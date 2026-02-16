Η διαλειμματική νηστεία είναι απίθανο να οδηγήσει σε μεγαλύτερη απώλεια βάρους σε υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες από τις παραδοσιακές διατροφικές συμβουλές ή το να μην κάνετε τίποτα, σύμφωνα με μια νέα ανασκόπηση που εμφανίζεται στη βάση δεδομένων Cochrane of Systematic Reviews. Η παχυσαρκία είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας που έχει γίνει η κύρια αιτία θανάτου σε χώρες υψηλού εισοδήματος. Η παγκόσμια παχυσαρκία των ενηλίκων έχει υπερτριπλασιαστεί από το 1975, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Το 2022, περί τα 2,5 δισεκατομμύρια ενήλικες είχαν υπερβολικό βάρος. Από αυτούς, 890 εκατομμύρια ζούσαν με παχυσαρκία. Η διαλειμματική νηστεία έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, τροφοδοτούμενη από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τους παράγοντες που επηρεάζουν τον τρόπο ζωής και τους ισχυρισμούς για ταχεία απώλεια βάρους και μεταβολικά οφέλη. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 22 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές που αφορούσαν 1.995 ενήλικες σε όλη τη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Κίνα, την Αυστραλία και τη Νότια Αμερική. Οι δοκιμές εξέτασαν πολλαπλές μορφές διαλειμματικής νηστείας, συμπεριλαμβανομένης της νηστείας σε εναλλασσόμενες ημέρες, της περιοδικής νηστείας και της χρονικά περιορισμένης σίτισης. Οι περισσότερες μελέτες παρακολούθησαν τους συμμετέχοντες για έως και 12 μήνες. Η ανασκόπηση συνέκρινε τη διαλειμματική νηστεία με τις παραδοσιακές διατροφικές συμβουλές και χωρίς παρέμβαση. Η διαλειμματική νηστεία δεν φάνηκε να έχει κλινικά σημαντική επίδραση στην απώλεια βάρους σε σύγκριση με τις τυπικές διατροφικές συμβουλές ή την αδιαφορία. Η αναφορά των παρενεργειών ήταν ασυνεπής σε όλες τις δοκιμές, καθιστώντας δύσκολη την εξαγωγή οριστικών συμπερασμάτων. Η βάση στοιχείων παραμένει περιορισμένη, με μόνο 22 δοκιμές, πολλές με μικρά μεγέθη δειγμάτων και ασυνεπή αναφορά. «Η διαλειμματική νηστεία απλά δεν φαίνεται να λειτουργεί για υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες που προσπαθούν να χάσουν βάρος», δήλωσε ο Luis Garegnani, επικεφαλής συγγραφέας της ανασκόπησης από το Κέντρο Συνεργατών Cochrane του Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires. Ο Garegnani προειδοποίησε επίσης για τη διαφημιστική εκστρατεία γύρω από τη νηστεία στο διαδίκτυο. «Η διαλειμματική νηστεία μπορεί να είναι μια λογική επιλογή για ορισμένους ανθρώπους, αλλά τα τρέχοντα στοιχεία δεν δικαιολογούν τον ενθουσιασμό που βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Λίγες δοκιμές έχουν εξετάσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της διαλειμματικής νηστείας. «Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια πάθηση. Οι βραχυπρόθεσμες δοκιμές δυσκολεύουν την καθοδήγηση της μακροπρόθεσμης λήψης αποφάσεων για τους ασθενείς και τους κλινικούς ιατρούς», πρόσθεσε ο Garegnani.