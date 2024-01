Ανεξάρτητες Γαλλίδες ερευνήτριες ανακάλυψαν σημαντική αύξηση των θανάτων νεογνών στη Γαλλία, που συμπίπτει με την κυκλοφορία του «εμβολίου» Beyfortus για βρέφη, μιας «θεραπείας» με μονοκλωνικά αντισώματα για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό RSV

Childrens Health Defense (CHD)

The Defender

02/01/2024

Επιλογή-επιμέλεια κειμένου:

Κλεάνθης Γρίβας

https://childrenshealthdefense.org/defender/newborns-rsv-shot-beyfortus-death-rate-france/?utm_source=luminate&utm_medium=email&utm_campaign=defender-wk&utm_id=20240107

Γαλλίδες ερευνήτριες εντόπισαν πιθανά σήματα ασφαλείας σε μωρά που συμπίπτουν με την κυκλοφορία του «εμβολίου» Beyfortus, μιας πρόσφατα εγκεκριμένης «θεραπείας» με μονοκλωνικά αντισώματα για τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) στα νεογνά.

Η ανακάλυψη έρχεται καθώς οι αρχές δημόσιας υγείας εντείνουν τις προειδοποιήσεις για την εξάπλωση των αναπνευστικών ιών και την προώθηση του φαρμάκου.

Σε συνεντεύξεις στο The Defender, δύο Γαλλίδες ερευνήτριες— η ανεξάρτητη επιστήμονας και συγγραφέας Helene Banoun, Ph.D. , και η στατιστικολόγος Christine Mackoi — εξήγησαν ότι τα δεδομένα από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικών και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας (INSEE) δείχνουν ένα απίθανα υψηλό ποσοστό θανάτων βρεφών ηλικίας μεταξύ 2 και 6 ημερών στη Γαλλία τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2023. Η INSEE είναι η αρχή που συγκεντρώνει επίσημα δεδομένα γεννήσεων και θανάτων στη Γαλλία.

Αυτή η αύξηση, είπαν οι ερευνήτριες, συμπίπτει με την εισαγωγή του Beyfortus στα γαλλικά νοσοκομεία, που ξεκίνησε στις 15 Σεπτεμβρίου 2023. Σε μια συνέντευξη με τον καρδιολόγο Peter McCullough, MD, MPH, η Helene Banoun είπε ότι στη Γαλλία, σε πάνω από 200.000 νεογέννητα μωρά έχει χορηγηθεί το Beyfortus από τις 15 Σεπτεμβρίου.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) συνέστησαν το Beyfortus τον Αύγουστο του 2023, ενώ ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) το ενέκρινε τον Σεπτέμβριο.

Το Beyfortus αναπτύχθηκε από κοινού από τις εταιρείες AstraZeneca και Sanofi. Το φάρμακο προσφέρεται ως «εφάπαξ εμβόλιο για βρέφη που γεννήθηκαν λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της εποχής του ιού RSV – για βρέφη κάτω των 8 μηνών πριν από την έναρξη της σεζόν – και για ορισμένα βρέφη υψηλού κινδύνου 8 έως 19 μηνών».

▪ Το Associated Press ανέφερε ότι «στις ΗΠΑ, περίπου 58.000 παιδιά κάτω των 5 ετών νοσηλεύονται για RSV κάθε χρόνο και αρκετές εκατοντάδες πεθαίνουν».

▪ Το CNBC ανέφερε ότι «ο ιός RSV είναι η κύρια αιτία νοσηλείας βρεφών στις ΗΠΑ».

▪ Ενώ σύμφωνα με τα CDC, «σχεδόν όλα τα παιδιά μολύνονται από τον RSV πριν από την ηλικία των 2 ετών».

Ωστόσο, οι Γαλλίδες ερευνήτριες και άλλοι ειδικοί ιατροί που μίλησαν με το The Defender προειδοποίησαν ότι δεν έχουν διεξαχθεί μακροχρόνιες μελέτες που να αφορούν το Beyfortus και τα νεογνά, και ότι η χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων σε αυτόν τον πληθυσμό είναι άνευ προηγουμένου. Τόνισαν επίσης δεδομένα που δείχνουν ότι ο ιός RSV αποτελεί χαμηλό κίνδυνο για τα μωρά.

