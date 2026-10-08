Η χοληστερόνη είναι ένας από τους πιο συχνά συζητούμενους δείκτες υγείας, και δικαίως: η υψηλή LDL («κακή») χοληστερόλη αυξάνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Η διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείρισή της, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δρουν οι τροφές δεν είναι πάντα προφανής. Δεν πρόκειται απλώς για «καλές» και «κακές» τροφές — πρόκειται για μηχανισμούς, αλληλεπιδράσεις και ισορροπίες.

Οι τροφές που μειώνουν την LDL χοληστερόλη δρουν κυρίως μέσω δύο μηχανισμών: δέσμευση των χολικών οξέων στο έντερο και αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών στη διατροφή.

Οι διαλυτές φυτικές ίνες είναι ο πιο ισχυρός διατροφικός σύμμαχος κατά της υψηλής LDL. Τα φασόλια, οι φακές, η βρώμη, το κριθάρι και το ψύλλιο (psyllium) είναι οι πιο τεκμηριωμένες πηγές τους. Τα μικρά λευκά φασόλια περιέχουν πάνω από 9 γραμμάρια φυτικών ινών ανά μερίδα, ενώ τα μαύρα και τα κόκκινα φασόλια περίπου 8 γραμμάρια. Οι φακές, από την πλευρά τους, προσφέρουν 8 γραμμάρια φυτικών ινών και 9 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μισό φλιτζάνι.

Τα αμύγδαλα, τα καρύδια, το ελαιόλαδο, το αβοκάντο και τα λιπαρά ψάρια είναι πλούσια σε μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά. Η αντικατάσταση τροφών πλούσιων σε κορεσμένα λιπαρά με αυτές τις επιλογές μπορεί να μειώσει την LDL χοληστερόλη. Μια ανάλυση έδειξε ότι η αντικατάσταση κορεσμένων λιπαρών με μονοακόρεστα μειώνει την LDL κατά περίπου 7%.

Φυτικές στερόλες και στανόλες

Οι φυτικές στερόλες, που βρίσκονται φυσικά σε ξηρούς καρπούς, σπόρους και φυτικά έλαια, μπλοκάρουν την απορρόφηση της χοληστερόλης στο έντερο. Ορισμένα εμπλουτισμένα τρόφιμα (π.χ. μαργαρίνες, χυμοί) τις περιέχουν σε συμπυκνωμένη μορφή.

Πώς τη ρίχνουν: Οι μηχανισμοί

Η δράση των διαλυτών φυτικών ινών είναι ο πιο καλά μελετημένος μηχανισμός. Οι ίνες δεσμεύουν τα χολικά οξέα μέσα στο λεπτό έντερο, εμποδίζοντάς τα να επαναπορροφηθούν. Τα χολικά οξέα παράγονται στο ήπαρ από τη χοληστερόλη και κανονικά ανακυκλώνονται μέσω της εντεροηπατικής κυκλοφορίας. Όταν οι ίνες τα παγιδεύουν και τα απομακρύνουν με τα κόπρανα, το ήπαρ αναγκάζεται να καταναλώσει περισσότερη χοληστερόλη για να παράξει νέα χολικά οξέα. Αυτό μειώνει τα αποθέματα χοληστερόλης στο ήπαρ, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει την πρόσληψη LDL από την κυκλοφορία μέσω των υποδοχέων LDL.

Με απλά λόγια: οι διαλυτές ίνες «τραβούν» τα χολικά οξέα έξω από το σώμα, και το συκώτι, για να τα αντικαταστήσει, «ρουφάει» την LDL από το αίμα.

Τα ακόρεστα λιπαρά δρουν διαφορετικά: ρυθμίζουν προς τα πάνω τους υποδοχείς LDL στο ήπαρ, επιταχύνοντας την κάθαρση της LDL από την κυκλοφορία. Τα κορεσμένα λιπαρά κάνουν το αντίθετο — καταστέλλουν τη δραστηριότητα των υποδοχέων LDL, μειώνοντας την απομάκρυνση της LDL από το αίμα.

