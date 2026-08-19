Σε μια ιστορική επιστημονική εξέλιξη για τη θωράκιση της δημόσιας υγείας, διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής John A. Burns (JABSOM) του Πανεπιστημίου της Χαβάης δημιούργησε τον μεγαλύτερο παγκόσμιο χάρτη ιών RNA.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, εξέτασε περιβαλλοντικά δείγματα από σχεδόν 100 πόλεις σε 30 χώρες, εντοπίζοντας περισσότερες από 55.000 αλληλουχίες ιών.

Τα ευρήματα αυτά φιλοδοξούν να αλλάξουν τα δεδομένα στην έγκαιρη ανίχνευση υγειονομικών απειλών.

55.000 αλληλουχίες – Το 80% ήταν άγνωστο στην επιστήμη

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications, βασίστηκε στη συλλογή δειγμάτων από έδαφος, ιζήματα και άλλες περιβαλλοντικές πηγές από σχεδόν 100 πόλεις σε 30 διαφορετικές χώρες.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

55.000+ Αλληλουχίες ιών RNA: Το 80% εξ αυτών δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στη διεθνή βιβλιογραφία.

Το εξ αυτών δεν είχε καταγραφεί ποτέ ξανά στη διεθνή βιβλιογραφία. Δυνητική μόλυνση ανθρώπων: Εντοπίστηκαν περίπου 60 ιοί που, βάσει υπολογιστικών μοντέλων, μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο.

Εντοπίστηκαν περίπου που, βάσει υπολογιστικών μοντέλων, μπορούν να προσβάλουν τον άνθρωπο. Προσβολή ζώων: Αναγνωρίστηκαν 47 ιοί που ενδέχεται να μολύνουν άλλα ζώα.

Αναγνωρίστηκαν που ενδέχεται να μολύνουν άλλα ζώα. Αλληλεπίδραση με βακτήρια: Καταγράφηκαν 166 ιοί που αλληλεπιδρούν με τα επικίνδυνα, ανθεκτικά στα αντιβιοτικά βακτήρια (παθογόνα ESKAPE).

«Όπλο» κατά των ανθεκτικών βακτηρίων και όχι λόγος πανικού

Παρά τον μεγάλο αριθμό νέων ιών, οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι τα ευρήματα αποτελούν επιστημονική ευκαιρία και όχι αιτία ανησυχίας.

Ο επίκουρος καθηγητής της JABSOM, Τζόσουα Μπέρκχαρτ, σημείωσε χαρακτηριστικά:

«Δεν πιστεύω ότι τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν αυξημένο κίνδυνο. Στην πραγματικότητα, θεωρώ ότι το μήνυμα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Ανοίγει μια πόρτα. Τα παθογόνα ESKAPE αποτελούν βασικό κίνδυνο και αυτοί οι ιοί θα μπορούσαν να ανοίξουν νέους δρόμους για την ανάπτυξη καινούργιων αντιβακτηριακών παραγόντων».

Επιπλέον, η μελέτη ανέτρεψε την παραδοσιακή αντίληψη ότι οι ιοί RNA προσβάλλουν κυρίως ζώα, καθώς διαπιστώθηκε ότι σχεδόν οι μισοί από τους ιούς που καταγράφηκαν προσβάλλουν βακτήρια.

Στο επίκεντρο το έδαφος, τα ιζήματα και τα νερά πλημμυρών

Ιδιαίτερα υψηλή ποικιλότητα ιών παρουσίασαν τα δείγματα από έδαφος και ιζήματα, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματικότερη παρακολούθηση των συγκεκριμένων πηγών.

«Η μελέτη αυτή δείχνει ότι μπορούμε να πραγματοποιούμε επιτήρηση των ιών», δήλωσε ο κ. Μπέρκχαρτ. «Δεν νομίζω ότι μπορούμε να προβλέψουμε την επόμενη πανδημία, όμως μια τέτοια έρευνα, εάν πραγματοποιείται συστηματικότερα, θα μπορούσε να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε καλύτερα για την επόμενη πανδημία».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως, αν και τα δείγματα από τη Χαβάη δεν συμπεριλήφθηκαν στη συγκεκριμένη δημοσίευση, στόχος για το μέλλον είναι η διεύρυνση της περιβαλλοντικής επιτήρησης σε ολόκληρο το νησιωτικό αρχιπέλαγος.

Πηγή: medicalxpress