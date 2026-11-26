Τα άτομα με προδιαβήτη διατρέχουν πολύ υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2, και η βελτίωση της διατροφής τους είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούν να προσπαθήσουν να αποτρέψουν την εξέλιξη της νόσου.

Η καλύτερη υγεία μέσω της διατροφής, ωστόσο, δεν εξαρτάται μόνο από τις τροφές που τρώμε: Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι τα μικρόβια του εντέρου έχουν σημαντική επιρροή στον τρόπο με τον οποίο το σώμα μας ανταποκρίνεται σε μια διατροφική αλλαγή. Ουσιαστικά, τα αποτελέσματά μας μπορούν να επηρεαστούν τόσο από το μικροβίωμα με το οποίο ξεκινάμε όσο και από το πώς το μικροβίωμά μας μεταβάλλεται ως απόκριση σε μια διατροφική αλλαγή.

Η κλινική δοκιμή του Πανεπιστημίου του Οχάιο έδειξε καλύτερο έλεγχο του σακχάρου στο αίμα σε άτομα με προδιαβήτη όταν το επεξεργασμένο λευκό ψωμί στη διατροφή τους αντικαταστάθηκε με ψωμί από σιτάρι ολικής άλεσης. Ωστόσο, η μελέτη έδειξε επίσης ότι οι μεταβολές στα μικρόβια του εντέρου συσχετίστηκαν με τα οφέλη που προσέφερε το πιο θρεπτικό και πλούσιο σε φυτικές ίνες ψωμί.

Κατά μέσο όρο, ο έλεγχος της γλυκόζης βελτιώθηκε κατά 27% μεταξύ των συμμετεχόντων—αλλά μεμονωμένα, τα αποτελέσματα ποίκιλαν ευρέως, από σχετικά μικρές έως μεγάλες βελτιώσεις. Οι αλλαγές στη μικροβιακή κοινότητα συνδέθηκαν με αυτές τις διαφορές, υποδηλώνοντας τις δυνατότητες για μελλοντική διατροφική καθοδήγηση που θα βασίζεται σε βιοδείκτες που παράγονται από τη δραστηριότητα του εντέρου μας, λένε οι ερευνητές.

Στη μελέτη, ορισμένοι συμμετέχοντες ξεκίνησαν τη δοκιμή με μια υπογραφή μικροβίων του εντέρου που προέβλεπε ότι ο έλεγχος του σακχάρου στο αίμα τους θα βελτιωνόταν. Σε άλλους, η κατανάλωση ψωμιού από σιτάρι ολικής άλεσης μετατόπισε την αφθονία μικροβίων που σχετίζονται με καλύτερα αποτελέσματα γλυκόζης στο αίμα.

«Έχουμε λοιπόν δύο ξεχωριστά παραδείγματα», δήλωσε ο Richard Bruno, καθηγητής ανθρώπινης διατροφής στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο και συν-ανώτερος συγγραφέας της μελέτης.

«Πρώτον, έχουμε ορισμένα μικρόβια που προβλέπουν οφέλη για την υγεία πριν καν οι άνθρωποι αλλάξουν τη διατροφή τους. Και, στο τέλος της ελεγχόμενης διατροφικής παρέμβασης, έχουμε ορισμένα μικρόβια που σχετίζονται με αυτά τα ευνοϊκά οφέλη για την υγεία στον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα, έτσι ώστε όχι μόνο η υπογραφή του μικροβιώματος κατά την έναρξη να υποστηρίζει ευνοϊκά αποτελέσματα, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το δημητριακό ολικής άλεσης τροποποιεί την υπογραφή του μικροβιώματος πιθανώς συμβάλλει επίσης σε αυτά τα ευνοϊκά αποτελέσματα.»

Η μελέτη δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο Frontiers in Nutrition.

Πάνω από 115 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν προδιαβήτη, που σημαίνει ότι έχουν αυξημένη γλυκόζη στο αίμα η οποία δεν είναι αρκετά υψηλή ώστε να διαγνωστεί ως διαβήτης. Στο στάδιο του προδιαβήτη, συνήθως δεν συνταγογραφούνται φάρμακα—αντίθεται, συνήθως συνιστάται στους ανθρώπους να κάνουν αλλαγές στον τρόπο ζωής, που περιλαμβάνουν βελτίωση της διατροφής και περισσότερη άσκηση.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η ομάδα του Πανεπιστημίου του Οχάιο παρείχε όλα τα γεύματα για συνολικά τέσσερις εβδομάδες σε 39 συμμετέχοντες της μελέτης που είχαν προδιαβήτη. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο διατροφικών περιόδων των δύο εβδομάδων ήταν το ψωμί: είτε επεξεργασμένο λευκό ψωμί είτε ψωμί από σιτάρι ολικής άλεσης που παρασκευάστηκε στο σπίτι από επιστήμονες τροφίμων του Πανεπιστημίου του Οχάιο. Μετά από κάθε φάση της μελέτης, οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα αίματος νηστείας και κοπράνων και διενήργησαν από του στόματος δοκιμασία ανοχής γλυκόζης για να προσδιορίσουν αν το σώμα κάθε συμμετέχοντα χρησιμοποιούσε το σάκχαρο όπως θα έπρεπε.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα μετά τη διατροφή που περιείχε λευκό ψωμί, η αύξηση του σακχάρου στο αίμα από τη δοκιμασία ανοχής γλυκόζης μειώθηκε κατά 27% κατά μέσο όρο σε όλους τους συμμετέχοντες αφού ακολούθησαν τη διατροφή που περιείχε ψωμί από σιτάρι ολικής άλεσης. Τα αποτελέσματα αυτά δεν επηρεάστηκαν από διαφορές στο σωματικό βάρος, τη φλεγμονή, τη συγκέντρωση ινσουλίνης, το κυτταρικό στρες ή την παρουσία βραχυαλυσιδωτών λιπαρών οξέων στο έντερο.

