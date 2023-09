Ζήσης Ψάλλας

Πολλοί καταναλωτές αγοράζουν συμπληρώματα ωμέγα-3 λιπαρών οξέων χωρίς ιατρική συνταγή αλλά μπορεί να λαμβάνουν ταγγισμένα χάπια, σύμφωνα με μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο George Washington.

Το τάγγισμα μετριέται από την ποσότητα οξείδωσης του ελαίου στο συμπλήρωμα. Καθώς τα συμπληρώματα οξειδώνονται περισσότερο, τα διατροφικά οφέλη που παρέχονται στον καταναλωτή μειώνονται.

«Η μελέτη μας υποδεικνύει ότι πολλά από αυτά τα συμπληρώματα δεν είναι φρέσκα -και επομένως μπορεί να μην παρέχουν πιθανό όφελος για την υγεία», λέει η Leigh A. Frame, αναπληρώτρια καθηγήτρια κλινικής έρευνας και ηγεσίας στο GW School of Medicine & Health Sciences και ανώτερος συγγραφέας του μελέτη. «Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι καταναλωτές δεν παίρνουν αυτό για το οποίο πλήρωσαν».

Τα υψηλότερα επίπεδα ωμέγα-3 έχουν συσχετιστεί με ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων σε πολλαπλά όργανα, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου και των ματιών, αλλά ο πιο συνηθισμένος λόγος για τη δημοτικότητά τους στους καταναλωτές είναι να βοηθούν το καρδιαγγειακό σύστημα.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν έξι χρόνια δοκιμών σε 72 από τις πιο δημοφιλείς μάρκες συμπληρωμάτων ωμέγα-3, χρησιμοποιώντας τα συνιστώμενα όρια τάγγισης που θέτει εθελοντικά η GOED (The Global Organization for EPA and DHA Omega-3s), μια παγκόσμια εμπορική ομάδα που εκπροσωπεί τους κατασκευαστές ωμέγα-3.

Οι ερευνητές βρήκαν ότι το 45% των αρωματισμένων και χωρίς γεύση συμπληρωμάτων ήταν θετικά για τάγγιση, με το 32% των συμπληρωμάτων με γεύση να είναι θετικά και το 13% των χαπιών χωρίς γεύση. Tο πρόσθετο άρωμα μπορεί να κρύψει το τάγγισμα των συμπληρωμάτων. Ενώ η οξείδωση υπάρχει στα αρωματισμένα συμπληρώματα, υποδεικνύοντας ότι υπάρχει ένα θετικό επίπεδο τάγγισης, η Frame λέει ότι η ποσότητα της οξείδωσης δεν είναι γνωστή λόγω των ίδιων των αρωματικών ενώσεων.

«Το άρωμα δυνητικά συγκαλύπτει τη φρεσκάδα των συμπληρωμάτων των ωμέγα-3 με δύο τρόπους», είπε ο Jacob Hands, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. «Εάν τα συμπληρώματα ιχθυελαίου είναι φρέσκα, δεν θα έχουν γεύση ή μυρωδιά ψαριού, εξηγεί. Το άρωμα μπορεί να κρύψει αυτές τις πτυχές, αλλά επίσης δυσκολεύει τους ερευνητές να προσδιορίσουν το επίπεδο οξείδωσης και την ποιότητα του συμπληρώματος».

Ενώ υπάρχουν εταιρείες τρίτων όπως η ConsumerLab.com και η U.S. Pharmacopeia που τεστάρουν τις τα διατροφικά συμπληρώματα για να επαληθεύσουν την καθαρότητα των ουσιών, ακόμη και για τις μάρκες που ελέγχονται δεν υπάρχει εγγύηση για τη φρεσκάδα τους, εξηγεί η Frame. «Η φρεσκάδα αυτών των συμπληρωμάτων μπορεί να επηρεαστεί από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του πού αποθηκεύονται και πόσο καιρό πριν φτάσουν στον καταναλωτή», λέει.