Η σχέση του βουτύρου με τη χοληστερόλη είναι μια από τις πιο πολυσυζητημένες και αμφιλεγόμενες ιστορίες στη σύγχρονη διατροφή. Για δεκαετίες, το βούτυρο βρέθηκε στο στόχαστρο ως βασικός ένοχος για τις καρδιαγγειακές παθήσεις, μια κατηγορία που οδήγησε σε μαζικές αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες εκατομμυρίων ανθρώπων. Ωστόσο, η επιστημονική έρευνα των τελευταίων ετών έχει οδηγήσει σε μια πιο σύνθετη και διαφοροποιημένη κατανόηση, αποκαθιστώντας σταδιακά τη φήμη του βουτύρου, χωρίς ωστόσο να άρει πλήρως τις επιφυλάξεις.

Η ιστορία ξεκινά στα μέσα του 20ού αιώνα, σε μια εποχή που η καρδιαγγειακή νόσος εξερράγη ως επιδημία στη Βόρεια Αμερική. Το 1958, ο Ancel Keys, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, διατύπωσε την υπόθεση διατροφής-καρδιάς (diet-heart hypothesis). Σύμφωνα με αυτήν, η κατανάλωση διατροφικού λίπους — και ειδικότερα κορεσμένων λιπαρών οξέων (SFA) — αύξανε τη χοληστερόλη στις αρτηρίες, η οποία με τη σειρά της αύξανε τον κίνδυνο καρδιακής νόσου. Το βούτυρο, ως πλούσια πηγή SFA και χοληστερόλης, βρέθηκε στο επίκεντρο αυτής της θεωρίας.

Για να τεκμηριώσει την υπόθεσή του, ο Keys διεξήγαγε τη Μελέτη των Επτά Χωρών (Seven Countries Study). Τα δεδομένα της μελέτης φάνηκε να επιβεβαιώνουν τη θεωρία: υπήρχε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης ζωικού λίπους, των επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα και της θνησιμότητας από καρδιακή νόσο. Ωστόσο, η μελέτη δέχτηκε σφοδρή κριτική με τα χρόνια. Όπως επισημαίνεται, υπήρχαν διαθέσιμα δεδομένα για 22 χώρες, όχι μόνο για τις 7 που επιλέχθηκαν, και σε μια ανάλυση όλων των δεδομένων, η σχέση μεταξύ συνολικής πρόσληψης λίπους και καρδιακής νόσου ήταν ασθενής. Επιπλέον, ακόμη και εντός των 7 χωρών, υπήρχαν αντιφάσεις· για παράδειγμα, η ανατολική Φινλανδία είχε πέντε φορές περισσότερα θανατηφόρα καρδιακά επεισόδια από τη δυτική, παρά την παρόμοια κατανάλωση ζωικού λίπους. Αυτές οι αντιφάσεις οδήγησαν ορισμένους κριτικούς να κατηγορήσουν τη μελέτη για «cherry-picking» (επιλεκτική παρουσίαση δεδομένων).

Παρά τις αμφιβολίες, η θεωρία του Keys είχε ήδη αποκτήσει τεράστια επιρροή. Το 1977, η πρώτη έκδοση των Διατροφικών Στόχων για τις Ηνωμένες Πολιτείες (Dietary Goals for the United States) συνέστησε τη μείωση της κατανάλωσης κορεσμένων λιπαρών στο 10% των θερμίδων και την αύξηση των υδατανθράκων στο 55-65%. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές, που υιοθετήθηκαν και από άλλους οργανισμούς, οδήγησαν σε μια μαζική στροφή προς τη μαργαρίνη και τα φυτικά έλαια, ενώ το βούτυρο και τα αυγά «δαιμονοποιήθηκαν» για δεκαετίες.

Η επιστημονική ανατροπή: Τι έδειξαν οι μετέπειτα μελέτες

Από τα τέλη της δεκαετίας του 2000, μια σειρά από μεγάλες μετα-αναλύσεις άρχισαν να αμφισβητούν την άμεση σχέση μεταξύ κορεσμένων λιπαρών και καρδιαγγειακού κινδύνου. Μια μετα-ανάλυση του 2010 προοπτικών επιδημιολογικών μελετών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις που να συνδέουν την πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου. Μια άλλη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2014 επιβεβαίωσε ότι τα άτομα με υψηλότερη πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών δεν είχαν αυξημένο κίνδυνο καρδιακής νόσου ή αιφνίδιου θανάτου.

Η κατανόηση του μηχανισμού πίσω από αυτές τις παρατηρήσεις έγινε επίσης πιο λεπτομερής. Τα κορεσμένα λιπαρά δεν είναι όλα ίδια. Το στεατικό οξύ, που αποτελεί σημαντικό μέρος του λίπους στο βούτυρο, έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει καμία επίδραση στα επίπεδα χοληστερόλης· μάλιστα, μετατρέπεται στο συκώτι σε ελαϊκό οξύ, το ίδιο «καρδιοπροστατευτικό» λίπος που βρίσκεται στο ελαιόλαδο. Από την άλλη, το παλμιτικό και το λαυρικό οξύ αυξάνουν μεν την LDL («κακή») χοληστερόλη, αλλά ταυτόχρονα αυξάνουν εξίσου ή και περισσότερο την HDL («καλή») χοληστερόλη, βελτιώνοντας την αναλογία LDL/HDL.