Η Helene Banoun, προειδοποιεί ότι «από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023, η γαλλική κυβέρνηση συνιστά να χορηγείται το ενέσιμο Beyfortus στα νεογνά πριν φύγουν από το μαιευτήριο, παρόλο που το προϊόν δεν έχει δοκιμαστεί σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα».

Η Δρ. Meryl Nass, παθολόγος, επιδημιολόγος βιολογικού πολέμου και μέλος της επιστημονικής συμβουλευτικής επιτροπής για του οργανισμού Childrens Health Defense (CHD), είπε στο The Defender:

«Η χορήγηση σε νεογνά οποιουδήποτε φαρμάκου χημικού ή βιολογικού θα πρέπει να γίνεται με εξαιρετική προσοχή, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα νέο, ενέσιμο μονοκλωνικό αντίσωμα. Δεν μπορείτε να καταλάβετε εάν το βρέφος έχει υποστεί βλάβη από τον “εμβόλιο”, εάν δεν γνωρίζετε ακόμη πόσο υγιές είναι το νεογέννητο και πώς συμπεριφέρεται κανονικά. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί ένα τεράστιο σήμα κινδύνου για τους κατασκευαστές και για τους γονείς».

Η Δρ Meryl Nass επεσήμανε επίσης ότι τα CDC το 2021 δημοσίευσαν ένα έγγραφο για όλους τους θανάτους από RSV στις ΗΠΑ κατά τα προηγούμενα 12 χρόνια. Τα CDC εξέτασαν τα πιστοποιητικά θανάτου και διαπίστωσε ότι υπήρχαν μόνο 26 θάνατοι ετησίως με RSV και από τους οποίους μόνο οι 17 θάνατοι προκλήθηκαν από τον RSV σε μωρά κάτω του ενός έτους.

Ο καρδιολόγοςPeter McCullough, MD, MPH επισημαίνει ότι «μεταξύ των 22,4 εκατομμυρίων παιδιών κάτω των 5 ετών, ο ετήσιος κίνδυνος νοσηλείας με RSV είναι πολύ κάτω από 1%».

Οι υπερβολικοί θάνατοι νεογνών είναι πάρα πολύ ανησυχητικοί

H Christine Mackoi είπε στο The Defender:

«Υπάρχει υπερβολικός αριθμός θανάτων για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2023. Οι υπερβολικοί θάνατοι τον Οκτώβριο είναι πολύ ανησυχητικοί. Είναι πολύ ανησυχητικό που αυτό συνέβη σε δύο συνεχόμενους μήνες… η αύξηση αυτών των υπερβολικών θανάτων συμπίπτει με την εισαγωγή του Beyfortus στη Γαλλία από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023… Στη Γαλλία, στα μωρά γίνονται ενέσεις Beyfortus πριν φύγουν από το μαιευτήριο – από το οποίο φεύγουν 3 ή 4 ημέρες μετά τη γέννησή τους… Αυτοί οι υπερβολικοί θάνατοι δεν είναι φυσιολογικοί…

Τα δεδομένα δείχνουν ότι σημειώθηκε αύξηση κατά 50% των θανάτων νεογνών μεταξύ 2 και 6 ημερών ζωής σε σύγκριση με αυτόν που θα αναμενόταν με βάση το ποσοστό του 2018 και το 2019 που ήταν 0,69 θάνατοι νεογνών μεταξύ 2 και 6 ημερών ανά 1.000 γεννήσεις.

Τον Σεπτέμβριο 2023, το παρατηρούμενο ποσοστό θνησιμότητας ήταν 0,97 θάνατοι ανά 1.000 γεννήσεις και τον Οκτώβριο ήταν 1,05 θάνατοι ανά 1.000 γεννήσεις.

Είναι μια πολύ σημαντική ανώμαλη αύξηση, που σημειώνεται επί δύο συνεχόμενους μήνες, η οποία μπορεί κάλλιστα να οφείλεται στην ένεση Beyfortus που εισήχθη από τις 15 Σεπτεμβρίου 2023».

«Αν και χωρίς επιστημονική αξία, έχω λάβει μαρτυρίες από συγγενείς και μέσω του Διαδικτύου από οικογένειες υγιεινών μωρών που νοσηλεύονταν στην εντατική με σύνδρομο αναπνευστικής δυσφορίας αμέσως μετά την ένεση», πρόσθεσε η Helene Banoun, Ph.D.

