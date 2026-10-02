Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Food & Function της Royal Society of Chemistry εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στην κατανάλωση ξηρών καρπών και τη γνωστική λειτουργία σε 1.742 ενήλικες από τη μελέτη Framingham Heart Study.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν τακτικά ξηρούς καρπούς είχαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ γνωστικής λειτουργίας σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν. Η συσχέτιση παρατηρήθηκε ακόμη και σε σχετικά μικρές ποσότητες, κάτω από 1 γραμμάριο την ημέρα. Ωστόσο, η μελέτη ήταν παρατηρητική και όχι κλινική δοκιμή, επομένως δείχνει συσχέτιση, όχι αιτιώδη σχέση. Παράλληλα, άλλες μελέτες παρέμβασης με αμύγδαλα και καρύδια έχουν δώσει ανάμεικτα αποτελέσματα, γεγονός που δείχνει ότι η εικόνα είναι πιο σύνθετη από ό,τι φαίνεται αρχικά.

Η μελέτη του Framingham Heart Study

Η μελέτη, με επικεφαλής τον Sasan Amanat από το Πανεπιστήμιο Deakin της Αυστραλίας, ανέλυσε δεδομένα από τη μελέτη Framingham Heart Study Offspring, μια μακροχρόνια έρευνα που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ. Οι ερευνητές εξέτασαν τη σχέση μεταξύ της συνήθους κατανάλωσης ξηρών καρπών και της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες χωρίς ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η υψηλότερη κατανάλωση ξηρών καρπών συσχετίστηκε θετικά με τη συνολική γνωστική λειτουργία. Για κάθε γραμμάριο ξηρών καρπών που καταναλωνόταν, η βαθμολογία στη συνολική γνωστική λειτουργία αυξανόταν κατά 0,007 μονάδες (95% CI: 0,001–0,013). Η συσχέτιση ήταν ιδιαίτερα έντονη σε άτομα με χαμηλότερη ποιότητα διατροφής και χαμηλότερη σωματική δραστηριότητα. Σε αυτές τις ομάδες, η κατανάλωση ξηρών καρπών φάνηκε να έχει προστατευτική δράση. Στους συμμετέχοντες με υψηλή σωματική δραστηριότητα, η μεγαλύτερη κατανάλωση ξηρών καρπών συσχετίστηκε με μεγαλύτερο συνολικό όγκο εγκεφάλου.

Σε μια υποομάδα 29 ατόμων που είχαν επιβιώσει από εγκεφαλικό επεισόδιο, η υψηλότερη κατανάλωση ξηρών καρπών συσχετίστηκε με υψηλότερα επίπεδα αυξητικού παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου (VEGF) στον ορό, μιας πρωτεΐνης που εμπλέκεται στον σχηματισμό αιμοφόρων αγγείων και πιθανώς στη νευροπροστασία.

Οι μελέτες παρέμβασης: Ανάμεικτα αποτελέσματα

Ενώ οι παρατηρητικές μελέτες δείχνουν σταθερά θετική συσχέτιση, οι τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με ξηρούς καρπούς έχουν δώσει πιο περίπλοκη εικόνα.

Αμύγδαλα και προδιαβήτης: Μια μελέτη του 2026, που δημοσιεύθηκε στο The Journal of Nutrition, εξέτασε την επίδραση της καθημερινής κατανάλωσης αμυγδάλων για 24 εβδομάδες σε 60 ενήλικες με προδιαβήτη. Η ομάδα που κατανάλωνε αμύγδαλα (παρέχοντα το 20% της ημερήσιας ενέργειας) εμφάνισε σημαντική βελτίωση στην εκτελεστική λειτουργία και την ταχύτητα επεξεργασίας, μαζί με μείωση του οξειδωτικού στρες (δείκτης TBARS) και αύξηση της α-τοκοφερόλης στο πλάσμα. Ωστόσο, η μελέτη ήταν ανοιχτής επισήμανσης και το δείγμα ήταν σχετικά μικρό.

