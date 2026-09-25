Μια νέα μεγάλη μελέτη που εξέτασε δεδομένα από σχεδόν 8,8 εκατομμύρια ενήλικες σε τέσσερις ηπείρους επιβεβαιώνει ότι η κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων (UPFs) συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών χρόνιων παθήσεων. Για κάθε επιπλέον 100 γραμμάρια UPFs που καταναλώνονται καθημερινά, ο κίνδυνος καρδιαγγειακών παθήσεων αυξάνεται κατά 14%, ο κίνδυνος καρκίνου κατά 4%, ο κίνδυνος θανάτου από οποιαδήποτε αιτία κατά 3% και ο κίνδυνος μεταβολικού συνδρόμου ή διαβήτη κατά 2%.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου στο περιοδικό Family Medicine and Community Health, ανέλυσε στοιχεία από έρευνες σε Αμερική, Ευρώπη, Ασία και Ωκεανία, με περιόδους παρακολούθησης που κυμαίνονταν από δύο έως 32 έτη. Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Xiao Liu, καρδιολόγος στο Νοσοκομείο Sun Yat-sen Memorial της Κίνας και ερευνητής στην Ιατρική Σχολή Duke-NUS της Σιγκαπούρης.

Τα ευρήματα αυτά δεν είναι μεμονωμένα. Μια σειρά τριών άρθρων που δημοσιεύθηκε στο The Lancet το 2025 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα συνδέονται με βλάβη σε κάθε μείζον σύστημα του ανθρώπινου οργανισμού, με αυξημένο κίνδυνο θανάτου, διαβήτη, καρδιακών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Σύμφωνα με τη σειρά του Lancet, τα UPFs εκτοπίζουν τα φρέσκα και ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα, υποβαθμίζουν την ποιότητα της διατροφής και εκθέτουν τους καταναλωτές σε επιβλαβείς χημικές ουσίες και πρόσθετα. Μια συστηματική ανασκόπηση 104 μακροχρόνιων μελετών, που περιλαμβάνεται στη σειρά, εντόπισε ότι οι 92 από αυτές ανέφεραν αυξημένο κίνδυνο για μία ή περισσότερες χρόνιες ασθένειες.

Οι αριθμοί πίσω από την επιβάρυνση

Μια μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε το 2025 στο American Journal of Preventive Medicine εκτίμησε ότι το 4% έως 14% των πρόωρων θανάτων σε οκτώ χώρες — μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Καναδάς και η Αυστραλία — αποδίδονται στην κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων. Η ανάλυση έδειξε μια γραμμική σχέση δόσης-απόκρισης: για κάθε αύξηση 10% στο ποσοστό των UPFs στη διατροφή, ο κίνδυνος θανάτου από οποιαδήποτε αιτία αυξανόταν κατά 3%.

Μια ξεχωριστή μετα-ανάλυση που δημοσιεύθηκε στο Nutrición Hospitalaria το 2025 διαπίστωσε ότι η υψηλή κατανάλωση UPFs συνδέεται με 31% υψηλότερη πιθανότητα θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο, σε σύγκριση με άτομα που απέφευγαν εντελώς αυτά τα τρόφιμα. Η ίδια ανάλυση εντόπισε συσχέτιση μεταξύ της υψηλής κατανάλωσης UPFs και αυξημένης πιθανότητας υπέρτασης, στεφανιαίας νόσου και εγκεφαλοαγγειακών διαταραχών.

Μια ακόμη πιο πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση προοπτικών μελετών κοόρτης, που δημοσιεύθηκε το 2024, διαπίστωσε ότι η υψηλή πρόσληψη UPFs σχετίζεται με 37% αυξημένο κίνδυνο διαβήτη, 32% αυξημένο κίνδυνο υπέρτασης, 47% αυξημένο κίνδυνο υπερτριγλυκεριδαιμίας, 43% αυξημένο κίνδυνο χαμηλής HDL χοληστερόλης και 32% αυξημένο κίνδυνο παχυσαρκίας.