Η Christine Mackoi είπε ότι χρησιμοποιώντας τα επίσημα δεδομένα του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικών και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας(INSEE), «υπολογίστηκε για κάθε μήνα, το ποσοστό των μωρών που γεννήθηκαν τον εν λόγω μήνα και πέθαναν μεταξύ 2 και 6 ημερών ζωής», και χρησιμοποιώντας μιαδιανομή Poisson για τον εντοπισμό μη-φυσιολογικών ποσοστών θνησιμότητας, συγκέντρωσε τα ευρήματά της στον ιστότοπό της .

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικών και Οικονομικών Μελετών της Γαλλίας (INSEE), τον Σεπτέμβριο του 2023, καταγράφηκαν 54 θάνατοι σε 55.489 γεννήσεις στη Γαλλία έναντι των 38 αναμενόμενων θανάτων, με βάση τους ιστορικούς μέσους όρους. Και τον Οκτώβριο του 2023, καταγράφηκαν 61 θάνατοι σε 57.940 γεννήσεις, παρά το γεγονός έναντι των 40 αναμενόμενων θανάτων.

Η Christine Mackoi δήλωσε ότι: «Η πιθανότητα θανάτου που συμβαίνει τυχαία τον Σεπτέμβριου 2023 είναι 0,9%, ενώ η τον Οκτώβριο του 2023 είναι ακόμη χαμηλότερη, στο 0,1%. Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν υπερβολικοί θάνατοι σε νεογνά μικρότερα των 48 ωρών από τη γέννηση, στα οποία δεν χορηγείται το μονοκλωνικό κατά τις πρώτες 48 ώρες ζωής τους, είναι μια ακόμη ένδειξη ότι το Beyfortus προκαλεί τους θανάτους. Η σύμπτωση των ενέσεων Beyfortus με τους υπερβολικούς θανάτους βρεφών είναι πολύ ανησυχητική».

Τα μονοκλωνικά αντισώματα μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα αντί να τα αποτρέψουν

Αυτές οι αποκαλύψεις ήρθαν καθώς ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε στις 14 Δεκεμβρίου 2023, ότι θα έκανε διαθέσιμες 230.000 πρόσθετες δόσεις του Beyfortus τον περασμένο μήνα, πλέον των 77.000 δόσεων που κυκλοφόρησαν τον Νοέμβριο του 2023.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine (NEJM) στις 28 Δεκεμβρίου 2023 [κρίνεται άνευ αξίας επειδή χρηματοδοτήθηκε από την AstraZeneca και τη Sanofi που κυκλοφόρησαν το Beyfortus].

Σύμφωνα με την Helene Banoun, Ph.D.:

«Τα επίσημα στοιχεία δεν δείχνουν ότι το Beyfortus είναι αποτελεσματικό. Τα δεδομένα, υποδεικνύουν υψηλό επιπολασμό ανεπιθύμητων ενεργειών –συμπεριλαμβανομένης της βρογχιολίτιδας– παρόλο που η θεραπεία της με Beyfortus διαφημίζεται ότι προστατεύει τους λήπτες από αναπνευστικές ασθένειες.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της βρογχιολίτιδας.

Τα δεδομένα από τη γαλλική Εθνική Αρχή Υγείας (HAS) δεν υποστηρίζουν πιθανή επίδραση του Beyfortus όσον αφορά τη μείωση της διάρκειας της παραμονής στο νοσοκομείο, τη μεταφορά σε μονάδες εντατικής θεραπείας και τη θνησιμότητα.

Σύμφωνα με το HAS, στις δοκιμές, ο απόλυτος κίνδυνος μόλυνσης από RSV μειώθηκε κατά 3,8% κατά τη διάρκεια των 5 μήνες μετά την ένεση και ο απόλυτος κίνδυνος νοσηλείας μειώθηκε κατά 1% – 2% την ίδια περίοδο.

Οι δοκιμές δεν διεξήχθησαν σε νεογέννητα, αλλά παρόλα αυτά η γαλλική κυβέρνηση συνιστά την ένεση από τις πρώτες ημέρες της ζωής στο μαιευτήριο».

