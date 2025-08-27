Ανησυχία προκαλούν τα αποτελέσματα έρευνας των Πανεπιστημίων Αιγαίου και Αθηνών για τα ελληνικά αυγά, καθώς βρέθηκε να έχουν υψηλές συγκεντρώσεις σε PFAS, τις λεγόμενες “αιώνιες χημικές ουσίες” και σε φυτοφάρμακα.

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ, δημοσίευσαν την έρευνά τους στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Science of The Total Environment, και τα αποτελέσματά τους είναι άκρως ανησυχητική.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν αυγά από 17 κοτέτσια σε Σέρρες, Μαγνησία, Βοιωτία, Αττική και Ηλεία. Σε όλα τα δείγματα ανιχνεύθηκαν PFAS, ενώ πάνω από τα μισά αυγά ξεπερνούσαν τα επιτρεπόμενα όρια της Ε.Ε. Στην Ηλεία, κάθε δείγμα υπερέβη τις οδηγίες των επίσημων αρχών για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Οι μέσες τιμές για PFOS, PFHxS και PFBA καταγράφηκαν σε πολύ υψηλά επίπεδα, με κάποιες μετρήσεις να φτάνουν έως και 5,30 μg/kg. Σύμφωνα με τους ερευνητές, έφηβοι και ηλικιωμένοι στη χώρα μας υπερβαίνουν το όριο ασφαλούς εβδομαδιαίας πρόσληψης, γεγονός που δημιουργεί σοβαρούς προβληματισμούς για την υγεία των καταναλωτών.

Η έρευνα κατέγραψε επίσης, για πρώτη φορά σε ελληνικά αυγά, υπολείμματα φαρμάκων και έξι διαφορετικά φυτοφάρμακα. Μεταξύ αυτών, το εντομοαπωθητικό DEET εντοπίστηκε σε όλα τα δείγματα, ενώ το οξολινικό οξύ ήταν το συχνότερα ανιχνευμένο φαρμακευτικό σκεύασμα.

Παρά το γεγονός ότι τα βαρέα μέταλλα βρέθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, οι επιστήμονες προειδοποιούν: η παρουσία PFAS στα ελληνικά αυγά συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία. Όπως υπογραμμίζουν, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εντοπιστούν οι πηγές της μόλυνσης και να ληφθούν μέτρα προστασίας.

Τα PFAS -γνωστά και ως παντοτινά χημικά- δεν αποδομούνται εύκολα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται στο περιβάλλον και τελικά να περνούν στην τροφική αλυσίδα. Τα PFAS έχουν συνδεθεί με καρκίνο, βλάβες στο συκώτι και το ανοσοποιητικό, αλλά και με προβλήματα ανάπτυξης στα παιδιά. Αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει σε Γαλλία, Γερμανία και Δανία είχαν δείξει εκτεταμένη μόλυνση αυγών.