Τα UPFs και ο καρκίνος

Τα στοιχεία για τη σχέση μεταξύ UPFs και καρκίνου ενισχύονται διαρκώς. Μια ανασκόπηση χαρτογράφησης που δημοσιεύθηκε στο Nutrition and Cancer το 2026 εξέτασε 23 μελέτες και διαπίστωσε ότι οι 15 ανέφεραν θετική συσχέτιση μεταξύ πρόσληψης UPFs και επίπτωσης καρκίνου. Τα ζαχαρούχα ροφήματα και τα υπερ-επεξεργασμένα κρέατα αναδείχθηκαν ως οι πιο σταθερά συνδεδεμένες κατηγορίες με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Μια άλλη ανασκόπηση, που επικεντρώθηκε σε καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η υψηλή κατανάλωση UPFs μπορεί να συμβάλει σε κακοήθειες του γαστρεντερικού ανεξάρτητα από παραδοσιακούς διατροφικούς δείκτες. Η συσχέτιση με τον καρκίνο του παχέος εντέρου ήταν η πιο συνεπής, με αύξηση του κινδύνου κατά 10% έως 30% στα άτομα με την υψηλότερη πρόσληψη. Τα νιτρικά, τα νιτρώδη και οι γαλακτωματοποιητές που περιέχονται στα UPFs έχουν επιδείξει προφλεγμονώδεις και καρκινογόνες επιδράσεις σε πειραματικά μοντέλα.

Ο διαβήτης τύπου 2 στο μικροσκόπιο

Η σχέση μεταξύ UPFs και διαβήτη τύπου 2 έχει μελετηθεί εκτενώς. Μια μελέτη κοόρτης που δημοσιεύθηκε στο Diabetologia το 2024, με 13.172 συμμετέχοντες και διάμεση παρακολούθηση 21 ετών, διαπίστωσε ότι τα άτομα στο υψηλότερο τεταρτημόριο κατανάλωσης UPFs είχαν 13% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη σε σύγκριση με εκείνα στο χαμηλότερο τεταρτημόριο. Κάθε επιπλέον μερίδα UPFs που καταναλωνόταν καθημερινά συνδεόταν με 2% υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη.

Η ίδια μελέτη εντόπισε ότι συγκεκριμένες κατηγορίες UPFs είχαν ιδιαίτερα ισχυρές συσχετίσεις: τα ζαχαρούχα και τεχνητά γλυκασμένα ροφήματα συνδέθηκαν με 29% υψηλότερο κίνδυνο διαβήτη, τα υπερ-επεξεργασμένα κρέατα με 21% και τα ζαχαρούχα σνακ με 16%.

Η κατανόηση του προβλήματος

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα ορίζονται από το σύστημα ταξινόμησης NOVA ως βιομηχανικά παρασκευασμένα προϊόντα που περιέχουν πέντε ή περισσότερα συστατικά, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων όπως χρωστικές, τεχνητά γλυκαντικά, γαλακτωματοποιητές και συντηρητικά. Σύμφωνα με τη σειρά του Lancet, πρόκειται για «επώνυμες, εμπορικές συνθέσεις φτιαγμένες από φθηνά συστατικά (π.χ. εξευγενισμένα λίπη και σάκχαρα, απομονωμένες πρωτεΐνες) και συνδυασμένες με πρόσθετα τροφίμων για να κάνουν το τελικό προϊόν να φαίνεται, να αισθάνεται, να ακούγεται, να μυρίζει και να έχει καλή γεύση».

Οι ερευνητές τονίζουν ότι, δεδομένου πως τα χρόνια νοσήματα που σχετίζονται με τα UPFs συχνά συνυπάρχουν υπό τη μορφή πολυνοσηρότητας, η μείωση της κατανάλωσής τους και η αντικατάστασή τους με ελάχιστα επεξεργασμένες εναλλακτικές μπορεί να είναι καθοριστική για την πρόληψη και τη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα τείνουν να «εκτοπίζουν» πιο υγιεινές επιλογές, πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, σύμφωνα με την Kelly Springer, εγγεγραμμένη διαιτολόγο με έδρα τη Νέα Υόρκη και ιδρύτρια της Kelly’s Choice. «Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να τα φάει ποτέ», δήλωσε στο Fox News Digital. «Το θέμα είναι ότι δεν καταναλώνουμε πραγματικές τροφές — όπως φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και δημητριακά ολικής άλεσης», πρόσθεσε.

Αντί να εστιάζει στην αφαίρεση τροφών από τη διατροφή, η Springer συνιστά την προσθήκη πρωτεΐνης και φυτικών ινών στα γεύματα και τα σνακ. Προτείνει επιλογές όπως ένα μήλο με φυστικοβούτυρο, ξηρούς καρπούς με αγγούρι ή γεύματα με βάση τα όσπρια, το κοτόπουλο ή τον τόνο, σε συνδυασμό με φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης. «Μια διατροφή που βασίζεται σε ολόκληρα τρόφιμα, ελάχιστα επεξεργασμένα, αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές που μπορούμε να κάνουμε για τη μακροπρόθεσμη υγεία μας», ξεκαθάρισε.