Στο EudraVigilance (το σύστημα καταγραφής και ανάλυσης των πληροφοριών σχετικά με τις παρενέργειες των φαρμάκων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων – ΕΜΑ) στις 24 Δεκεμβρίου 2023, αναφέρθηκαν 64 παρενέργειες που σχετίζονται με το Beyfortus σε άτομα ηλικίας 1 μηνός ή μικρότερα και σε 68 για άτομα ηλικίας μεταξύ 2 μηνών και 2 ετών. Καταγράφηκε ένας θάνατος, ενός μωρού κάτω του 1 μηνός, ενώ υπήρχαν 60 αναφορές που περιείχαν τον όρο βρογχιολίτιδα.

Σ το VigiAccess (βάση δεδομένων στο Κέντρο Παρακολούθησης της Ουψάλα – UMC του ΠΟΥ για τις παρενέργειες των εμβολίων – ADR), αναφέρθηκαν 104 ανεπιθύμητες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων 57 λοιμώξεων και αναπνευστικών διαταραχών.

Μια άλλη μελέτη, που αφορούσε πρόωρα μωρά και νεογνά που πάσχουν από καρδιακό πρόβλημα ή πνευμονοπάθεια, συνέκρινε το Beyfortus με τα μονοκλωνικά αντισώματα που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν σε μωρά υψηλού κινδύνου, και κατέγραψε 6 θανάτους — από τους οποίους οι 5 λόγω βρογχιολίτιδας. Από τα 6 μωρά που πέθαναν, τα 5 είχαν λάβει θεραπεία με Beyfortus.

Η Helene Banoun, Ph.D., διευκρίνισε ότι: «Αυτές οι περιπτώσεις βρογχιολίτιδας δεν αποδίδονται στη “θεραπεία” με Beyfortus από τον ερευνητή, ο οποίος είναι και ο κατασκευαστής τoυ. Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι το Nirsevimab [γενική ονομασία του Beyfortus] θα μπορούσε να διευκολύνει και να επιδεινώσει τη βρογχιολίτιδα: αυτές οι ενέσεις χορηγούνται σε περιόδους που κυκλοφορεί ο ιός».

«Ας μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η εκστρατεία «πρόληψης» της βρογχιολίτιδας υποτίθεται ότι αποτρέπει τον υπερπλήρωση των νοσοκομείων με μωρά που πάσχουν απ’ αυτή τη νόσο. Εάν αυτό το προϊόν δεν μειώνει σημαντικά τις εισαγωγές στο νοσοκομείο, ποιο είναι το νόημά του;»

Σύμφωνα με το NTD: «Τα μονοκλωνικά αντισώματα είναι αντίγραφα ενός αντισώματος που αναζητούν ξένο υλικό για να το καταστρέψουν», αλλά οι θεραπείες μ’ αυτά ενέχουν «κίνδυνο το σώμα να προκαλέσει μια ισχυρή αντίδραση στα αντισώματα». Οι επιπλοκές μπορεί να είναι σοβαρές και μπορεί να περιλαμβάνουν «οξεία αναφυλαξία ή απειλητικές για τη ζωή μαζικές αλλεργικές αντιδράσεις και σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκίνης που μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη οργάνων». Αυτό το φαινόμενο είναι μια από τις αρνητικές επιπτώσεις του Beyfortus.

Ο καρδιολόγος Peter McCullough, MD στη συνέντευξή του στην Helene Banoun, είπε:

«Οι ενίσχυση που εξαρτάται αντισώματα – ADE (Antibody-dependent Enhancement – Ενίσχυση εξαρτώμενη από αντισώματα) ήταν πάντα κάτι για το οποίο ανησυχούσαμε, γιατί εάν τα αντισώματα δεσμεύουν τον ιό αλλά όχι πολύ ισχυρά, σημαίνει ότι δεν εξουδετερώνουν τον ιό. Και μετά, ένα θραύσμα [Fc] του αντισώματος συνδέεται με έναν κυτταρικό υποδοχέα. Κατά μία έννοια, το αντίσωμα μπορεί να φέρει τον ιό στο κύτταρο… Τα αντισώματα θα επηρεάσουν μονίμως την ανάπτυξη της φυσικής ανοσίας με επαναλαμβανόμενες εκθέσεις στον RSV κατά την παιδική ηλικία. Μπορούν να αναμένεται η εμφάνιση στελεχών ανθεκτικών στο Beyfortus».