Αμύγδαλα και παχυσαρκία: Μια άλλη μελέτη του 2026, που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Clinical Nutrition, εξέτασε την επίδραση της κατανάλωσης 50 γραμμαρίων αμυγδάλων την ημέρα για 5 μήνες σε 43 υπέρβαρους ή παχύσαρκους ενήλικες με προδιαβήτη. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρξε σημαντική επίδραση στη γνωστική λειτουργία ή στην εγκεφαλική αιματική ροή. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει ότι η διάρκεια της παρέμβασης, το είδος του ξηρού καρπού και τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Καρύδια και Αλτσχάιμερ: Μια μελέτη του 2026, που δημοσιεύθηκε στο Avicenna Journal of Phytomedicine και καταχωρήθηκε στη βιβλιοθήκη Cochrane, εξέτασε την επίδραση 10 γραμμαρίων αμυγδάλου την ημέρα για 3 μήνες σε 60 ασθενείς με ήπια έως μέτρια νόσο Αλτσχάιμερ. Η ομάδα των αμυγδάλων εμφάνισε σημαντική βελτίωση στην κλίμακα MoCA (γνωστική αξιολόγηση), στη μνήμη και στην ποιότητα ύπνου. Ωστόσο, η μελέτη είχε μικρό δείγμα και σύντομη διάρκεια.

Καρύδια και γνωστική υγεία: Η μελέτη WAHA (Walnuts and Healthy Aging) εξέτασε 612 υγιείς ηλικιωμένους που ακολούθησαν διατροφή πλούσια σε καρύδια (15% της ημερήσιας ενέργειας) για 2 χρόνια. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα καρύδια αύξησαν τα επίπεδα ουρολιθινών στα ούρα, μεταβολιτών που παράγονται από το μικροβίωμα του εντέρου από τις ελλαγιταννίνες των καρυδιών. Οι αλλαγές στα επίπεδα ουρολιθινών συσχετίστηκαν άμεσα με τη γνωστική απόδοση, παρέχοντας κλινική απόδειξη που συνδέει τις πολυφαινόλες των καρυδιών με τη γνωστική υγεία.

Μελέτη σε πληθυσμό με άνοια: Μια μεγάλη προοπτική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nutrients το 2026 συνόψισε δεδομένα από τρεις κοόρτες με 17.349 ενήλικες άνω των 45 ετών και 190.914 ανθρωπο-έτη παρακολούθησης. Διαπιστώθηκαν 992 περιπτώσεις άνοιας. Τα άτομα που κατανάλωναν ξηρούς καρπούς είχαν 24% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης άνοιας σε σύγκριση με όσους δεν κατανάλωναν, με δοσοεξαρτώμενη σχέση.

Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα από μεμονωμένες μελέτες, μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση του 2024, που δημοσιεύθηκε στο ScienceOpen και περιλάμβανε 5 τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές με 928 ενήλικες, κατέληξε ότι δεν υπάρχει σημαντική επίδραση των ξηρών καρπών στη γνωστική λειτουργία (SMD: 0,27, 95% CI: -0,65 έως 1,19, P = 0,57). Ωστόσο, οι ερευνητές παρατήρησαν μια τάση προς όφελος, ιδιαίτερα σε νεότερους ενήλικες και σε μελέτες μεγαλύτερης διάρκειας.

Γιατί οι ξηροί καρποί ξεχωρίζουν: Οι μηχανισμοί

Οι ξηροί καρποί περιέχουν έναν συνδυασμό θρεπτικών συστατικών που τους κάνει ιδιαίτερα θρεπτικούς. Ανάλογα με την ποικιλία, προσφέρουν καλά λιπαρά (μονοακόρεστα και πολυακόρεστα), φυτικές ίνες, πρωτεΐνη, βιταμίνες (ιδιαίτερα βιταμίνη Ε), μέταλλα (μαγνήσιο, χαλκός, ψευδάργυρος) και πολυφαινόλες.

Οι πολυφαινόλες είναι μια μεγάλη οικογένεια φυσικών ενώσεων που παράγουν τα φυτά για να προστατευτούν από το οξειδωτικό στρες. Στους ξηρούς καρπούς, οι σημαντικότερες πολυφαινόλες περιλαμβάνουν:

Ελλαγιταννίνες (στα καρύδια): Μεταβολίζονται από το μικροβίωμα του εντέρου σε ουρολιθίνες, οι οποίες έχουν αντιφλεγμονώδη και νευροπροστατευτική δράση.

