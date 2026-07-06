Πάνω από τις μισές θερμίδες που καταναλώνουν τα μικρά παιδιά στις ΗΠΑ προέρχονται από υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Τώρα, μια νέα μελέτη προειδοποιεί ότι αυτά τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ζαχαρούχων δημητριακών, των συσκευασμένων σνακ, του γρήγορου φαγητού και των επεξεργασμένων κρεάτων, μπορεί να συνδέονται με μετρήσιμες διαφορές στη δομή του εγκεφάλου μέχρι την ηλικία των 6 ετών.

Μια ομάδα του Νοσοκομείου Παίδων του Λος Άντζελες παρακολούθησε 144 ζευγάρια μητέρων και παιδιών Λατίνων και Ισπανόφωνων από τη βρεφική ηλικία έως την ηλικία των 6 ετών, καταγράφοντας τις διατροφές των παιδιών με την πάροδο του χρόνου και χρησιμοποιώντας μαγνητικές τομογραφίες για τη μέτρηση της εγκεφαλικής δομής.

Το αποτέλεσμα: Για κάθε αύξηση 10% στην πρόσληψη υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, ο όγκος του εγκεφάλου ήταν σχεδόν 2% χαμηλότερος σε περιοχές που εμπλέκονται στην ανταμοιβή, το συναίσθημα και τα κίνητρα.

Η μελέτη δεν βρήκε σύνδεση μεταξύ των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων και της γνωστικής επίδοσης.

Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου μπορεί να εμφανιστούν πριν από αλλαγές στη μνήμη, τη σκέψη ή τη συμπεριφορά.

«Τα ευρήματά μας υποδηλώνουν ότι το τι τρώνε τα παιδιά στην πρώιμη ζωή τους μπορεί να διαμορφώνει την ανάπτυξη του εγκεφάλου με τρόπους που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε», δήλωσε ο ανώτερος συγγραφέας Michael Goran, διευθυντής του Προγράμματος Διατροφής και Παχυσαρκίας στο Ινστιτούτο Έρευνας Saban του νοσοκομείου. «Ακόμη και χωρίς διαφορές στη γνωστική επίδοση, βλέπουμε μετρήσιμες αλλαγές στη δομή του εγκεφάλου.»

Απαιτείται περισσότερη έρευνα για να κατανοηθεί τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι δομικές διαφορές για τη μακροπρόθεσμη υγεία. «Έχουμε ακόμη πολλά να μάθουμε για το πώς οι πρώιμες διατροφικές επιδράσεις επηρεάζουν τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο», δήλωσε ο Goran.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο The American Journal of Clinical Nutrition.