Η Helene Banoun, Ph.D. ανέφερε μια μελέτηστην οποία «στην ομάδα του Nirsevimab με RSV σε 2 από τα 25 άτομα απομονώθηκε RSV που περιείχε υποκαταστάσεις που σχετίζονται με αντοχή στο Nirsevimab, ενώ στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου σε κανένα άτομο δεν απομονώθηκε RSV που περιείχε υποκαταστάσεις που σχετίζονται με το nirsevimab».

ανέφερε μια μελέτηστην οποία «στην ομάδα του Nirsevimab με RSV σε 2 από τα 25 άτομα RSV που περιείχε υποκαταστάσεις που σχετίζονται με αντοχή στο Nirsevimab, στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου σε κανένα άτομο RSV που περιείχε υποκαταστάσεις που σχετίζονται με το nirsevimab». Η Helene Banoun αναφέρθηκε επίσης σε μιαέκθεση του EMA του Σεπτεμβρίου 2022, η οποία διαπίστωσε ότι «κατά τη διάρκεια αποτυχημένων δοκιμών εμβολίου RSV στο παρελθόν, παιδιά των εμβολιασμένων ομάδων πέθαναν από σοβαρή βρογχιολίτιδα, αλλά κανένα από τις ομάδες ελέγχου δεν πέθανε». Και πρόσθεσε:

«Αυτή η ADE (Antibody-dependent Enhancement – Ενίσχυση εξαρτώμενη από αντισώματα) οφείλεται στην τοξική δράση των αντισωμάτων που, αντί να εξουδετερώνουν τον ιό, διευκολύνουν την είσοδό του στο κύτταρο μέσω του υποδοχέα του θραύσματος Fc των ανοσοσφαιρινών. Και είναι ακριβώς αυτή η περιοχή Fc του Nirsevimab, που η φαρμακοβιομηχανία έκρινε σκόπιμο να τροποποιήσει.

Οι κατασκευαστές αναζητούν τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτού του φαινομένου και είναι επιφυλακτικοί για τις επιβλαβείς επιπτώσεις, γι’ αυτό έχουν διερευνήσει τον κίνδυνο ADE με το Beyfortus σε ζωικά μοντέλα. Ισχυρίζονται ότι δεν τον έχουν εντοπίσει, αλλά ο EMA επισημαίνει αμετακίνητα ότι δεν πραγματοποιήθηκε ιστοπαθολογική αξιολόγηση αρουραίων μετά από μόλυνση με τον ιό RSV και θεραπεία, που είναι ο μόνος αναγνωρισμένος δείκτης ADE».

Στο Substack του, ο καρδιολόγος Peter McCullough, MD, έγραψε ότι αυτό το φαινόμενο μπορεί να προκληθεί από ιούς RSV που έχουν εντοπιστεί σε αερολύματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία:

«Αυτό σημαίνει ότι καθώς υπάρχουν ιοί RSV σε αερολύματα στο περιβάλλον (σε νοσοκομεία, κλινικές και σπίτια), το μονοκλωνικό αντίσωμα μπορεί να επιτρέψει στον εισπνεόμενο ιό να αποκτήσει πρόσβαση στην επιθηλιακή επένδυση των βρόγχων και να προκαλέσει χειρότερη βρογχιολίτιδα από αυτή που θα είχε το μωρό με τη δική του αναπτυσσόμενη φυσική ανοσία».

Το Beyfortus χορηγείται σε νεογνά παρότι δοκιμάζεται σε μεγαλύτερα μωρά

Κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής που οδήγησε στην έγκριση του Beyfortus από την FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) και τα CDC, καταγράφηκαν συνολικά 12 θάνατοι βρεφών. Ωστόσο, η FDA ισχυρίστηκε ότι οι θάνατοι αυτοί ήταν ήταν άσχετοι με το Beyfortus.

Το CNBC ανέφερε τον Ιούνιο ότι «από τα 12 βρέφη που πέθαναν κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής, τέσσερα πέθαναν από καρδιακή νόσο, δύο από γαστρεντερίτιδα, δύο από άγνωστα αίτια –αλλά ήταν πιθανές περιπτώσεις του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου– ένα από όγκο, ένα από COVID, ένα από κάταγμα του κρανίου και ένα από πνευμονία».

