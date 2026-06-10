Τα 60 χρόνια από την ίδρυσή της γιόρτασε η ELPEN την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, στο Grecotel Egnatia της Αλεξανδρούπολης.

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, φωτίστηκαν έξι δεκαετίες δημιουργικής πορείας, καινοτομίας και διαρκούς ανάπτυξης, με αφετηρία τον Νομό Έβρου και ειδικότερα το Φυλάκιο Έβρου, τόπο καταγωγής του Ιδρυτή της ELPEN, Δημήτρη Πενταφράγκα.

Στο πλαίσιο αυτό, η ELPEN παρουσίασε το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ύψους 500.000 ευρώ που υλοποιεί στον Νομό Έβρου. Πρόκειται για παρεμβάσεις με Εθνικό Χαρακτήρα που επιβεβαιώνουν έμπρακτα τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας στη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των ακριτικών περιοχών της χώρας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Υγείας, κύριος Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, κύριος Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Βουλευτής Έβρου, κύριος Χρήστος Δερμεντζόπουλος, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κύριος Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κύριος Γιάννης Ζαμπούκης, ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κύριος Φώτης Μάρης, καθώς και εκπρόσωποι της ιατρικής και φαρμακευτικής επιστημονικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρωτοβουλίας, αλλά και τον ρόλο της ELPEN ως υπεύθυνου και ενεργού κοινωνικού εταίρου.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με Εθνικό Αποτύπωμα

Για την ELPEN, η στήριξη των κατοίκων των ακριτικών περιοχών της Ελλάδας και ιδίως του Νομού Έβρου αποτελεί προτεραιότητα.

Οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ELPEN στον Νομό Έβρου οργανώνονται γύρω από δύο σταθερούς και αλληλένδετους πυλώνες: την Υγεία και την Εκπαίδευση.

Σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ιδιαίτερα για τις περιφερειακές δομές, η ELPEN επιλέγει να στηρίξει έμπρακτα κρίσιμες μονάδες υγείας, εκεί όπου οι ανάγκες είναι συχνά μεγαλύτερες.

Έτσι, λοιπόν, η εταιρεία προχωρά σε ουσιαστική υλικοτεχνική ενίσχυση των εξής δομών: Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο»

Γενικό Νοσοκομείο Διδυμότειχου

Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Κέντρο Υγείας Ιάσμου

Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας

Κέντρο Υγείας Αβδήρων

Περιφερειακό Ιατρείο Φυλακίου Έβρου

Επιπρόσθετα, η εταιρεία ανακοίνωσε το Πρόγραμμα Υποτροφιών «Δημήτρης Πενταφράγκας: Αριστεία και Ισότητα Ευκαιριών στον Έβρο», μέσα από το οποίο στηρίζει αριστούχες φοιτήτριες και αριστούχους φοιτητές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με καταγωγή από τον Νομό Έβρου, ενισχύοντας την ακαδημαϊκή αριστεία και την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση.

Παράλληλα, για ακόμη μία χρονιά, η ELPEN συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Μαζί στις Ακριτικές» του οργανισμού «Μαζί για το Παιδί», υποστηρίζοντας το 1ο Δημοτικό και το 11ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας, αλλά και το 1ο και το 18ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Αλεξανδρούπολης.

Κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, ο κύριος Κωνσταντίνος Πενταφράγκας, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ELPEN ανέφερε ότι: «Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε σήμερα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων μέχρι το 2027, συνολικού ύψους 500.000 ευρώ. Ένα πρόγραμμα που αφορά δύο τομείς με καθοριστική σημασία για κάθε κοινωνία. Την Υγεία και την Εκπαίδευση. Μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές στηρίζουμε δομές υγείας, σχολεία και τοπικές κοινότητες του Έβρου. Όχι ως μια συμβολική πράξη. Αλλά ως μια πράξη ευθύνης. Ως μια ελάχιστη ανταπόδοση σε έναν τόπο που έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ELPEN.»

Επίσης, ο κύριος Θεόδωρος Τρύφων, Συνδιευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ELPEN και Πρόεδρος της Π.Ε.Φ. σημείωσε: «Προσπάθειες όπως αυτή που κάνει η ELPEN αφορούν όλους μας. Ειδικά σε μια χώρα που έχει σοβαρά προβλήματα υπογεννητικότητας και της λείπει ανθρώπινο δυναμικό. Σε μια χώρα που έχει τεράστια περιφερειακή ανισότητα. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, μεγάλες βιομηχανίες να ανταποδίδουν μέρος των εσόδων τους, πίσω στην Κοινωνία. Ειδικά στις ακριτικές περιοχές. Και η ELPEN, διαχρονικά, το κάνει πράξη. Δημιουργεί οικονομικό και κοινωνικό μέρισμα, μέσα από τη δημιουργία Εσόδων και νέων Θέσεων Εργασίας, την κάλυψη Ασθενών, την Έρευνα και Ανάπτυξη και την στήριξη Τοπικών Κοινωνιών.»

Η κυρία Ελένη Πενταφράγκα, Chief Strategy Officer & Board Member του Ομίλου ELPEN υπογράμμισε ότι: «Σήμερα γιορτάζουμε 60 χρόνια ιστορίας. Μια ιστορία που ξεκίνησε από το μεγάλο όραμα ενός ανθρώπου που αποφάσισε ότι θα συνεισφέρει στον συνάνθρωπό του και τον τόπο του παράγοντας ποιοτικά φάρμακα από την Ελλάδα, και για όλο τον κόσμο. Όμως, τα 60 χρόνια της ELPEN αφορούν κυρίως όσα χτίζουμε για το μέλλον. Ο ιδρυτής της ELPEN, Δημήτρης Πενταφράγκας, οραματίστηκε έναν χώρο όπου η ELPEN, σε συνεργασία με το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, θα μπορούσε να κάνει έρευνα και ανάπτυξη φαρμάκων που θα βελτίωναν τη ζωή των ασθενών διεθνώς. Σήμερα, αυτό το όραμα αποκτά τη φυσική του συνέχεια μέσα από το Athens LifeTech Park στα Σπάτα. Το πρώτο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.»

Για την ELPEN, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη δεν αποτελεί μια τυπική υποχρέωση. Είναι δέσμευση προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Είναι ο τρόπος με τον οποίο η ELPEN επιστρέφει αξία στους ανθρώπους, τον τόπο και το μέλλον. Με συνέπεια, συνέχεια και όραμα.