βρετανικό σούπερ μάρκετ, τα οποία ήταν διαθέσιμα στα ράφια στα τέλη Οκτωβρίου 2025.

Η ομάδα αντιστοίχισε τα προϊόντα μεταξύ τους με βάση διάφορους παράγοντες, όπως τα συστατικά, τη συσκευασία και το μέγεθος, για να επιτύχει την πλησιέστερη δυνατή αντιστοίχιση. Έτσι, για παράδειγμα, το γάλα αμυγδάλου αντιστοιχίστηκε με το κανονικό γάλα, τα vegan brownies με τα brownies με βάση τα γαλακτοκομικά και το φυτικό κρέας με το κανονικό κρέας. Άλλα προϊόντα περιελάμβαναν λαζάνια, πέστο, μαγιονέζα, γιαούρτι και κέικ.

Η γκάμα προϊόντων που χρησιμοποιήθηκε διατίθεται στην αγορά ως φυτική, αλλά όλα τα προϊόντα ήταν επίσης vegan.

Συνολικά, τα αποτελέσματα έδειξαν:

Ο συνολικός αριθμός πρόσθετων τροφίμων στα φυτικά προϊόντα ήταν 199, σε σύγκριση με 100 στα αντίστοιχα ζωικά.

Τα συνολικά συστατικά στη φυτική γκάμα ήταν 1.566. Στη ζωική γκάμα, ήταν 1.110.

Υπήρχαν 39 κωδικοί Ε στη φυτική γκάμα και 31 στη ζωική. (Συνολικά, εντοπίστηκαν 50 κωδικοί Ε, από τους οποίους οι 20 εμφανίστηκαν και στις δύο ομάδες.)

Σε ό,τι αφορά τα πρόσθετα, τα συστατικά και τους κωδικούς Ε, η διαφορά μεταξύ φυτικών και ζωικών προϊόντων ήταν πιο έντονη στα γαλακτοκομικά, τα προϊόντα κρέατος και ψαριού και τις φυτικές εναλλακτικές τους.

«Βρήκαμε περίπου διπλάσια πρόσθετα τροφίμων στο συνολικό δείγμα των φυτικών προϊόντων σε σύγκριση με τα ζωικά: 199 έναντι 100», δηλώνει ο ανώτερος συγγραφέας Joseph Whittaker, λέκτορας στο Ινστιτούτο.

«Ωστόσο, ακόμη κι αν διαπιστώσαμε ότι τα φυτικά προϊόντα είχαν περισσότερα πρόσθετα τροφίμων, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα αυξημένο κίνδυνο για την υγεία. Πρώτον, αναλύσαμε μόνο μία γκάμα προϊόντων, επομένως δεν μπορούμε να γενικεύσουμε για όλα τα φυτικά προϊόντα. Δεύτερον, δεν αξιολογήσαμε την ποσότητα ή τη συγκέντρωση των πρόσθετων τροφίμων που χρησιμοποιήθηκαν, ούτε το πόσο ή πόσο συχνά οι άνθρωποι καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα, οπότε, ουσιαστικά, δεν γνωρίζουμε το επίπεδο έκθεσης σε πρόσθετα τροφίμων από αυτά τα προϊόντα. Και τέλος, όλα τα πρόσθετα τροφίμων που χρησιμοποιούνται σε αυτά τα προϊόντα έχουν περάσει τους βρετανικούς κανονισμούς ασφάλειας τροφίμων».