Οι «ελεγκτές δεδομένων» [κατάπτυστοι επαγγελματίες λογοκριτές] έσπευσαν να απαντήσουν σε όποιες ιστορίες έδειχναν ότι οι θάνατοι των βρεφών σχετίζονταν με το Beyfortus, όπως για παράδειγμα το factcheck.org που γράφει τον Αύγουστο του 2023: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα εμβόλια Beyfortus έχουν σκοτώσει μωρά, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Αλλά η Helene Banoun:

▪ «Σύμφωνα με το HAS και τον EMA, αναφέρθηκαν 11 θάνατοι στις ομάδες Nirsevimab, ένας θάνατος στην ομάδα Pavilizumab (πρώην ισοδύναμο φάρμακο) και τρεις θάνατοι στις ομάδες εικονικού φαρμάκου. Η FDA μέτρησε 12 θανάτους σε όλες τις ομάδες που έλαβαν θεραπεία έναντι τριών στις ομάδες εικονικού φαρμάκου, χωρίς να περιλαμβάνονται οι θάνατοι που σημειώθηκαν μετά την περίοδο παρακολούθησης».

▪ «Πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι θάνατοι στις ομάδες του εικονικού φαρμάκου αφορούσαν μόνο σε πρόωρα μωρά στη μελέτη Griffin. Σε δοκιμές που αφορούσαν σε μωρά πλήρους εγκυμοσύνης, όλοι οι θάνατοι αφορούσαν σε εμβολιασμένα μωρά».

▪ «Η FDA έχει προσθέσει έναν θάνατο στις ομάδες εικονικού φαρμάκου που σημειώθηκε μετά το τέλος της παρακολούθησης, αλλά δεν κάνει καμιά αναφορά σε τυχόν θανάτους μωρών στις ομάδες που έκαναν το εμβόλιο, οι οποίοι σημειώθηκαν επίσης την ίδια περίοδο – δηλαδή μετά το τέλος της παρακολούθησης. Ομοίως, σημαντικός αριθμός μωρών αποσύρεται από τις δοκιμές και, επομένως, δεν παρακολουθείται πλέον μετά την απόσυρσή τους. Αυτή η ανισορροπία είναι επομένως δυνητικά πιο σοβαρή από ό,τι δημοσιεύτηκε».

Άλλες μελέτες έδειξαν επίσης βρεφικούς θανάτους που συνδέονται με το Beyfortus. Ο καρδιολόγος McCullough είπε στο The Defender:

«Ανησυχώ για 3 θανάτους στην ομάδα με Beyfortus έναντι μηδέν (0) θανάτων στην ομάδα με εικονικό φάρμακο στη μελέτη MELODY (με τίτλο Nirsevimab για την πρόληψη του RSV σε υγιή όψιμα-πρόωρα και τελειόμηνα βρέφη) που δημοσιεύτηκε στο NEJM, στις 3 Μαρτίου 2022».

Η Dr Meryl Nass επεσήμανε μια άλλη τέτοια ανωμαλία στα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών:

«Λέγεται ότι οι θάνατοι ήταν δυσανάλογοι μεταξύ της ομάδας του εικονικού φαρμάκου και της ομάδας Νirsevimab.

Δεν εμπιστεύομαι τα δεδομένα ως αξιόπιστα. Για παράδειγμα, σε αυτή τη μελέτη που δημοσιεύτηκε από το NEJM (με τίτλο Single-Dose Nirsevimab for Prevention of RSV in Preterm Infants) στο 9,5% των μωρών που δεν έλαβαν Nirsevimab προκλήθηκε πνευμονία και λοιμώξεις από ιό RSV στην κατώτερη αναπνευστική οδό.

Αυτό το ποσοστό φαίνεται τρομερά υψηλό, ειδικά όταν η μελέτη των CDC έδειξε μόνο 17 μωρά πεθαίνουν ετησίως από τον RSV. Δυσκολεύομαι να βασιστώ στα δεδομένα της μελέτης που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine (NEJM).

