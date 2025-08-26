Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας στο ενέσιμο φάρμακο της Gilead Sciences, που χορηγείται δύο φορές τον χρόνο για την πρόληψη της λοίμωξης από HIV του AIDS.

Το φάρμακο, γνωστό στην επιστημονική κοινότητα ως lenacapavir, θα διατίθεται στην Ευρώπη με την εμπορική ονομασία Yeytuo.

Σημειώνεται πως είχε εγκριθεί τον Ιούνιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου κυκλοφορεί με το όνομα Yeztugo.

Το ενέσιμο σκεύασμα της αμερικανική Gilead Sciences, με την ονομασία λενακαπαβίρη, έχει χαρακτηριστεί «ορόσημο» από το UNAIDS, το πρόγραμμα του ΟΗΕ κατά του HIV/AIDS, χάρη στη δυναμική του να αναχαιτίσει μια παγκόσμια επιδημία που συνεχίζεται εδώ και 44 χρόνια.

H Κομισιόν ενέκρινε το φάρμακο ως «προεκθεσιακή προφύλαξη» για ενήλικες και εφήβους που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο λοίμωξης.

Προτού γίνει διαθέσιμο στην ΕΕ, η Gilead θα πρέπει να καθορίσει την τιμή και τους όρους αποζημώσεων από τα συστήματα υγείας.