Μια αυξανόμενη σειρά ερευνών δείχνει ότι η φρουκτόζη είναι κάτι περισσότερο από μια απλή πηγή επιπλέον θερμίδων. Μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Metabolism αναδεικνύει τον μοναδικό ρόλο αυτού του σακχάρου στη μεταβολική νόσο και υποδηλώνει ότι οι επιδράσεις της στον οργανισμό μπορεί να είναι πιο επιβλαβείς από ό,τι θεωρούνταν προηγουμένως.

Οι ερευνητές εξέτασαν στοιχεία για ευρέως χρησιμοποιούμενα γλυκαντικά, όπως η επιτραπέζια ζάχαρη (σακχαρόζη) και το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη. Αν και και τα δύο περιέχουν γλυκόζη και φρουκτόζη, οι επιστήμονες αναφέρουν ότι η φρουκτόζη συμπεριφέρεται διαφορετικά μέσα στο σώμα και μπορεί να παίζει πιο άμεσο ρόλο στην παχυσαρκία και σε σχετικά προβλήματα υγείας.

«Η φρουκτόζη δεν είναι απλώς άλλη μια θερμίδα», δήλωσε ο Richard Johnson, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Colorado Anschutz και κύριος συγγραφέας της μελέτης. «Δρα ως ένα μεταβολικό σήμα που προάγει την παραγωγή και αποθήκευση λίπους με τρόπους που διαφέρουν θεμελιωδώς από τη γλυκόζη».

Σύμφωνα με την έκθεση, η φρουκτόζη μεταβολίζεται μέσω οδών που παρακάμπτουν ορισμένους από τους φυσιολογικούς ρυθμιστικούς μηχανισμούς του σώματος. Αυτή η διαδικασία μπορεί να αυξήσει την παραγωγή λίπους, να μειώσει τα κυτταρικά

Με τον καιρό, αυτές οι βιολογικές αλλαγές μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου, μιας ομάδας παθήσεων που συνδέονται με την παχυσαρκία, την αντίσταση στην ινσουλίνη και τις καρδιαγγειακές νόσους.

Οι ερευνητές σημειώνουν επίσης ότι η έκθεση στη φρουκτόζη δεν περιορίζεται μόνο στα τρόφιμα και τα ποτά. Ο οργανισμός είναι ικανός να παράγει φρουκτόζη εσωτερικά από γλυκόζη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμβολή της στην ασθένεια θα μπορούσε να είναι ευρύτερη και πιο περίπλοκη από ό,τι πίστευαν κάποτε οι επιστήμονες.

Τα ευρήματα έρχονται σε μια περίοδο που τα ποσοστά παχυσαρκίας και διαβήτη συνεχίζουν να αυξάνονται παγκοσμίως. Ενώ η κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών έχει μειωθεί σε ορισμένες χώρες, η πρόσληψη «ελεύθερων σακχάρων» παραμένει υψηλότερη από τη συνιστώμενη σε πολλά μέρη του κόσμου και συνεχίζει να αυξάνεται σε άλλα.

Οι ερευνητές προτείνουν ότι η φρουκτόζη μπορεί κάποτε να προσέφερε ένα εξελικτικό πλεονέκτημα. Βοηθώντας το σώμα να αποθηκεύει ενέργεια αποδοτικά, θα μπορούσε να υποστηρίξει την επιβίωση κατά τη διάρκεια περιόδων λιμού ή ελλείψεων τροφής. Ωστόσο, σε σύγχρονα περιβάλλοντα όπου τα τρόφιμα πλούσια σε θερμίδες είναι συνεχώς διαθέσιμα, οι ίδιοι βιολογικοί μηχανισμοί μπορεί τώρα να συμβάλλουν σε χρόνιες ασθένειες.

«Αυτή η ανασκόπηση αναδεικνύει τη φρουκτόζη ως κεντρικό παράγοντα στη μεταβολική υγεία», δήλωσε ο Johnson. «Η κατανόηση των μοναδικών βιολογικών της επιδράσεων είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών στρατηγικών για την πρόληψη και τη θεραπεία των μεταβολικών νοσημάτων»