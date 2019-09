Τα μάτια μαρτυρούν την προδιάθεση για διαβήτη

Ζήσης Ψάλλας

Η εκδήλωση διαβήτη τύπου 2 και προδιαβήτη μπορεί να προβλεφθεί με την εξέταση των φακών του ματιού. Αυτό υποστηρίζει η νέα έρευνα που παρουσιάστηκε στην Ετήσια Συνάντηση της European Association for the Study of Diabetes (EASD), στη Βαρκελώνη.

Η μελέτη με επικεφαλής τη δρα Mitra Tavakoli από το University of Exeter Medical School έδειξε ότι η μέτρηση του επιπέδου του φθορισμού στον φακό του οφθαλμού μπορεί να προβλέψει ποιος θα αναπτύξει στο μέλλον προδιαβήτη και διαβήτη τύπου 2.

Η έρευνα διαπίστωσε σημαντική αύξηση των επιπέδων γλυκοζυλίωσης στα μάτια των ατόμων με διαβήτη τύπου 2, το οποίο συμβαίνει όταν το ζάχαρο στο αίμα ξεπερνά τα φυσιολογικά όρια.

Έδειξε επίσης αύξηση των επιπέδων γλυκοζυλίωσης σε άτομα με προδιαβήτη. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τρόπο μέτρησης του κινδύνου ανάπτυξης διαβήτη στο μέλλον.

«Τα αποτελέσματα αυτής της προκαταρκτικής μελέτης έδειξαν ότι ο φθορισμός του φακού είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε ασθενείς με προδιαβήτη και διαβήτη τύπου 2. Το επίπεδο της γλυκοζυλίωσης συσχετίστηκε με τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα» είπε η Tavakoli.

«Ο φθορισμός του φακού θα μπορούσε να είναι ένας ισχυρός δείκτης μακροπρόθεσμου ελέγχου του διαβήτη. Είναι ένα συναρπαστικό νέο εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση και παρακολούθηση της θεραπείας των ασθενών, που θα μπορούσε να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων με διαβήτη τύπου 2 μειώνοντας τις επιπλοκές» πρόσθεσε.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Diabetologia».