Τι πιστεύουμε σήμερα: Μια πιο ισορροπημένη άποψη

Η σύγχρονη επιστημονική άποψη είναι ότι το βούτυρο αυξάνει την LDL χοληστερόλη όταν καταναλώνεται στη θέση λιπαρών πλούσιων σε ακόρεστα λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο. Αυτό έχει καταγραφεί σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες. Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή που δημοσιεύτηκε στο BMJ Open συνέκρινε βούτυρο, ελαιόλαδο και λάδι καρύδας σε 96 ενήλικες για τέσσερις εβδομάδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η LDL χοληστερόλη ήταν σημαντικά υψηλότερη στην ομάδα του βουτύρου σε σύγκριση με το ελαιόλαδο, με διαφορά περίπου 0,38 mmol/L (περίπου 14,7 mg/dL). Μια άλλη ανάλυση κατέληξε ότι το βούτυρο παρουσιάζει τις ισχυρότερες LDL-αυξητικές επιδράσεις από οποιοδήποτε άλλο λίπος ή έλαιο.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το βούτυρο είναι «κακό» σε απόλυτους όρους. Η επίδρασή του εξαρτάται από:

Την ποσότητα: Μια μικρή ποσότητα (π.χ. 10 γραμμάρια) περιέχει περίπου 5 γραμμάρια κορεσμένων λιπαρών, που είναι σημαντικό μέρος του ημερήσιου ορίου. Το διατροφικό πλαίσιο: Όταν το βούτυρο αντικαθιστά υδατάνθρακες ή άλλα κορεσμένα λίπη, η επίδραση στην LDL μπορεί να είναι διαφορετική από ό,τι όταν προστίθεται σε μια ήδη πλούσια σε λιπαρά διατροφή. Τη σύγκριση: Η αντικατάσταση του βουτύρου με ακόρεστα λιπαρά (ελαιόλαδο, ξηρούς καρπούς, αβοκάντο) μειώνει την LDL. Η αντικατάστασή του με επεξεργασμένους υδατάνθρακες (λευκό ψωμί, ζάχαρη) μπορεί να μην έχει το ίδιο όφελος και μπορεί ακόμη και να είναι επιβλαβής.

Οι σύγχρονες κατευθυντήριες γραμμές αντικατοπτρίζουν αυτή την ισορροπημένη προσέγγιση. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) εξακολουθεί να συνιστά τον περιορισμό των κορεσμένων λιπαρών σε λιγότερο από 6% των συνολικών θερμίδων (περίπου 13 γραμμάρια για διατροφή 2.000 θερμίδων) και συμβουλεύει τον περιορισμό των προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε ζωικά λίπη, όπως το βούτυρο. Οι Διατροφικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Αμερικανούς 2025-2030 θέτουν ένα πιο χαλαρό όριο 10% των θερμίδων από κορεσμένα λιπαρά.

Η πιο πρόσφατη έρευνα (2026) προσθέτει δύο ακόμη αποχρώσεις. Μια πιλοτική μελέτη σε 30 άτομα που λάμβαναν στατίνες και κατανάλωναν 30 γραμμάρια βουτύρου ημερησίως για έξι εβδομάδες δεν βρήκε στατιστικά σημαντική αύξηση στην LDL χοληστερόλη, αν και παρατηρήθηκε μια μικρή μείωση στην Lp(a), έναν ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου. Μια άλλη μελέτη του 2026, σε 70 ενήλικες, έδειξε ότι ένα φυτικό υποκατάστατο βουτύρου εμπλουτισμένο με ανθεκτικό άμυλο μείωσε τη μέση ολική χοληστερόλη, ενώ ένα συμβατικό φυτικό προϊόν την αύξησε. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η σύνθεση του προϊόντος (είτε είναι ζωικό είτε φυτικό) μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο.

Η ιστορία του βουτύρου και της χοληστερόλης είναι ένα μάθημα για το πώς η επιστήμη εξελίσσεται. Από την απόλυτη «δαιμονοποίηση» της δεκαετίας του 1980, έχουμε περάσει σε μια εποχή διαφοροποιημένης κατανόησης. Το βούτυρο δεν είναι «αθώο» — εξακολουθεί να αυξάνει την LDL όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες ή όταν αντικαθιστά πιο υγιεινά λιπαρά. Αλλά δεν είναι και ο μοναδικός ένοχος για την καρδιαγγειακή νόσο.

Η σύγχρονη σύσταση είναι μέτρο και ποιότητα. Το βούτυρο μπορεί να έχει θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή, αλλά δεν θα πρέπει να είναι η κύρια πηγή λίπους. Η συστηματική αντικατάστασή του με ελαιόλαδο και άλλα ακόρεστα λιπαρά, στο πλαίσιο της μεσογειακής διατροφής, παραμένει η πιο τεκμηριωμένη στρατηγική για τη μείωση της LDL χοληστερόλης και την προστασία της καρδιαγγειακής υγείας. Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους τομείς της διατροφής, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση: ούτε πλήρης αποκλεισμός, ούτε ανεξέλεγκτη κατανάλωση, αλλά μια συνειδητή επιλογή με βάση το συνολικό διατροφικό πρότυπο.