Το πρόβλημα είναι ότι, με δισεκατομμύρια δολάρια να επενδύονται στο αποτέλεσμα μερικών κλινικών δοκιμών, μπορεί να υπάρξει τεράστια πίεση για να καταλήξουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Και υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούν να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Η Helene Banoun επεσήμανε επίσης ότι ενώ το Beyfortus χορηγείται στα νεογέννητα, οι κλινικές μελέτες του το δοκίμασαν σε μεγαλύτερα μωρά.

«Αν αναφερθούμε στις περιγραφές των νεκρών μωρών, στη μελέτη Domachowske, μόνο 1 μωρό ήταν μικρότερο του ενός μηνός κατά τη στιγμή της ένεσης (23 ημερών), ενώ όλα τα άλλα ήταν μεταξύ 1 και 7,5 μηνών. Συναντάμε την ίδια ομάδα μωρών σε όλες τις άλλες μελέτες: στη μελέτη Griffin, τα μωρά έχουν μέση ηλικία άνω των 6 μηνών. Στις μελέτες Hammitt και Domachowske, μόνο τα μισά μωρά είναι κάτω των 3 μηνών… Στη μελέτη Hammitt η διάμεση ηλικία είναι 2,6 μήνες (εύρος 1,05 έως 4,5 μήνες). Οι αρχές δημόσιας υγείας γνωρίζουν αυτήν την ασυμφωνία».

Στην Eκθεση της Επιτροπής Διαφάνειας HAS για το Beyfortus, η Sylvie Chevret, MD, Ph.D. , καθηγήτρια δημόσιας υγείας και βιοστατιστικής στο γαλλικό Πανεπιστήμιο Paris Cité, δήλωσε:

«Σε αυτές τις δοκιμές συμπεριέλαβαν παιδιά για τα οποία λέγεται ότι ήταν καλά στην υγεία τους, οπότε αύριο, σκοπεύετε να δώσετε αυτό το φάρμακο σε όλα τα νεογέννητα, έχοντας κατά νου ότι οι μελέτες δεν περιλάμβαναν νεογέννητα; Περιλάμβαναν παιδιά κάτω των τριών μηνών, αλλά και μωρά έως και άνω των 6 μηνών».

Ο καρδιολόγος McCullough, MD είπε στο The Defender: «Η FDA και η Αμερικανική Ένωση Παιδιάτρων άρπαξαν το όπλο το 2023, για μαζική εφαρμογή του Beyfortus σε μωρά, χωρίς να εξετάσουν προσεκτικά την σύσταση και τον τρόπο της έγκρισής του». «Οι μέλλουσες μητέρες θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντισταθούν» στο Beyfortus για τα μωρά τους

H Helene Banoun είπε ότι παρά αυτές τις ενδείξεις και τα πιθανά σήματα ασφαλείας (κινδύνου), δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση μέχρι στιγμής από τις αρχές δημόσιας υγείας στη Γαλλία ή αλλού:

«Η μόνη αντίδραση στις αναρτήσεις μου ήταν η λογοκρισία και ένα βίντεο που υποτίθεται ότι κατέρριψε τους ισχυρισμούς μου, αλλά που στην πραγματικότητα τους επιβεβαίωσε. Όπως όλοι οι κριτικοί επιστήμονες, λογοκρίνομαι: αυστηρός έλεγχος στα κοινωνικά δίκτυα, ιδιαίτερα στο Twitter, όπου έχουμε γίνει ουσιαστικά αόρατοι από τον Δεκέμβριο του 2023, όταν ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Ψηφιακή Ψηφιακή Διοίκηση απείλησε το Twitter με βαριά πρόστιμα.

Όταν όλες οι συζητήσεις λογοκρίνονται, κάθε κριτική απαξιώνεται, τιμωρείται και εξοστρακίζεται, μπορούμε ακόμα να μιλάμε για ”επιστήμη”»;

Η Helene Banoun αμφισβήτησε το ότι «μπορούμε να μιλάμε ακόμα για επιστήμη», συνδέοντας τη λογοκρισία που έχει βιώσει και την προώθηση φαρμάκων όπως το Beyfortus με την έννοια της βιοπολιτικής:

«Η βιοπολιτική θεωρητικοποιήθηκε από τον Γάλλο φιλόσοφο Μισέλ Φουκό για να εξηγήσει πώς ασκείται η εξουσία στους ανθρώπους σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία, στην εποχή μας, τείνει να επιβάλλει πρότυπα υγείας σε όλους τους ανθρώπους, βασιζόμενη όλο και περισσότερο σε εμβολιασμούς ως εναλλακτική λύση στη φροντίδα της λοιμωξιολογίας.

