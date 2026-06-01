Σε άμεση κινητοποίηση για κρούσματα του Έμπολα και πιθανή εξάπλωση, βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε Ευρώπη και Νότια Αμερική μετά τον εντοπισμό νέων ύποπτων περιστατικών που εξετάζονται για πιθανή σύνδεση με τον ιό, την ώρα που η επιδημία στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξακολουθεί να προκαλεί παγκόσμια ανησυχία.

Οι τελευταίες πληροφορίες από την Ιταλία και τη Βραζιλία έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ήδη χαρακτηρίσει τη φετινή έξαρση του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό ως διεθνή υγειονομική έκτακτη ανάγκη, εξαιτίας της ταχείας αύξησης των περιστατικών και της διασυνοριακής εξάπλωσης προς γειτονικές χώρες.

Συναγερμός στην Ιταλία

Στην Ιταλία, οι αρχές ενεργοποίησαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα βιοασφάλειας μετά τον εντοπισμό ύποπτων περιστατικών σε ταξιδιώτες που επέστρεψαν από την Αφρική παρουσιάζοντας συμπτώματα συμβατά με αιμορραγικό πυρετό.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, δύο άτομα που είχαν επιστρέψει από την Ουγκάντα εμφάνισαν υψηλό πυρετό, γαστρεντερικά προβλήματα και άλλα συμπτώματα που προκάλεσαν την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών. Οι ασθενείς μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένες μονάδες λοιμωδών νοσημάτων, όπου τέθηκαν σε απομόνωση και υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο.

Το ιταλικό υπουργείο Υγείας υπογράμμισε ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού στη χώρα παραμένει «πολύ χαμηλός», επισημαίνοντας ότι το σύστημα αντιμετώπισης λοιμωδών νοσημάτων βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι αρχές προσπαθούν παράλληλα να περιορίσουν τον πανικό που δημιουργείται από τη δημοσιότητα γύρω από τις υποθέσεις, τονίζοντας ότι η εμφάνιση ύποπτων συμπτωμάτων δεν συνεπάγεται αυτομάτως επιβεβαίωση λοίμωξης από Έμπολα. Σε αρκετές περιπτώσεις, παρόμοια συμπτώματα μπορεί να σχετίζονται με άλλες σοβαρές ασθένειες που εμφανίζονται στην Αφρική, όπως η ελονοσία.

Βραζιλία: Έρευνες για νέο ύποπτο περιστατικό

Την ίδια στιγμή, οι αρχές της Βραζιλίας ερευνούν ύποπτο κρούσμα στην πολιτεία του Σάο Πάολο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Reuters, άνδρας από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό παρουσίασε πυρετό μετά από πρόσφατο ταξίδι στην αφρικανική χώρα, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας. Ο ασθενής μεταφέρθηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο και τέθηκε σε απομόνωση μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Παράλληλα, βραζιλιάνικα μέσα και τοπικές υπηρεσίες υγείας εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις ταξιδιωτών που παρουσίασαν ύποπτα συμπτώματα μετά την άφιξή τους από περιοχές υψηλού κινδύνου. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο κρούσμα Έμπολα στη χώρα, ωστόσο οι αρχές έχουν ενεργοποιήσει προληπτικά μέτρα παρακολούθησης και ιχνηλάτησης επαφών.

Η επιδημία στο Κονγκό εξακολουθεί να επεκτείνεται

Η ανησυχία συνδέεται άμεσα με τη σοβαρότητα της κατάστασης στην κεντρική Αφρική.

Η φετινή επιδημία αφορά το στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει ακόμη εγκεκριμένο εμβόλιο ή εξειδικευμένη θεραπεία. Ο ΠΟΥ έχει προειδοποιήσει ότι η αντιμετώπιση της έξαρσης είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το ξέσπασμα εντοπίστηκε με καθυστέρηση και εξαπλώθηκε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές του ανατολικού Κονγκό.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, τα ύποπτα περιστατικά έχουν ξεπεράσει τα χίλια, ενώ οι επιβεβαιωμένες μολύνσεις και οι θάνατοι αυξάνονται διαρκώς.

Ο υπουργός Υγείας της ΛΔ Κονγκό ανακοίνωσε ότι οι ύποπτες περιπτώσεις ανήλθαν στις 1.028, με εκατοντάδες ασθενείς να βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση.

Ο ΠΟΥ έχει καταγράψει εκατοντάδες ύποπτα περιστατικά και περισσότερους από 220 θανάτους που εξετάζονται για πιθανή σύνδεση με τον ιό, ενώ επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν εντοπιστεί στις επαρχίες Ιτούρι, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου. Παράλληλα, περιστατικά έχουν καταγραφεί και στην Ουγκάντα, γεγονός που ενισχύει τους φόβους για περαιτέρω διασυνοριακή διασπορά.

Οι ειδικοί ζητούν ψυχραιμία

Παρά την έντονη ανησυχία που προκαλεί κάθε ύποπτο περιστατικό εκτός Αφρικής, οι διεθνείς υγειονομικοί οργανισμοί επιμένουν ότι ο κίνδυνος για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική παραμένει περιορισμένος.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι «πολύ χαμηλός», καθώς η μετάδοση του Έμπολα απαιτεί άμεση επαφή με σωματικά υγρά ασθενούς που εμφανίζει συμπτώματα και δεν μεταδίδεται αερογενώς.

Ωστόσο, η διεθνής κινητοποίηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Ο ΠΟΥ, η Αφρικανική Ένωση και οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές παρακολουθούν καθημερινά τις εξελίξεις, καθώς η επιδημία θεωρείται η σοβαρότερη των τελευταίων ετών για το συγκεκριμένο στέλεχος του ιού.