Φλαβονοειδή (κατεχίνες, επικατεχίνες, κερκετίνη): Ισχυρά αντιοξειδωτικά που μπορούν να διαπεράσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να συσσωρευτούν στις περιοχές του ιππόκαμπου που σχετίζονται με τη μάθηση και τη μνήμη.

Φαινολικά οξέα (γαλλικό οξύ, καφεϊκό οξύ, ελλαγικό οξύ): Αναστέλλουν την ακετυλίωση του NF-κB, μειώνουν την παραγωγή κυτοκινών και προστατεύουν τα νευρικά κύτταρα από την τοξικότητα του αμυλοειδούς-βήτα.

Ο ρόλος των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων

Τα καρύδια είναι η πλουσιότερη πηγή α-λινολενικού οξέος (ALA) — ενός φυτικού ωμέγα-3 λιπαρού οξέος — μεταξύ όλων των ξηρών καρπών. Το ALA μπορεί να μετατραπεί σε DHA και EPA, τα οποία είναι δομικά συστατικά των νευρικών μεμβρανών. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα:

Μειώνουν το οξειδωτικό στρες μέσω της ρύθμισης της οδού NFE2L2/HO-1.

Δρουν ως αντιφλεγμονώδεις μεσολαβητές.

Βελτιώνουν τη ρευστότητα των νευρικών μεμβρανών και τη μετάδοση σημάτων.

Ο ρόλος των φυτικών ινών και του μικροβιώματος

Οι φυτικές ίνες που περιέχουν οι ξηροί καρποί δεν πέπτονται στο λεπτό έντερο. Φτάνουν στο παχύ έντερο, όπου ζυμώνονται από τα βακτήρια και παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλύσου (SCFAs) , όπως το βουτυρικό. Τα SCFAs:

Τροφοδοτούν τα κύτταρα του εντέρου.

Ρυθμίζουν τον άξονα εντέρου-εγκεφάλου.

Μειώνουν τη νευροφλεγμονή.

Η σημασία της σωστής αποθήκευσης

Τα λιπαρά που περιέχουν οι ξηροί καρποί μπορούν με την πάροδο του χρόνου να οξειδωθούν. Η έκθεσή τους στον αέρα, τη ζέστη και την υγρασία μπορεί να επηρεάσει τη φρεσκάδα και τη γεύση τους, αλλά και να μειώσει τη θρεπτική τους αξία.

Ένα αεροστεγές γυάλινο δοχείο αποτελεί μια απλή και πρακτική λύση για την καλύτερη προστασία τους. Ανάλογα με το είδος του ξηρού καρπού και το πόσο γρήγορα καταναλώνεται, η αποθήκευση σε δροσερό και ξηρό σημείο ή, για μεγαλύτερη διάρκεια, στο ψυγείο μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της ποιότητάς του.

Γιατί έχει σημασία για τον αναγνώστη

Οι ξηροί καρποί είναι μια από τις πιο θρεπτικές τροφές που μπορούμε να εντάξουμε στην καθημερινή μας διατροφή. Η νέα έρευνα προσθέτει έναν ακόμη λόγο για να το κάνουμε: τη δυνητική προστασία της γνωστικής λειτουργίας. Ωστόσο, η επιστήμη δεν έχει ακόμη αποδείξει αιτιώδη σχέση. Οι μελέτες παρέμβασης δίνουν ανάμεικτα αποτελέσματα, και οι παρατηρητικές μελέτες δεν μπορούν να αποκλείσουν το ενδεχόμενο οι άνθρωποι που τρώνε ξηρούς καρπούς να έχουν και άλλες υγιεινές συνήθειες.

Το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι οι ξηροί καρποί αποτελούν μέρος ενός υγιεινού διατροφικού προτύπου. Δεν είναι ένα «μαγικό χάπι» για τη μνήμη. Είναι ένα θρεπτικό τρόφιμο που μπορεί να συμβάλει στη συνολική υγεία, συμπεριλαμβανομένης της υγείας του εγκεφάλου.

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