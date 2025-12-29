Μεγάλη ταλαιπωρία περνάνε αυτές τις μέρες των γιορτών ασθενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας, λόγω της βλάβης στο Pet Scan του ΠΑΓΝΗ.

Περίπου 15, ως επί το πλείστον, ογκολογικοί ασθενείς ειδοποιήθηκαν σήμερα το πρωί (29/12) ότι το μηχάνημα είναι εκτός λειτουργίας και οι εξετάσεις τους αναβάλλονται. Κάποιοι από αυτούς χρειάστηκε να αναβάλλουν και πριν λίγες εβδομάδες τις ίδιες εξετάσεις γιατί λόγω της απεργίας των αγροτών δεν πετούσαν αεροπλάνα και δεν μπόρεσε να μεταφερθεί το αναγκαίο ραδιοφάρμακο από την Αθήνα.

Προσπάθεια για αποκατάσταση της βλάβης

Γίνεται προσπάθεια να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν ,ωστόσο λόγω των αργιών δεν είναι βέβαιο ότι αυτό είναι εφικτό να γίνει εντός της εβδομάδας. Η αναμονή για την συγκεκριμένη εξέταση ξεπερνάει τους 3 μήνες και πολλοί νοσούντες αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Αθήνα, για να κερδίζουν πολύτιμο χρόνο.

Διοικητής: Αναζητούμε το ανταλλακτικό

Ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Χαλκιαδάκης είπε στην “Π” ότι μόλις διαπιστώθηκε η βλάβη στο μηχάνημα, άρχισε η προσπάθεια για να βρεθεί το ανταλλακτικό που χρειάζεται το Pet scan το συντομότερο δυνατόν, απο την Ελλάδα η το εξωτερικό και συγκεκριμένα την Γαλλία.

Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι εξετάσεις

Το μηχάνημα δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για την έγκαιρη και ακριβή σταδιοποίηση της νόσου. Ακόμη δίνει τον χαρακτηρισμό της βλάβης, έτσι ώστε να αποφασιστεί η καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση βασιζόμενη στα μοριακά χαρακτηριστικά του καρκινικού κυττάρου, την ομαδοποίηση των ασθενών οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν σε στοχευμένες θεραπείες, την πρώιμη εκτίμηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία, έτσι ώστε να αποφασιστεί έγκαιρα η αλλαγή ή όχι του θεραπευτικού πρωτοκόλλου.

Επιπλέον, σημαντικός είναι ο ρόλος του για τον ακριβή σχεδιασμό στην ακτινοθεραπεία, ώστε να γίνεται στοχευμένα αποφεύγοντας την ακτινοβόληση, άλλων υγιών οργάνων.

Πηγή: patris