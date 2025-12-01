Γράφει η Αναστασία Κόκκαλη, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος.

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο φαγητό· είναι ρυθμός, παρέα και πολλές «ευκαιρίες» για υπερκατανάλωση. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι στέρηση, αλλά έλεγχος βασικών παραγόντων:

Μην πηγαίνεις νηστικός/ή στα τραπέζια. Έχει φανεί ότι όταν μένουμε πολλές ώρες χωρίς φαγητό, αυξάνεται η γκρελίνη (η “ορμόνη της πείνας”) και τρώμε υπερδιπλάσιες ποσότητες.

Βάλε πάντα στο πιάτο πρωτεΐνη + σαλάτα. Επιβραδύνουν την άνοδο του σακχάρου και ρυθμίζουν το αίσθημα κορεσμού.

Πρόσεξε τις «κρυφές θερμίδες». Σάλτσες, σφολιάτες, ντιπ, τυριά, αλλαντικά – δίνουν πολύ περισσότερη ενέργεια από το κυρίως γεύμα.

Ενυδάτωση. Η ήπια αφυδάτωση αυξάνει το αίσθημα πείνας και τη λαχτάρα για γλυκό.

Πριν το τραπέζι ή την εξοδο: να καταναλώσεις φρούτα και πολύ πράσινο τσάι.

Χρειάζεται να κάνουμε δίαιτα τα Χριστούγεννα; Όχι. Τα Χριστούγεννα δεν είναι περίοδος για δίαιτα. Είναι περίοδος για ισορροπία. Εξάλλου η δίαιτα δεν είναι σωστός όρος – ο σωστός όρος είναι ‘σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Αν έχεις κάνει τρόπο ζωής την υγιεινή διατροφή, οι γιορτές δεν θα σε επηρεάσουν.

Οι μελέτες δείχνουν ότι το βάρος ανεβαίνει τις γιορτές όχι από 2–3 μεγάλα γεύματα, αλλά από το «λίγο από όλα κάθε μέρα» — αυτό το συνεχόμενο grazing που ανεβάζει κατά 500–700 θερμίδες την ημέρα χωρίς να το καταλάβεις.

Αντί για δίαιτα, αυτό που χρειάζεται είναι ένα πλαίσιο:

1–2 κύρια γεύματα/ημέρα σαν κανονική ρουτίνα

έλεγχος στα snacks

περπάτημα 7.000–8.000 βήματα

ενσυνείδητη κατανάλωση αλκοόλ

Με αυτό το πλάνο, δεν υπάρχει λόγος για αυστηρή δίαιτα.

Με τα γλυκά τις γιορτές τι γίνεται; Ποιο γλυκό να επιλέξω και σε τι ποσότητες; Τα γλυκά είναι μέρος της γιορτής – δεν τα «κόβουμε», τα ρυθμίζουμε.

Πιο ισορροπημένες επιλογές:

Μελομακάρονο: έχει καλό λιπαρό προφίλ (ελαιόλαδο, μέλι), λιγότερο κορεσμένο λίπος.

Κουραμπιές: πιο πλούσιος σε βούτυρο → περισσότερες θερμίδες & κορεσμένα.

Βασιλόπιτα: εξαρτάται από τη συνταγή, συνήθως μέτρια σε ζάχαρη αλλά υψηλή σε αλεύρι.

Πόσο είναι “σωστό”; Ρεαλιστικά: 1 γλυκό/ημέρα — είτε είναι ένα μελομακάρονο, είτε μισή μερίδα βασιλόπιτα. Αυτή η ποσότητα δεν επηρεάζει σημαντικά το βάρος, αρκεί να υπάρχει συνολική ισορροπία μέσα στη μέρα.

Μικρό tip: Φάε το γλυκό μετά το γεύμα, όχι μόνο του. Ο συνδυασμός με πρωτεΐνη/φυτικές ίνες μειώνει την αιχμή του σακχάρου και διατηρεί καλύτερα την ενέργεια. Επίσης επέλεξε το αγαπημένο σου γλυκό και απόλαυσέ το χωρίς τύψεις 1 φορά/εβδομάδα

Ποιο είναι το μυστικό για να διατηρήσουμε τα κιλά μας; Το «μυστικό» είναι στην πραγματικότητα ένας συνδυασμός από 3 απλές, αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες συνήθειες:

Κίνηση καθημερινά.

Τα Χριστούγεννα τα βήματα συχνά πέφτουν → αυτό είναι μεγάλο λάθος.

Χρειαζόμαστε 7.000–8.000 βήματα για να αντισταθμίσουμε την επιπλέον θερμιδική πρόσληψη. Σταθερά γεύματα.

Η αστάθεια στο πρόγραμμα αυξάνει την υπογλυκαιμία και την υπερφαγία.

Ακόμα και τις γιορτινές μέρες: πρωινό – μεσημεριανό – βραδινό (ή 2 γεύματα αν έτσι τρως συνήθως). Όριο στο αλκοόλ.

Είναι υπερθερμιδικό και αυξάνει την όρεξη (λόγω καταστολής της λεπτίνης).

Μείνε σε 1–2 ποτά και πάντα με φαγητό.

Αν αυτά γίνουν συνειδητά, το βάρος μένει απόλυτα σταθερό — χωρίς δίαιτες, χωρίς τύψεις.