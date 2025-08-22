Η συχνή κατανάλωση τηγανητής πατάτας συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης Διαβήτη Τύπου 2, ενώ τα δημητριακά ολικής άλεσης φαίνεται να έχουν προστατευτικό ρόλο, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό The BMJ.

«Η έρευνά μας παρέχει πιο ολοκληρωμένα στοιχεία, καθώς εξετάζει διαφορετικά είδη πατάτας, παρακολουθεί διατροφικές συνήθειες επί δεκαετίες και μελετά τι συμβαίνει όταν οι πατάτες αντικαθίστανται από άλλα τρόφιμα», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας Seyed Mohammad Mousaviί, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Διατροφής του Χάρβαρντ.

«Αντί να αναρωτιόμαστε αν η πατάτα είναι καλή ή κακή, μετατοπίζουμε τη συζήτηση σε ένα πιο ουσιαστικό ερώτημα: πώς την προετοιμάζουμε και με τι μπορούμε να την αντικαταστήσουμε στη διατροφή μας;», επεσήμανε.

Η μελέτη βασίστηκε σε στοιχεία από περισσότερους από 205.000 άνδρες και γυναίκες που συμμετείχαν σε τρεις μεγάλες διαχρονικές έρευνες στις ΗΠΑ, με παρακολούθηση που διήρκεσε πάνω από 30 χρόνια. Σ’ αυτό το διάστημα, καταγράφηκαν πάνω από 22.000 νέες περιπτώσεις Διαβήτη Τύπου 2.

Επίσης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν και μετα-ανάλυση δεδομένων από παλαιότερες μελέτες, με πάνω από 500.000 συμμετέχοντες και 43.000 περιστατικά διαβήτη από τέσσερις ηπείρους. Τα αποτελέσματα της μετα-ανάλυσης επιβεβαίωσαν τη σύνδεση μεταξύ του τρόπου κατανάλωσης πατάτας και κινδύνου εμφάνισης διαβήτη.

Για πάνω από 30 χρόνια, οι συμμετέχοντες απαντούσαν τακτικά σε ερωτηματολόγια διατροφής, αναφέροντας λεπτομερώς τη συχνότητα με την οποία κατανάλωναν ορισμένα τρόφιμα, όπως πατάτες τηγανητές, ψητές, βραστές ή πουρέ, καθώς και δημητριακά ολικής άλεσης. Η μελέτη έδειξε ότι η κατανάλωση τηγανητής πατάτας τρεις φορές την εβδομάδα αυξάνει τον κίνδυνο Διαβήτη Τύπου 2 κατά 20%. Οι ψητές και οι βραστές πατάτες ή ο πουρές δεν φάνηκε να σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη.

Παράλληλα, η αντικατάσταση οποιασδήποτε μορφής πατάτας με δημητριακά ολικής άλεσης –όπως ζυμαρικά και ψωμί ολικής άλεσης, συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου για Διαβήτη Τύπου 2 έως και 4%. Η αντικατάσταση της τηγανητής πατάτας με δημητριακά ολικής άλεσης, μείωσε τον κίνδυνο κατά 19%. Ακόμη και η αντικατάσταση με επεξεργασμένους υδατάνθρακες, (λευκό ψωμί και λευκά ζυμαρικά), εμφάνιζε κάποια προστατευτική επίδραση.