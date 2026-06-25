Μεγάλο ιατρικό επίτευγμα σημειώθηκε πριν από κάποιες ημέρες στην Ελλάδα με ασθενή χειρουργήθηκε από γιατρό, ο οποίος βρισκόταν στην Κίνα.

Το χειρουργείο αφορούσε ριζική προστατεκτομή, καθώς ο ασθενής είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη και ο γιατρός, Ευάγγελος Λιάτσικος είχε στήσει το γραφείο του στη Γιουχάν, 8.000 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα, ενώ η επέμβαση έγινε με ρομποτικά μηχανήματα.

Ο καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος μίλησε στην ΕΡΤ για το συγκεκριμένο ιατρικό επίτευγμα. «Πρόκειται για μια τεχνολογική εξέλιξη. Είσαι κάπου τόσο μακριά και να στήνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο».

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Ωστόσο, σημείωσε πως «στην Αθήνα ήταν μια ομάδα που αν γινόταν κάτι έκτακτο θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή».

«Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του. Αυτή η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει την διαδρομή Κίνα-Φρανκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα», τόνισε ο καθηγητής Ιατρικής. «Τώρα ο δορυφόρος υπολείπεται, τώρα τα κάνουμε με σύνδεση οπτικών ινών. Η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε, τώρα τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από τα δίκτυα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορεί να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή», υπογράμμισε ο κ. Λιάτσικος.

Όταν ο Έλληνας γιατρός ρώτησε για το πώς ήταν αυτή η εμπειρία για τον ασθενή, εκείνος απάντησε πως «ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή πρωτοπόρησε».

Για τις επεμβάσεις με ρομποτικά μηχανήματα, είπε ο καθηγητής ότι «θα γίνονται πιο συχνά. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε δειλά-δειλά τον τελευταίο χρόνο, αλλά αυτό στο μέλλον θα το δείτε πολύ συχνά. Μέχρι τώρα η τηλεϊατρική ήταν διαγνωστική, τώρα γίνεται θεραπευτική. Η λογική που κατασκευάστηκαν τα ρομποτικά μηχανήματα από τους Αμερικανούς ήταν για να χειρουργεί ο γιατρός σε πεδίο μάχης αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει λόγω συνδεσιμότητας, τώρα είναι μια τελείως φαντασμαγορική κατάσταση».