Για χρόνια, η συζήτηση για τη ζάχαρη εστιαζόταν σχεδόν αποκλειστικά στις θερμίδες. Η υπόθεση ήταν απλή: η ζάχαρη παχαίνει επειδή έχει πολλές θερμίδες. Αυτή η αντίληψη άρχισε να αλλάζει όταν η έρευνα στράφηκε σε έναν απροσδόκητο σύμμαχο -ή, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, έναν απροσδόκητο ένοχο: το μικροβίωμα του εντέρου. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ζάχαρη δεν είναι απλώς ένα «κενό» θερμιδικό φορτίο. Είναι ένας ισχυρός διαμορφωτής του οικοσυστήματος που κατοικεί στο πεπτικό μας σύστημα, με συνέπειες που εκτείνονται πολύ πέρα από τη ζυγαριά.

Η ιστορία αυτής της ανακάλυψης ξεκινά με μια θεμελιώδη ανατομική αλήθεια: το έντερο δεν είναι ένα ενιαίο όργανο, αλλά μια σειρά από διακριτά περιβάλλοντα, το καθένα με τον δικό του μικροβιακό πληθυσμό και τις δικές του μεταβολικές προτεραιότητες. Η ζάχαρη, ανάλογα με το πού καταλήγει, κάνει διαφορετικά πράγματα.

Το παχύ έντερο: Το θέατρο της ζύμωσης

Το μεγαλύτερο μέρος της ζάχαρης που καταναλώνουμε απορροφάται στο λεπτό έντερο. Αλλά όταν η πρόσληψη είναι υπερβολική — ή όταν πρόκειται για σάκχαρα που το λεπτό έντερο δεν μπορεί να επεξεργαστεί πλήρως — ένα μέρος φτάνει στο παχύ έντερο. Εκεί, τα τρισεκατομμύρια βακτήρια που ζουν σε αυτό το περιβάλλον έρχονται αντιμέτωπα με μια απρόσμενη αφθονία απλών σακχάρων.

Σε μια υγιή κατάσταση, το μικροβίωμα του παχέος εντέρου τρέφεται κυρίως με σύνθετους υδατάνθρακες — τις φυτικές ίνες που το σώμα μας δεν μπορεί να αφομοιώσει. Αυτές οι ίνες ζυμώνονται αργά, παράγοντας λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας, τα οποία θρέφουν τα κύτταρα του εντέρου, ρυθμίζουν τη φλεγμονή και υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν όμως η ζάχαρη φτάνει στο παχύ έντερο, το σκηνικό αλλάζει δραματικά.

Μια σειρά μελετών έχει δείξει ότι τα πρόσθετα σάκχαρα — γλυκόζη, φρουκτόζη και σακχαρόζη — μπορούν να αλλάξουν τη μικροβιακή ποικιλομορφία, να εμπλουτίσουν τα βακτήρια που χρησιμοποιούν τη ζάχαρη και να εξαντλήσουν εκείνα που παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας. Ουσιαστικά, η υπερβολική ζάχαρη δημιουργεί ένα περιβάλλον που ευνοεί τα «ταχυφαγάκια» σε βάρος των «αργών» και ωφέλιμων μικροβίων.

Μια μελέτη του 2019 σε ποντίκια έδειξε ότι μια δίαιτα υψηλή σε ζάχαρη αυξάνει τη διαπερατότητα του εντέρου, μειώνει τη μικροβιακή ποικιλομορφία και μειώνει την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας. Ακόμη πιο ανησυχητικό, η μελέτη βρήκε ότι ακόμη και η βραχυπρόθεσμη έκθεση σε μια δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη αυξάνει την ευαισθησία σε κολίτιδα — μια φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Η προστατευτική δράση των φυτικών ινών, σημείωσαν οι ερευνητές, οφείλεται εν μέρει στον μεταβολισμό τους από τα βακτήρια σε λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας. Όταν η ζάχαρη αντικαθιστά τις φυτικές ίνες, αυτή η προστασία χάνεται.

Το λεπτό έντερο: Το νέο σύνορο

Το λεπτό έντερο ήταν για πολύ καιρό μια «μαύρη τρύπα» στην έρευνα του μικροβιώματος. Σε αντίθεση με το παχύ έντερο, είναι δύσκολο να προσπελαστεί και η μικροβιακή του πυκνότητα είναι χαμηλότερη. Όμως πρόσφατες μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι το μικροβίωμα του λεπτού εντέρου παίζει έναν κρίσιμο, και εντελώς διαφορετικό, ρόλο στον μεταβολισμό της ζάχαρης.

Σε αντίθεση με το μικροβίωμα του παχέος εντέρου, το οποίο ζυμώνει φυτικές ίνες προς όφελος του ξενιστή, ο μεταβολισμός της ζάχαρης από το μικροβίωμα του λεπτού εντέρου φαίνεται να είναι λιγότερο ωφέλιμος και μπορεί να παράγει τοξικούς μεταβολίτες. Αυτά τα προϊόντα ζύμωσης μπορούν να χρησιμεύσουν ως υπόστρωμα για τη σύνθεση λιπαρών οξέων, επιφέροντας αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Η φρουκτόζη, ειδικότερα, έχει τραβήξει την προσοχή των ερευνητών. Το λεπτό έντερο μεταβολίζει το μεγαλύτερο μέρος της φυσιολογικής δόσης φρουκτόζης σε γλυκόζη. Ωστόσο, η ικανότητα του λεπτού εντέρου να εκκαθαρίζει τη φρουκτόζη μπορεί να κορεστεί σε υψηλά επίπεδα — πάνω από 1 γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους — με αποτέλεσμα η φρουκτόζη να περνά στο συκώτι και στο μικροβίωμα του παχέος εντέρου. Η δόση, λοιπόν, είναι καθοριστική: σε χαμηλές ποσότητες, το λεπτό έντερο την επεξεργάζεται. Σε υψηλές ποσότητες, η φρουκτόζη ξεχειλίζει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το μεταβολισμό και το μικροβίωμα.

Πέντε τρόποι με τους οποίους η ζάχαρη βλάπτει το μικροβίωμα

Η σύγχρονη έρευνα έχει εντοπίσει πέντε βασικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η υπερβολική ζάχαρη διαταράσσει το μικροβίωμα και, μέσω αυτού, την υγεία.

Πρώτον, η ζάχαρη αλλάζει τη σύνθεση του μικροβιώματος. Η υπερβολική ζάχαρη ευνοεί τα βακτήρια που μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν γρήγορα, δημιουργώντας μια ανισορροπία που οι επιστήμονες ονομάζουν δυσβίωση. Αυτή η δυσβίωση δεν είναι αθώα: συνδέεται με συστηματική φλεγμονή, μεταβολικό σύνδρομο και μια σειρά από χρόνιες παθήσεις.

Δεύτερον, η ζάχαρη βλάπτει τον εντερικό φραγμό. Μια μελέτη του 2026 έδειξε ότι η σακχαρόζη μειώνει σημαντικά την έκφραση των πρωτεϊνών που διατηρούν τις στεγανές συνδέσεις μεταξύ των εντερικών κυττάρων αυξάνοντας τη διαπερατότητα του εντέρου. Αυτό το φαινόμενο, γνωστό ως «διαρρέον έντερο», επιτρέπει σε βακτηριακά συστατικά, όπως οι λιποπολυσακχαρίτες, να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος, πυροδοτώντας φλεγμονώδεις αντιδράσεις.

Τρίτον, η ζάχαρη μειώνει την παραγωγή λιπαρών οξέων βραχείας αλυσίδας. Αυτά τα μόρια είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του εντέρου. Θρέφουν τα επιθηλιακά κύτταρα, ρυθμίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα και μειώνουν τη φλεγμονή. Όταν η ζάχαρη εξαντλεί τα βακτήρια που τα παράγουν, το έντερο χάνει έναν από τους σημαντικότερους προστάτες του.

Τέταρτον, η ζάχαρη προάγει φλεγμονώδεις οδούς. Η σακχαρόζη, ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι εμπλουτίζει προφλεγμονώδη βακτήρια, οδηγώντας σε ανισορροπία της εντερικής μικροοικολογίας. Μια ανάλυση μεταβολιτών έδειξε ότι η σακχαρόζη προκαλεί σημαντικές αλλαγές σε 238 μεταβολίτες, με πάνω από το 70% να παρουσιάζουν καθοδική τάση, συμπεριλαμβανομένων βασικών μεταβολιτών του μεταβολισμού της τρυπτοφάνης.

Πέμπτον, η ζάχαρη τροφοδοτεί παθογόνα βακτήρια. Η υπερβολική ζάχαρη μπορεί να προάγει την ανάπτυξη βακτηρίων που διασπούν τη βλέννα που προστατεύει το τοίχωμα του εντέρου, διαβρώνοντας αυτό το κρίσιμο προστατευτικό στρώμα. Αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα έντονο με τη φρουκτόζη, η οποία έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει τη διαπερατότητα του εντέρου μέσω αλληλεπιδράσεων με τις πρωτεΐνες των στεγανών συνδέσεων.

Από το έντερο στη συστηματική φλεγμονή

Οι επιπτώσεις αυτών των αλλαγών δεν περιορίζονται στο έντερο. Η αυξημένη διαπερατότητα επιτρέπει σε βακτηριακές ενδοτοξίνες, όπως οι λιποπολυσακχαρίτες, να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος — μια κατάσταση γνωστή ως μεταβολική ενδοτοξιναιμία. Αυτό πυροδοτεί μια φλεγμονώδη αντίδραση χαμηλού βαθμού που συνδέεται με την αντίσταση στην ινσουλίνη, την παχυσαρκία, τον διαβήτη τύπου 2 και τις καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η ζάχαρη δεν είναι απλώς ένα «κενό» θερμιδικό φορτίο. Είναι ένας ισχυρός διαμορφωτής του μικροβιακού οικοσυστήματος του εντέρου, με συνέπειες που ξεκινούν από το λεπτό έντερο, συνεχίζονται στο παχύ και καταλήγουν σε κάθε όργανο του σώματος. Όσο περισσότερο η έρευνα εμβαθύνει σε αυτό το σύμπλεγμα σχέσεων, τόσο πιο σαφές γίνεται ότι το πρόβλημα της ζάχαρης δεν είναι μόνο ποσοτικό — είναι και ποιοτικό. Δεν έχει σημασία μόνο πόση ζάχαρη τρώμε, αλλά και πώς αλλάζει τον κόσμο που κατοικεί μέσα μας.