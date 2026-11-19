Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Ο Ho Man-wai υποβλήθηκε σε κολονοσκόπηση στα τέλη Αυγούστου, κατά την οποία οι γιατροί εντόπισαν τρεις πολύποδες που έπρεπε να αφαιρεθούν προτού εξελιχθούν σε καρκίνο.

Δύο αφαιρέθηκαν κατά την αρχική εξέταση, αλλά ο τρίτος ήταν πιο βαθιά ριζωμένος και απαιτούσε μια πιο περίπλοκη διαδικασία.

Ο Xo, ένας 52χρονος εργαζόμενος στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων, επέστρεψε στο νοσοκομείο τον Σεπτέμβριο για ενδοσκοπική υποβλεννογονική αφαίρεση, μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αφαίρεση μεγαλύτερων ή πιο δύσκολων πολυπόδων μέσω ενδοσκοπίου. Ο πολύποδας του αφαιρέθηκε σχετικά εύκολα και η επέμβαση διήρκεσε περίπου μία ώρα. Ο ασθενής πήρε εξιτήριο την επόμενη μέρα.

Ωστόσο, η αφαίρεση ενός πολύποδα ή μιας βλάβης διαμέτρου 3 εκατοστών έως 4 εκατοστών μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ώρες, σύμφωνα με τον καθηγητή Philip Chiu Wai-yan, κοσμήτορα της ιατρικής στο Κινεζικό Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ (CUHK), ο οποίος πραγματοποίησε την επέμβαση του Ho.

Μια νέα χειρουργική συσκευή, που αναπτύχθηκε υπό την ηγεσία του Chiu, θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο επέμβασης για αλλοιώσεις παρόμοιου μεγέθους κατά το ήμισυ. Ο Chiu, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος χειρουργός, πραγματοποίησε την πρώτη ρομποτική ενδοσκοπική υποβλεννογονική αφαίρεση στον κόσμο στο στομάχι το 2011 και την πρώτη παρόμοια επέμβαση στον κόσμο στο παχύ έντερο το 2020.

Η νέα συσκευή, γνωστή ως EndoR Surgical System, έχει σχεδιαστεί για να εκτελεί την επέμβαση πιο γρήγορα και με ασφάλεια. Στοχεύει κυρίως σε ασθενείς με καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος σε πρώιμο στάδιο ή σε ασθενείς με πολύποδες που είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.

Το σύστημα αποτελείται από έναν μακρύ, λεπτό σωλήνα που εισέρχεται στο σώμα μέσω ενός φυσικού στομίου, όπως ο πρωκτός ή το στόμα, και εκτελεί χειρουργικές επεμβάσεις εντός του γαστρεντερικού σωλήνα χωρίς να απαιτείται χειρουργική τομή.

Προς το παρόν, είναι το μοναδικό χειρουργικό ρομποτικό σύστημα στον κόσμο εξοπλισμένο με δύο βραχίονες που μπορούν να λειτουργήσουν σε ολόκληρο τον γαστρεντερικό σωλήνα και έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σε κλινικές δοκιμές. Άλλα χειρουργικά ρομπότ που εισέρχονται μέσω των φυσικών ανοιγμάτων του σώματος ενδέχεται να μην είναι σε θέση να φτάσουν σε ορισμένα μέρη του γαστρεντερικού συστήματος.

Ο Chiu λέει ότι οι ρομποτικοί βραχίονες του συστήματος είναι αυτό που κάνει το ρομπότ να ξεχωρίζει. «Το EndoR έχει δύο ρομποτικούς βραχίονες και είναι πραγματικά μικροί», λέει ο Chiu. «Εκτελούν την αφαίρεση με τον έναν βραχίονα για έλξη και τον άλλο βραχίονα για διατομή».

Οι δύο βραχίονες, εξοπλισμένοι με άκρες νυστεριού διαμέτρου μόλις 1,5 mm – 2 mm, βρίσκονται μέσα στον μακρύ, λεπτό σωλήνα που περιέχει επίσης μια ενδοσκοπική κάμερα. Η συσκευή εισέρχεται στο σώμα και πλοηγείται στις ελικοειδείς οδούς του γαστρεντερικού σωλήνα, μερικές φορές ταξιδεύοντας 70 έως 80 εκατοστά από το σημείο εισόδου προκειμένου να φτάσει στη βλάβη. Ο χειρουργός ελέγχει τους ρομποτικούς βραχίονες χρησιμοποιώντας δύο χειριστήρια σε μια κονσόλα.