Η βιοπολιτική σήμερα ασκείται από τη συμμαχία κυβερνήσεων και υπηρεσιών υγείας με τη μεγάλη φαρμακοβιομηχανία, και αφορά τον έλεγχο των πληθυσμών και σε τομείς εκτός της υγείας: ψηφιακή ταυτότητα και κλίμα.

Τα οικονομικά συμφέροντα είναι βασικός λόγος για αυτή τη στάση των αρχών δημόσιας υγείας και των φαρμακευτικών εταιρειών.

Η αγορά για την πρόληψη της βρογχιολίτιδας θα αντιπροσωπεύει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για τη Big Pharma τα επόμενα χρόνια. Γιατί μια τόσο μεγάλη αγορά για μια ασθένεια που είναι καλοήθης στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων;

Οι κολοσσοί της Big Pharma βρίσκονται σε μόνιμη οικονομική δυσπραγία λόγω των προστίμων και των αποζημιώσεων που πρέπει να πληρώσουν για τις βλάβες που προκαλούν τα προϊόντα της.

Για να αντισταθμίσουν αυτά τα πρόστιμα, οι κατασκευαστές πρέπει να λανσάρουν blockbusters — εξαιρετικά κερδοφόρα προϊόντα που πωλούνται πολύ καλά.

Η πλήρης νομική ασυλία -ποινική και αστική- που παρέχεται στους κατασκευαστές εμβολίων από νόμους όπως ο Εθνικός Νόμος του 1986 για την Πρόκλης Βλαβών από Εμβόλια της Παιδικής Ηλικίας μπορεί να επεκταθεί και σε θεραπείες και σε φάρμακα εκτός από τα εμβόλια. Και φοβάμαι ότι αυτή η ασυλία θα επεκταθεί και σε προληπτικές θεραπείες όπως το Beyfortus. Ήδη, οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές έχουν αναταξινομήσει το Beyfortus, θεωρώντας το ως εμβόλιο σε ορισμένες περιπτώσεις και σε άλλες όχι.

▪ Στις ΗΠΑ, η Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης των CDC, συνέστησε την προσθήκη του Beyfortus ως εμβόλιο στο Πρόγραμμα Εμβολίων της Παιδικής Ηλικίας, πράγμα που παρέχει στους κατασκευαστές του νομική ασυλία από κάθε ευθύνη –σύμφωνα με τον Εθνικό Νόμο του 1986– αλλά συγχρόνως συνέστησε να κωδικοποιηθεί ως φάρμακο για ασφαλιστικούς σκοπούς και να αφεθεί εκτός του Εθνικού Προγράμματος Απζημίωσης Βλαβών από Εμβόλια (NVICP).

▪ Στη Γαλλία, οι μαίες και οι νοσοκόμες φέρεται να λαμβάνουν ένα μπόνους για κάθε ένεση — ενώ η Sanofi πληρώνει ένα ποσό σε κάθε νοσοκομείο, το οποίο στη συνέχεια αναδιανέμεται στους διαχειριζόμενους τις ενέσεις. Οι μέλλουσες μητέρες θα πρέπει να είναι έτοιμες να αντισταθούν, στις πιέσεις που ασκούνται στις ετοιμόγεννες να δεχθούν στα γαλλικά μαιευτήρια, όπου «το νοσηλευτικό προσωπικό επιμένει να προτείνει στη μητέρα για το έως και 4 ή 5 φορές κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο μαιευτήριο. Στις δε ΗΠΑ εντείνονται οι προσπάθειες του Λευκού Οίκου και των CDC να προωθήσουν το Beyfortus. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους γονείς και τους γιατρούς να είναι προσεκτικοί με το Beyfortus».

Ο καρδιολόγος McCullough MD, είπε στο The Defender, «οι γιατροί και οι γονείς θα πρέπει να είναι συντηρητικοί όταν αποφασίζουν για το Beyfortus. Δεν το συνιστώ σε γονείς που περιμένουν υγιή νεογέννητα ή μωρά χωρίς σοβαρή πνευμονική νόσο».