Απεβίωσε η διευθύντρια αναισθησιολόγος του κέντρου ημερησίας νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» Ευνομία Βραχνού.

Η Ευνομία Βραχνού αφοσιωμένη επί πολλά χρόνια στην υπηρεσία της υγείας, είχε δώσει πραγματικά την ψυχή της και τη ζωή της για να λειτουργήσει από τις 30/1/17 το κέντρο ημερήσιας νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος» του νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας» (δωρεά της Μαριάννας Λάτση, στη μνήμη του συζύγου της).



Η Ευνομία Βραχνού ήταν μίας επιστήμονας ξεχωριστού επιπέδου κι ένας άνθρωπος με επίκεντρο την αλληλεγγύη και την αγάπη. Η προσφορά της ανεκτίμητη και στο ΚΗΝ «Νίκος Κούρκουλος», αλλά και στο πρώην 6 θεραπευτήριο ΙΚΑ.

Προσφορά για τη θεραπεία αλλά και τον πόνο του ασθενή! Αγώνας, αγώνας μόνο για τον ασθενή, με αξιοπρέπεια, με ήθος, με γνώσεις και μοναδικό χαμόγελο!

Καλό σου ταξίδι λατρεμένη μας Ευνομία!

Αναυπαύσου εν ειρήνη!