Τα ευρήματα έδειξαν επίσης μετατοπίσεις στις μικροβιακές κοινότητες του εντέρου, καθιερώνοντας διακριτά προφίλ που σχετίζονται με μεγαλύτερο όφελος από το ψωμί σιταριού σε σχέση με το λευκό ψωμί. Συγκεκριμένα, η ανάλυση έδειξε υψηλότερη αφθονία των Agathobacter, Agathobaculum και Lachnospiraceae NK4A136 group και χαμηλότερη αφθονία των Streptococcus, Lachnoclostridium και Mediterraneibacter.

Η αφθονία των Lachnoclostridium και Lachnospiraceae NK4A136 group στην αρχή της δοκιμής προέβλεψε υγιέστερες αποκρίσεις γλυκόζης μετά το φαγητό, δήλωσε η πρώτη συγγραφέας Jillian Pierson, μεταπτυχιακή υπότροφος στο εργαστήριο του Bruno.

«Το Lachnoclostridium σχετίζεται συχνά με μια πιο προφλεγμονώδη κατάσταση—όπως αυτή που προκύπτει από μια λιγότερο υγιεινή διατροφή. Και υπάρχουν άλλες μελέτες που δείχνουν ότι ανταποκρίνεται στη διατροφή, οπότε η βελτίωση ορισμένων διατροφικών παραμέτρων βοήθησε στη μείωση αυτού του μικροβίου», είπε.

Ο συν-ανώτερος συγγραφέας Jiangjiang (Chris) Zhu, καθηγητής ανθρώπινης διατροφής στο Ohio State, ερευνά βαθύτερα για να μάθει πιο συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους η διατροφή και το μικροβίωμα αλληλεπιδρούν για να επηρεάσουν την υγεία. Το εργαστήριό του χρησιμοποιεί μοντελοποίηση και μηχανική μάθηση για να χαρακτηρίσει αλλαγές στο μικροβίωμα σε μοριακό επίπεδο—μετατοπίσεις στις γενετικές υπογραφές του μικροβιώματος καθώς και μικροβιακούς μεταβολίτες, τα προϊόντα βιοχημικών αντιδράσεων που διασπούν συστατικά των τροφίμων για να παράγουν ενέργεια και να εκτελούν άλλες απαραίτητες λειτουργίες.

«Προσπαθούμε να αποκτήσουμε πρόσθετες μοριακές υπογραφές που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς οι συνδυασμοί σε μοριακό επίπεδο μπορεί να έχουν πρόσθετη ή ίσως ισχυρότερη προγνωστική αξία για το αποτέλεσμα ενός ατόμου όταν έχει διαφορετικούς τύπους διατροφικής πρόσληψης», δήλωσε ο Zhu, επίσης ερευνητής στο Πρόγραμμα Έρευνας Μοριακής Καρκινογένεσης και Χημειοπροφύλαξης του Περιεκτικού Κέντρου Καρκίνου του Πανεπιστημίου του Οχάιο. «Η εργασία που εκτελούμε εξετάζει επίσης όχι μόνο μεμονωμένα βακτήρια, αλλά και σχέσεις βακτηρίων προς βακτήρια, επειδή ζουν μαζί.»

Η εργασία είναι πολύ χρονοβόρα και δαπανηρή για να χρησιμοποιηθεί κλινικά σε ασθενείς σε αυτό το στάδιο, αλλά η ανάπτυξη ενός τεστ για ατομικές υπογραφές σύνθεσης του μικροβιώματος είναι «αυτό που ο τομέας περιμένει και ελπίζει», δήλωσε ο Zhu. «Χρειαζόμαστε ακόμη όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για να δημιουργήσουμε ισχυρότερα και ακριβή προγνωστικά μοντέλα που μπορούν πραγματικά να σας πουν τι να φάτε, τι να μη φάτε, ποια τροφή είναι καλή για εσάς, ποια τροφή δεν είναι. Η τροφή είναι πραγματικά φάρμακο από πολλές απόψεις.»

Η έννοια ονομάζεται διατροφή ακριβείας και εμπνέεται σε αυτό το πλαίσιο από αυτό που οι ερευνητές γνωρίζουν εδώ και καιρό: Τα δημητριακά ολικής άλεσης θεωρούνται υγιεινές τροφές που υποστηρίζουν τη μεταβολική υγεία, αλλά οι επιδράσεις τους στους ανθρώπους ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό.

«Ορισμένα άτομα είναι “υπερ-ανταποκρινόμενοι”, όπου έχουν πολλά οφέλη, και άλλοι έχουν οριακές αποκρίσεις», δήλωσε ο Bruno. «Και πιστεύουμε ότι μέρος αυτής της διαφοράς βρίσκεται στις μοναδικές υπογραφές των μικροβίων στο έντερο και στους διακριτούς μεταβολίτες που παράγουν».