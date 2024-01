Μια νέα μελέτη από το Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology (BIPS) διερεύνησε πώς οι συναισθηματικές καταστάσεις επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και των εφήβων και ποιες παρεμβάσεις βοηθούν στην αλλαγή των ανθυγιεινών διατροφικών συνηθειών. Η έρευνα επικεντρώνεται στον ρόλο του στρες και της παρορμητικότητας στις επιλογές τροφίμων, ιδιαίτερα σε σχέση με γλυκά και λιπαρά τρόφιμα. Δημοσιεύθηκε στο International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

«Η μελέτη μας δείχνει ότι οι συναισθηματικές καταστάσεις, ειδικά το αρνητικό στρες, έχουν σημαντική επίδραση στις διατροφικές επιλογές των εφήβων», εξηγεί η Stefanie Do, πρώτη συγγραφέας της δημοσίευσης. «Αυτό το εύρημα μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην αλλαγή των ανθυγιεινών διατροφικών προτύπων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ των συναισθημάτων, της παρορμητικότητας και της προτίμησης για γλυκά και λιπαρά τρόφιμα, η ομάδα της Do ανέλυσε δεδομένα από την ευρωπαϊκή μελέτη IDEFICS/I.Family, μια μεγάλης κλίμακας πολυκεντρική μελέτη σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, Κύπρος, Εσθονία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία), που διερεύνησε τις επιπτώσεις των συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία στην παχυσαρκία και τις μεταβολικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους.

Η έρευνα ξεκίνησε το 2007 με 16.230 παιδιά ηλικίας δύο έως εννέα ετών και συνεχίστηκε περιοδικά μέχρι το 2021. Στην τρέχουσα μελέτη, η ομάδα της Do υποθετικά έβαλε όλους τους εφήβους σε υψηλή βαθμολογία ευημερίας ή χαμηλής παρορμητικότητας και τους συνέκρινε με τη χαμηλή και υψηλές βαθμολογίες για την εκτίμηση των επιπτώσεων στην τάση για κατανάλωση γλυκών και λιπαρών τροφών.

«Η κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών, όπως γλυκών ή λιπαρών τροφών, ως απάντηση σε αρνητικά συναισθήματα είναι μια συχνά ανεξέλεγκτη στρατηγική του σώματός μας για την αντιμετώπιση αρνητικών συναισθημάτων, όπως ο φόβος, ο θυμός, η απογοήτευση, το άγχος ή η λύπη», εξήγησε η Antje Hebestreit, επικεφαλής της μονάδας διαταραχών στο BIPS.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Συγκρίνοντας τις επιπτώσεις της ευεξίας και της παρορμητικότητας στην τάση για κατανάλωση ανθυγιεινών τροφών, οι αναλύσεις μας υποδηλώνουν ότι η παρορμητικότητα μπορεί να έχει ισχυρότερη επίδραση. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία των μέτρων που μειώνουν την παρορμητικότητα που προκαλείται από τα συναισθήματα. Ο αθλητισμός, για παράδειγμα, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αυτός ο χαιρετισμός».

Οι έφηβοι που υποφέρουν από χρόνιο στρες είναι επιρρεπείς σε παρορμητική συμπεριφορά και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στην αυξανόμενη διαθεσιμότητα και διαφήμιση ανθυγιεινών τροφίμων όπως τα γλυκά ή τα πατατάκια.

Τα αποτελέσματα της μελέτης είναι ιδιαίτερα σημαντικά δεδομένης της έντονης παρουσίας και εμπορίας ανθυγιεινών τροφίμων στην Ευρώπη. Η εφηβεία είναι μια περίοδος που οι νέοι μαθαίνουν στρατηγικές για να αντιμετωπίζουν καλύτερα το άγχος.

Αυτή η ηλικιακή ομάδα είναι επομένως ιδιαίτερα κατάλληλη για κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Εάν ένα άτομο μάθει ανθυγιεινές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, συνήθως παραμένουν για μια ζωή. Η περαιτέρω έρευνα για αποτελεσματικές παρεμβάσεις είναι επομένως πολύ σημαντική, σύμφωνα με την ομάδα στο έγγραφό της.