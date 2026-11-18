Η ΕΠΑΨΥ και ο Δήμος Αμαρουσίου προσφέρουν δωρεάν προληπτική αξιολόγηση ψυχικής υγείας για νέους 17–35 ετών, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση δυσκολιών και την κατάλληλη υποστήριξη.

Η δράση απευθύνεται σε νέους και νέες που βιώνουν άγχος ή πίεση, παρατηρούν ανησυχητικές σκέψεις, πρωτόγνωρες εμπειρίες και αλλαγές στην καθημερινότητά τους, ή απλώς επιθυμούν να μιλήσουν για την ψυχική τους υγεία. Μέσω της δωρεάν συμμετοχής, τα άτομα λαμβάνουν την απαραίτητη καθοδήγηση από ειδικούς για την υποστήριξη που ενδεχομένως χρειάζονται.

Η διαδικασία της αξιολόγησης

Η συνεδρία διαρκεί περίπου 60 λεπτά και συνθέτει τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου με μια ατομική συζήτηση με επαγγελματία ψυχικής υγείας. Με βάση τις ανάγκες που θα αναδειχθούν, προσφέρονται εξατομικευμένες συμβουλές, ενώ, όπου κριθεί αναγκαίο, πραγματοποιείται παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες. Η διαδικασία διεξάγεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και αυστηρό σεβασμό στην ιδιωτικότητα, ακολουθώντας πιστά το νομικό πλαίσιο.

Χρόνος και τοποθεσία υλοποίησης

Το πρόγραμμα θα τρέξει καθ’ όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου 2026. Οι συναντήσεις προγραμματίζονται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού και φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις της Μονάδας Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση «ΠΝΟΕΣ Ath», στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 48, στο Μαρούσι.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά στο 211 001 4837, όπου η ομάδα της μονάδας αναλαμβάνει να δώσει αναλυτικές πληροφορίες για τη συμμετοχή. Η μόνη τυπική προϋπόθεση για την παροχή της υπηρεσίας είναι η γνωστοποίηση του ΑΜΚΑ.

Ειδικές οδηγίες για ανηλίκους και συγγενείς

Για τους συμμετέχοντες ηλικίας 17 ετών, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση συμπληρωμένου εντύπου συναίνεσης και η συνοδεία από γονέα ή κηδεμόνα κατά την άφιξη, με τον συνοδό να παραμένει εκτός της αίθουσας κατά την ατομική συζήτηση.

Άτομα ηλικίας κάτω των 17 ή άνω των 35 ετών, όπως και γονείς που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη δράση, μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Μονάδα προκειμένου να λάβουν χρήσιμες κατευθύνσεις και παραπομπές προς άλλες, κατάλληλες υπηρεσίες.