Ο Chiu είπε ότι τόσο ακριβείς, ευαίσθητοι βραχίονες ήταν απαραίτητοι επειδή οι όγκοι πρώιμου σταδίου συνήθως εντοπίζονται στον βλεννογόνο, το εσωτερικό στρώμα του γαστρεντερικού σωλήνα. Για να αφαιρέσουν πλήρως έναν όγκο, οι γιατροί πρέπει να κόψουν το στρώμα από κάτω του, γνωστό ως υποβλεννογόνιο χιτώνα. Η διαδικασία επιτρέπει στους γιατρούς να αφαιρέσουν ριζικά την βλάβη διατηρώντας παράλληλα ανέπαφο το όργανο του ασθενούς, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητας ζωής του, δήλωσε ο Chiu.

Η Ενδοσκοπική Ρομποτική Αφαίρεση αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην Ιαπωνία στα τέλη της δεκαετίας του 1990, αλλά η διαδικασία ήταν χρονοβόρα επειδή η ενδοσκοπική κάμερα και το νυστέρι ήταν προσαρτημένα στο ίδιο όργανο στην προηγούμενη γενιά συσκευών. «Είναι σαν να να προσπαθούσες κάνεις την επέμβαση με το νυστέρι προσκολλημένο στο μέτωπο σου. Ήταν πολύ δύσκολο» είπε ο Chiu. «Όταν το κάνουμε αυτό μόνο με το ενδοσκόπιο, η κίνηση γίνεται σε κλίμακα χιλιοστού».

Με τους δύο ρομποτικούς βραχίονες της νέας συσκευής, οι χειρουργοί έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Ο σχεδιασμός του ρομπότ δίνει επίσης στους χειρουργούς καλύτερη εικόνα του εσωτερικού του σώματος και τους επιτρέπει να σταματούν γρήγορα την αιμορραγία, καθώς το νυστέρι μπορεί επίσης να λειτουργεί ως διαθερμία. Με τη ισχύουσα συμβατική προσέγγιση, οι γιατροί μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσουν το αρχικό εργαλείο και να εισάγουν ένα άλλο για να ελέγξουν την αιμορραγία.

Το σύστημα, το οποίο έλαβε υποστήριξη από το κυβερνητικό πρόγραμμα χρηματοδότησης RAISe+ πέρυσι, μόλις ξεκίνησε κλινικές δοκιμές σε ανθρώπους. Δοκιμάστηκε για πρώτη φορά σε έναν ασθενή τον Σεπτέμβριο στο Νοσοκομείο Prince of Wales.

Η ομάδα θα δοκιμάσει τώρα τη συσκευή σε ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου, ο οποίος έχει υψηλότερο ποσοστό εντοπισμού από άλλους καρκίνους του γαστρεντερικού συστήματος λόγω του προγράμματος προληπτικού ελέγχου της πόλης. Το πρόγραμμα ξεκίνησε ως πιλοτικό το 2016 και έγινε τακτικό δύο χρόνια αργότερα. Ο καρκίνος του παχέος εντέρου είναι ο τρίτος πιο συχνός καρκίνος στο Χονγκ Κονγκ. Το 2023, περισσότεροι από 5.400 άνθρωποι διαγνώστηκαν με την ασθένεια και περισσότεροι από 2.200 πέθαναν από αυτήν.

Η ομάδα στοχεύει τώρα να στρατολογήσει οκτώ ασθενείς με καρκίνο του παχέος εντέρου σε πρώιμο στάδιο για τη δοκιμή. Ελπίζει να μπορέσει χρησιμοποιήσει επίσης τη συσκευή σε ασθενείς με καρκίνους του ανώτερου γαστρεντερικού συστήματος, όπως καρκίνο του στομάχου και του οισοφάγου, αφού πρώτα επιμηκύνει τους βραχίονες του συστήματος, μειώνοντας συγχρόνως το μέγεθος της συσκευής. «Αν μπορέσουμε να μειώσουμε αρκετά το μέγεθος του συστήματος, τότε μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στο ανώτερο γαστρεντερικό σύστημα», είπε ο Chiu. «Αν θέλουμε να είμαστε ασφαλείς, θα πρέπει να αποφύγουμε να τοποθετούμε ένα μεγάλο σύστημα στον οισοφάγο και να προκαλέσουμε διάτρηση», συμπλήρωσε.

Με τις δοκιμές που βρίσκονται σε εξέλιξη, η ομάδα στοχεύει να ζητήσει κανονιστικές εγκρίσεις από την Εθνική Υπηρεσία Ιατρικών Προϊόντων στην ηπειρωτική Κίνα. Ο Chiu δήλωσε, ότι εξετάζει επίσης κλινικές δοκιμές σε πόλεις της ηπειρωτικής Κίνας όπως το Πεκίνο, τη Σαγκάη, τη Σενζέν και τη Γκουανγκζού.

