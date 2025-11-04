Γράφει η Μάγδα Σπανού, Υποδιευθύνουσα Μαιευτικής -Γυναικολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ, Συντονίστρια Μητρικού Θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ.

Ο μητρικός θηλασμός είναι η πρώτη πράξη φροντίδας και αγάπης μεταξύ μητέρας και παιδιού. Ως μαίες, έχουμε την τιμή να βλέπουμε αυτή τη βαθιά σύνδεση να γεννιέται καθημερινά – εκείνη τη στιγμή που το μωρό ακουμπά στο στήθος της μητέρας του για πρώτη φορά.



Κάθε χρόνο, ο κόσμος ενώνει τη φωνή του για να αναδείξει τη σημασία του μητρικού θηλασμού στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Θηλασμού (World Breastfeeding Week – WBW), που διεθνώς γιορτάζεται την 1η εβδομάδα του Αυγούστου. Στην Ελλάδα, ο εορτασμός πραγματοποιείται από την 1η έως την 7η Νοεμβρίου, ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και τους γονείς να συμμετέχουν ενεργά μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.



Η φετινή θεματική εστιάζει στο μήνυμα: «Θέτουμε προτεραιότητα στον θηλασμό: Δημιουργούμε βιώσιμα συστήματα υποστήριξης».

Ο θηλασμός είναι επένδυση ζωής

Ο μητρικός θηλασμός δεν είναι απλώς μια βιολογική λειτουργία· είναι μια πράξη βαθιάς τρυφερότητας και εμπιστοσύνης. Προσφέρει στο βρέφος όλα όσα χρειάζεται για να αναπτυχθεί υγιές – φυσικά, συναισθηματικά και ανοσολογικά – ενώ προστατεύει και τη μητέρα, μειώνοντας τον κίνδυνο ορισμένων νοσημάτων και βοηθώντας στη γρηγορότερη ανάρρωση. Ο θηλασμός είναι το πρώτο «εμβόλιο ζωής», μια φυσική ασπίδα που χαρίζει στο παιδί ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να του προσφέρει η φύση: ασφάλεια, θρέψη και αγάπη.

Τι σημαίνει «βιώσιμα συστήματα υποστήριξης»;

Για να μπορέσει μια μητέρα να θηλάσει με σιγουριά, χρειάζεται γύρω της ένα δίκτυο υποστήριξης – ανθρώπους και δομές που τη στηρίζουν, την ενθαρρύνουν και την κατανοούν. Ο φετινός θεματικός άξονας μάς καλεί να δούμε τον θηλασμό όχι ως προσωπική προσπάθεια, αλλά ως κοινή δέσμευση:

Στο χώρο της υγείας: εκπαίδευση επαγγελματιών, φιλικά προς τα βρέφη νοσοκομεία και συνεχή καθοδήγηση από μαίες και συμβούλους θηλασμού.

Στο χώρο εργασίας: πολιτικές που σέβονται τη μητρότητα και διευκολύνουν τη συνέχιση του θηλασμού.

Στην οικογένεια και την κοινότητα: ενθάρρυνση, αποδοχή και ουσιαστική στήριξη, χωρίς κριτική.

Σε επίπεδο πολιτείας: δράσεις ενημέρωσης και εφαρμογή πολιτικών που διασφαλίζουν το δικαίωμα κάθε μητέρας να θηλάζει όπου και όπως αισθάνεται άνετα.

Ένα βιώσιμο σύστημα υποστήριξης δεν αφήνει τη μητέρα μόνη· της δίνει χώρο, χρόνο και φωνή. Είναι το θεμέλιο για μια κοινωνία που σέβεται τη ζωή από τα πρώτα της λεπτά.

Το μήνυμα του φετινού εορτασμού

Ο θηλασμός δεν είναι μόνο προσωπική επιλογή, είναι ευθύνη όλων μας – των επαγγελματιών υγείας, των εργοδοτών, της οικογένειας, της κοινωνίας. Όταν στηρίζουμε τη μητέρα, στηρίζουμε το παιδί, στηρίζουμε το μέλλον. Η ενημέρωση, η κατανόηση και η σωστή καθοδήγηση είναι τα κλειδιά για να γίνει ο θηλασμός όχι πολυτέλεια, αλλά φυσικό δικαίωμα.

Στο ΜΗΤΕΡΑ, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε γυναίκα, κάθε μητέρα, κάθε νέο ξεκίνημα. Μαζί, δημιουργούμε ένα περιβάλλον αγάπης, γνώσης και φροντίδας – ένα βιώσιμο σύστημα υποστήριξης που θρέφει όχι μόνο τα νεογνά, αλλά και τις αξίες μας ως κοινωνία.