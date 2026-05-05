Τα συμπληρώματα ωμέγα-3 είναι δημοφιλή σε πολλούς ηλικιωμένους για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ηλικία. Συχνά διαφημίζονται για την υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας και τη μείωση του κινδύνου γνωστικής έκπτωσης και άνοιας. Ωστόσο, μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease υποδηλώνει ότι αυτές οι από του στόματος κάψουλες μπορεί στην πραγματικότητα να συνδέονται με ταχύτερη έκπτωση της γνωστικής λειτουργίας. Πολλοί ηλικιωμένοι ορκίζονται στα συμπληρώματα που λαμβάνονται από το στόμα και στα οφέλη που προσφέρουν. Ωστόσο, τα επιστημονικά στοιχεία είναι ανάμεικτα. Ενώ μελέτες σε ζώα και επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει πιθανές προστατευτικές επιδράσεις στον γηράσκοντα εγκέφαλο, ελεγχόμενες δοκιμές σε ανθρώπους δεν έχουν δείξει τέτοια γνωστικά οφέλη. Σε μια προσπάθεια να βρουν οριστικές απαντήσεις σχετικά με το αν τα συμπληρώματα επιβραδύνουν πράγματι τη γνωστική έκπτωση, ερευνητές από την Κίνα χρησιμοποίησαν μακροπρόθεσμα δεδομένα ασθενών από την Πρωτοβουλία Νευροαπεικόνισης για τη Νόσο Alzheimer (ADNI) και μελέτησαν λεπτομερείς εγκεφαλικές τομογραφίες. Το παράδοξο των ωμέγα-3 Η μελέτη εξέτασε γνωστικές αλλαγές και αλλαγές στην εγκεφαλική απεικόνιση σε διάστημα πέντε ετών σε 273 χρήστες ωμέγα-3 και τους συνέκρινε με μια ομάδα ελέγχου 546 μη χρηστών. Οι συμμετέχοντες αντιστοιχήθηκαν ως προς την ηλικία, το φύλο, τη γενετική και τη διάγνωση. Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν ότι οι συμμετέχοντες που λάμβαναν συμπληρώματα ωμέγα-3 παρουσίασαν ταχύτερη έκπτωση και στις τρεις κύριες γνωστικές αξιολογήσεις (MMSE, ADAS-Cog13 και CDR-SB) που συμπλήρωσε κάθε άτομο κατά τη διάρκεια της μελέτης. Αυτό το πρότυπο παρέμεινε το ίδιο ανεξάρτητα από τη γενετική. Και οι δύο ομάδες είχαν τον ίδιο αριθμό ατόμων με το γονίδιο APOE ε4, το οποίο σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για νόσο Alzheimer. Αυτό υποδηλώνει ότι η διαφορά στην έκπτωση είναι απίθανο να εξηγείται μόνο από αυτόν τον σημαντικό γενετικό παράγοντα κινδύνου. Για να διαπιστώσουν γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, οι ερευνητές μελέτησαν εγκεφαλικές τομογραφίες αναζητώντας φυσικές αλλαγές. Η ταχύτερη έκπτωση δεν φάνηκε να προκαλείται από τα τυπικά σημάδια του Αλτσχάιμερ, όπως η συσσώρευση αμυλοειδών πλακών ή μη φυσιολογικών συσσωματωμάτων της πρωτεΐνης tau. Γλυκόζη και γηράσκων εγκέφαλος Αντίθετα, οι τομογραφίες αποκάλυψαν μια σημαντική πτώση στον μεταβολισμό της γλυκόζης του εγκεφάλου, η οποία, όπως πιστεύει η ερευνητική ομάδα, μπορεί να συνδέεται με τη λήψη συμπληρωμάτων ωμέγα-3. Αυτή η μείωση συχνά σχετίζεται με συναπτική δυσλειτουργία, που σημαίνει ότι ενώ η φυσική δομή του εγκεφάλου μπορεί να παραμένει σχετικά άθικτη, η επικοινωνία μεταξύ των εγκεφαλικών κυττάρων μπορεί να είναι λιγότερο αποδοτική. «Τα συμπληρώματα ωμέγα-3 μπορεί να σχετίζονται με επιταχυνόμενη γνωστική έκπτωση σε ηλικιωμένους, πιθανώς μέσω δυσμενών επιδράσεων στην εγκεφαλική συναπτική λειτουργία και όχι μέσω κλασικών πρωτεϊνοπαθειών της νόσου Αλτσχάιμερ», έγραψαν οι συγγραφείς της μελέτης στην εργασία τους. Η ομάδα επισημαίνει ότι τα αποτελέσματά τους δεν είναι οριστικά. Αυτή ήταν μια παρατηρητική μελέτη, όχι μια κλινική δοκιμή, η οποία εντόπισε μια συσχέτιση και όχι μια οριστική αιτία. Παρόλα αυτά, είναι μια συσχέτιση που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. «Αυτά τα ευρήματα αμφισβητούν την επικρατούσα άποψη ότι τα ωμέγα-3 είναι ομοιόμορφα ωφέλιμα και υπογραμμίζουν την ανάγκη για μια προσεκτική επαναξιολόγηση της ευρείας χρήσης τους για γνωστική προστασία».