Το σύστημα που αναπτύσσεται εδώ και πέντε χρόνια στο Κέντρο Πολυκλίμακας Ιατρικής Ρομποτικής του Πανεπιστημίου, όπου ο Chiu είναι διευθυντής, αναμένει ότι θα λάβει έγκριση από την Κινεζική ρυθμιστική αρχή εντός τριών ετών. Μακροπρόθεσμα, ελπίζει επίσης να φέρει την τεχνολογία στις αγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης.

Το EndoR είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ ιατρικής και μηχανικής – μιας συνεργασίας που ξεκίνησε με μια συζήτηση σε ένα γήπεδο τένις πριν από 12 χρόνια Ο Chiu, που ήταν ο πρώτος που εισήγαγε στο Χονγκ Κονγκ την νέα τεχνική που διδάχτηκε στην Ιαπωνία το 2024, ήθελε να οικοδομήσει ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ κλινικών ιατρών και μηχανικών στο CUHK. Σύναψε μια συνεργασία με τον καθηγητή Yam Yeung του τμήματος μηχανολογίας και αυτοματισμού που γνώρισε τυχαία κατά τη διάρκεια ενός αγώνα τένις το 2014. Αυτή η γνωριμία πυροδότησε μια δεκαετή συνεργασία μεταξύ των δύο ειδικών στη χειρουργική συσκευή.

Το πρωτότυπο EndoR κατασκευάστηκε το 2017 και η ομάδα αφιέρωσε χρόνια για να το βελτιώσει πριν ξεκινήσει τις δοκιμές σε ασθενείς. «Πήρε πολύ καιρό επειδή είναι τεχνικά πολύ δύσκολο», παραδέχτηκε ο Chiu. «Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η ακριβής πλοήγηση της συσκευής μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Πως μπορεί κανείς να ελέγχει με ακρίβεια τους εύκαμπτους βραχίονες του ρομπότ όταν περνούν από τη μακριά καμπυλότητα μέσα στον αυλό του γαστρεντερικού σωλήνα και να είναι βέβαιος ότι εκτελούν την ίδια διαδικασία σαν να βρίσκονται σε ευθεία γραμμή; Αυτή ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία. Όταν έχεις καμπυλότητα, έχεις αντίσταση, έχεις τριβή, έχεις διαφορά στον έλεγχο, δεν είσαι τόσο ακριβής. Αφού περάσεις από όλη την καμπυλότητα, πώς μπορείς ακόμα να έχεις ακριβή έλεγχο; Δεν υπάρχει περιθώριο για σφάλματα κατά την διαδικασία τομής στο εσωτερικό του σώματος», κατέληξε ο Chiu.

Παρόλο που ο Chiu είναι γιατρός για περισσότερα από 30 χρόνια, πιστεύει ότι αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για έρευνα και ανάπτυξη ιατρικής τεχνολογίας στο Χονγκ Κονγκ και στην ηπειρωτική Κίνα, δεδομένης της κυβερνητικής υποστήριξης, των ισχυρών πανεπιστημίων, των επενδυτικών ευκαιριών και του μεγάλου αριθμού ασθενών της ευρύτερης περιοχής του κόλπου, που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση των κλινικών δοκιμών. Η Περιοχή του Μείζονος Κόλπου είναι μια αναπτυξιακή πρωτοβουλία που συνδέει το Χονγκ Κονγκ, το Μακάο, την Σενζέν και οκτώ άλλες πόλεις στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ σε έναν κόμβο καινοτομίας και επιχειρήσεων με συνολικό πληθυσμό άνω των 88 εκατομμυρίων.

Καθώς η συσκευή εξακολουθεί να απαιτεί χειροκίνητο έλεγχο από γιατρό, ο Chiu δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ότι κάποια μέρα θα μπορούσε να λειτουργεί αυτόνομα, παρόλο που δεν ενσωματώνει ακόμη τεχνητή νοημοσύνη. «Ποτέ δεν αποκλείουμε αυτή την πιθανότητα λόγω της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης», είπε.

«Σίγουρα, η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να είναι ένας από τους τομείς περαιτέρω επέκτασης για αυτό το σύστημα αφού ολοκληρωθεί η ανάπτυξή του, ώστε να μπορέσουμε να την ενσωματώσουμε, να βοηθήσουμε τη διαδικασία και να την κάνουμε πιο ασφαλή», κατέληξε.

Πηγή: South China Morning Post