Τροφές που ανεβάζουν τη χοληστερίνη

Οι κύριοι ένοχοι είναι τα κορεσμένα λιπαρά και τα τρανς λιπαρά. Τα κορεσμένα λιπαρά βρίσκονται σε:

Λιπαρά κρέατα (βοδινό, αρνί, χοιρινό, πουλερικά με πέτσα)

Πλήρη γαλακτοκομικά (βούτυρο, τυρί, κρέμα γάλακτος, παγωτό)

Επεξεργασμένα κρέατα (σαλάμι, μπέικον, λουκάνικα)

Τροπικά έλαια (καρύδα, φοινικέλαιο)

Γλυκά και αρτοσκευάσματα (κέικ, μπισκότα, κρουασάν)

Για κάθε 1% αύξηση των θερμίδων από κορεσμένα λιπαρά, η LDL αυξάνεται κατά 1 έως 1,5 mg/dL. Τα κορεσμένα λιπαρά αυξάνουν την παραγωγή LDL από το ήπαρ και μειώνουν την κάθαρσή της.

Τρανς λιπαρά

Τα τρανς λιπαρά είναι ακόμη πιο επιβλαβή: αυξάνουν την LDL, μειώνουν την HDL («καλή» χοληστερόλη) και αυξάνουν τα τριγλυκερίδια. Βρίσκονται σε:

Μαργαρίνες

Φυτικά λίπη (shortening)

Τηγανητά

Επεξεργασμένα σνακ, μπισκότα, κέικ

Τροφές όπως το συκώτι, οι κρόκοι αυγών, τα βούτυρα, οι γαρίδες και τα καλαμάρια περιέχουν άμεσα χοληστερόλη, αν και η επίδρασή τους στην LDL είναι μικρότερη από εκείνη των κορεσμένων λιπαρών για τους περισσότερους ανθρώπους.

Τι γίνεται αν τις τρώμε μαζί;

Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον ερώτημα. Η απάντηση είναι: εξαρτάται από τις ποσότητες και την αναλογία.

Η κατανάλωση τροφών που ανεβάζουν και ρίχνουν τη χοληστερίνη στο ίδιο γεύμα δεν ακυρώνει απαραίτητα η μία την άλλη. Οι διαλυτές ίνες δρουν στο έντερο δεσμεύοντας χολικά οξέα, ενώ τα κορεσμένα λιπαρά δρουν στο ήπαρ ρυθμίζοντας την παραγωγή και κάθαρση της LDL. Πρόκειται για διαφορετικούς μηχανισμούς που μπορούν να συνυπάρχουν.

Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές αποχρώσεις:

Η ισορροπία μετράει. Αν ένα γεύμα περιέχει κυρίως κορεσμένα λιπαρά (π.χ. λιπαρό κρέας με τηγανητές πατάτες) και ελάχιστες φυτικές ίνες, το καθαρό αποτέλεσμα θα είναι αύξηση της LDL. Αντίθετα, αν συνδυάσετε μια μέτρια ποσότητα κρέατος με άφθονα όσπρια, λαχανικά και ελαιόλαδο, η επίδραση στην LDL μπορεί να είναι ουδέτερη ή και ευνοϊκή.

Ο συνδυασμός δεν είναι «άθροισμα». Δεν μπορείτε να πείτε «έφαγα ένα μπέικον και μετά ένα μπολ φακές, άρα είμαι εντάξει». Η συνολική διατροφή σε βάθος χρόνου — όχι ένα μεμονωμένο γεύμα — καθορίζει τα επίπεδα χοληστερόλης.

Ορισμένοι συνδυασμοί είναι προβληματικοί. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός κόκκινου κρέατος με κίτρινα τυριά (π.χ. μπέικον με τυρί) ή επεξεργασμένων υδατανθράκων μεταξύ τους (π.χ. πατάτες με μακαρόνια, λευκό ψωμί με άσπρο ρύζι) μπορεί να επιδεινώσει το λιπιδαιμικό προφίλ.

Η αντικατάσταση είναι το κλειδί. Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν την αντικατάσταση τροφών πλούσιων σε κορεσμένα λιπαρά με τροφές πλούσιες σε ακόρεστα λιπαρά και φυτικές ίνες. Δεν πρόκειται για προσθήκη, αλλά για υποκατάσταση.

Η μείωση της χοληστερόλης δεν απαιτεί αποκλεισμούς — απαιτεί ισορροπία και συνέπεια. Τα φασόλια, οι φακές, η βρώμη, οι ξηροί καρποί και το ελαιόλαδο είναι οι πιο αξιόπιστοι σύμμαχοι. Τα λιπαρά κρέατα, τα πλήρη γαλακτοκομικά και τα επεξεργασμένα τρόφιμα με τρανς λιπαρά είναι οι κύριοι ένοχοι. Αν τα καταναλώνετε μαζί, η ζυγαριά γέρνει ανάλογα με τις ποσότητες: περισσότερες ίνες και ακόρεστα λιπαρά, λιγότερα κορεσμένα — αυτή είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγία.