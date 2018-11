Νέα εποχή αυτό-διαχείρισης του διαβήτη!

Σκοπός στη σωστή διαχείριση του σακχαρώδους διαβήτη είναι τα επίπεδα σακχάρου αίματος των ατόμων με διαβήτη να βρίσκονται όσο το δυνατόν περισσότερο εντός του προκαθορισμένου εύρους στόχου τους, έτσι ώστε να μειώσουν ή να αποφύγουν τις πιθανότητες επιπλοκών.Τα συστήματα παρακολούθησης σακχάρου μέτρησης (μετρητές, ταινίες μέτρησης) αποτελούν το κλειδί στη διαχείριση του διαβήτη καθώς βοηθούν τα άτομα με διαβήτη να λαμβάνουν τις κατάλληλες θεραπευτικές αποφάσεις ή να τροποποιούν ανάλογα οτιδήποτε κάνουν στην καθημερινή τους ζωή και μπορεί να επηρεάζει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους.Ορισμένα συστήματα παρακολούθησης σακχάρου αίματος προσφέρουν όχι μόνο εξαιρετική ακρίβεια και αξιοπιστία, αλλά και δυνατότητα διαχείρισης των αποτελεσμάτων μέσω ειδικών εφαρμογών για smartphone, οι οποίες προσφέρουν μια σειρά από λειτουργίες που μπορούν να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο τα άτομα με διαβήτη να κατανοήσουν καλύτερα τον διαβήτη τους. Συγκεκριμένα, μέσω της χρήσης των έξυπνων μετρητών και εφαρμογών, τα άτομα με διαβήτη μπορούν να:o Κατανοήσουν σε βάθος τη φύση του διαβήτη τους, ώστε να μπορούν να τον διαχειρίζονται καλύτερα.o Αντιληφθούν πώς ο τρόπος ζωής μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους– παράγοντες όπως η διατροφή, η άσκηση, το άγχος και ο ύπνος είναι καθοριστικοί στην αντιμετώπιση του διαβήτη, και να τον προσαρμόζουν ανάλογα.o Παρακολουθούν την επίδραση των φαρμάκων που λαμβάνουν στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα τους.o Προσδιορίζουντα εύρη στόχου τους(υψηλές, μέσες και χαμηλές τιμές), καθώς τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα αυξομειώνονται πολλές φορές εντός της ημέρας, αλλά και από μέρα σε μέρα εξαιτίας των φυσιολογικών εναλλαγών της καθημερινότητας.o Κάνουν ουσιαστικότερες συζητήσεις με τον ιατρό τους έχοντας τη δυνατότητα να μοιραστούν μαζί τους συγκεκριμένες και ασφαλείς πληροφορίες για τις μετρήσεις τουςo Αποφύγουνσοβαρές επιπλοκές λόγω του σακχαρώδους διαβήτη!Μια τέτοια έξυπνη λειτουργία είναι και το smartLIGHT® του μετρητή CONTOUR®NEXT ONE, η οποία καθιστά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων σακχάρου αίματος πιο γρήγορη και εύκολη από ποτέ. Οι τρεις φωτεινές χρωματικές ενδείξεις ειδοποιούν αμέσως και με ξεκάθαρο τρόπο εάν η μέτρηση είναι πάνω (κίτρινο φως), εντός (πράσινο φως) ή κάτω (κόκκινο φως) από το εύρος στόχου.Έρευνα σε επαγγελματίες υγείας έδειξε, ότι ακόμη και τα συγκεκριμένα χρώματα που χρησιμοποιούνται για να προσδιορίσουν το αποτέλεσμα σε σχέση με τον στόχο, είναι η τα πιο κατάλληλα για τους ασθενείς τους.1Η φωτιζόμενη θύρα εισαγωγής της ταινίας μέτρησης μπορεί να βοηθήσει στο να γίνεται μια μέτρησηακόμα και σε συνθήκες ανεπαρκούς φωτισμού (π.χ. τη νύχτα), καθώς ανάβει λευκό φως όταν ο μετρητής είναι κλειστός, πατώντας 2 φορές το στρογγυλό κουμπί του μετρητή.Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτομα με διαβήτη αφιερώνουν μόνο λίγες ώρες ετησίως σε επισκέψεις στον γιατρό τους και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα βασίζονται στην αυτοδιαχείριση. Πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν και, για αυτό τον λόγο, αναπτύχθηκε μια εφαρμογή που να παρέχει περισσότερες δυνατότητες από μια απλή καταγραφή των δεδομένων τους, καθώς και εξατομικευμένη ενημέρωση σχετικά με την κατάστασή τους. Η αναβαθμισμένη εφαρμογή CONTOUR®DIABETES παρέχει ένα πιο έξυπνο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει ώστε η αυτοδιαχείριση του διαβήτη να καταστεί πιο εύκολη.Έχοντας όλα τα αποτελέσματα μέτρησης στηδωρεάν εφαρμογή CONTOUR®DIABETES, μπορείτε να αποκτήσετε μεγαλύτερη κατανόηση σχετικά με το πώς οι καθημερινές σας δραστηριότητες, η διατροφή και η φαρμακευτική σας αγωγή επηρεάζουν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα σας με την πάροδο του χρόνου.Πρόσφατη μελέτη, που παρουσιάστηκε από τον κατασκευαστή των προϊόντων CONTOUR® σε Συνάντηση για τις Τεχνολογίες στον Διαβήτη (28th Diabetes Technology Meeting, Maryland, USA), έδειξε πως η χρήση της εφαρμογής CONTOUR®DIABETES μπορεί να μειώσει την πιθανότητα υπογλυκαιμικών και υπεργλυκαιμικών επεισοδίων στα άτομα με διαβήτη.3Η εφαρμογή CONTOUR®DIABETES χρησιμοποιεί την ίδια χρωματική κωδικοποίηση για τα αποτελέσματά σας, ενώ συγχρονίζεται και φορτώνει αυτόματα τα αποτελέσματα από τον μετρητή σας CONTOUR®NEXT ONE, καθιστώντας τον συνδυασμό τους ένα εξαιρετικά ακριβές και αξιόπιστο Σύστημα Παρακολούθησης Γλυκόζης Αίματος (υπερκαλύπτει το πρότυπο ακρίβειαςEN ISO 15197:2015)4,5.1.Hamilton HealthCare Professional online survey report, Spain, January 2018. Survey funded by Ascensia.2. Fisher et al; User Experience With the Information–Motivation–Behavioral Skills (IMB)–Based CONTOUR®NEXT ONE Smart Meter and App System. Department of Psychology, Department of Obstetrics and Gynecology, University of Western Ontario, London, Ontario, Canada; 2Ascensia Diabetes Care, Parsippany, NJ, USA; 3AMCR Institute Inc., Escondido, CA, USA. POSTER PRESENTED AT THE 78TH SCIENTIFIC SESSIONS OF THE AMERICAN DIABETES ASSOCIATION (ADA); JUNE 22-26, 2018; ORLANDO, FLORIDA.3. ΔελτίοΤύπου Ascensia Diabetes Care, 8 Νοεμβρίου 20184. Christiansen M et al. J Diabetes Sci Technol 2017;11(3):567-5735. International Organisation for Standardization. In vitro diagnostics test systems requirements for blood glucose monitoring systems for self-testing in managing diabetes mellitus, Geneva, Switzerland: International Organisation for Standardization;2015