Σύνταξη – επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Κινέζοι γιατροί κατάφεραν να σπάσουν το σύντομο χρονικό περιθώριο που είναι διαθέσιμο για τον περιορισμό της βλάβης από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, θωρακίζοντας αποτελεσματικά τα τραυματισμένα εγκεφαλικά κύτταρα και βελτιώνοντας δραματικά τις πιθανότητες πλήρους ανάρρωσης.

Τα εγκεφαλικά κύτταρα αρχίζουν να πεθαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ένας θρόμβος μπλοκάρει μια αρτηρία του εγκεφάλου, οδηγώντας σε πτώση της γωνίας του στόματος, επηρεασμό της ομιλίας και σε σοβαρές περιπτώσεις, παράλυση ή θάνατο. Οι επείγουσες θεραπείες, όπως φάρμακα για την καταπολέμηση των θρόμβων ή χειρουργική παρέμβαση, πρέπει να χορηγούνται εντός έξι ωρών, το πολύ.

Σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο κορυφαίο περιοδικό Journal of the American Medical Association (JAMA) στις 10 Σεπτεμβρίου, κλινικές δοκιμές του φαρμάκου loberamisal διαπίστωσαν ότι ήταν δυνατό να επεκτείνει τον διαθέσιμο χρόνο σε 48 ώρες.

Η μεγάλης κλίμακας πολυκεντρική δοκιμή φάσης 3 διαπίστωσε ότι το 70% των ασθενών που έλαβαν loberamisal ενδοφλεβίως εντός δύο ημερών από την εμφάνιση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου ανέκτησαν πλήρη λειτουργική ανεξαρτησία – μια αύξηση 13 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την ισχύουσα τυπική θεραπεία. Σε μόλις τρεις μήνες, κατάφεραν να ξαναρχίσουν την καθημερινότητά τους χωρίς σημαντική αναπηρία, σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Wang Yongjun, έναν από τους κορυφαίους νευρολόγους της Κίνας.

Ο Wang, ένας από τους συν – συγγραφείς της εργασίας, είναι αντιπρόεδρος του Νοσοκομείου Tiantan του Πεκίνου, το οποίο συνδέεται με το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Πρωτεύουσας, και διευθυντής του Νευρολογικού Κέντρου. «Μεταξύ των ασθενών με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο που έλαβαν θεραπεία εντός 48 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων, η ενδοφλέβια χορήγηση loberamisal, σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο, είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερο ποσοστό ασθενών να επιτύχουν πλήρη λειτουργική ανάρρωση στις 90 ημέρες», έγραψε η ομάδα.

Σχεδόν 12 εκατομμύρια νέα κρούσματα ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου εμφανίζονται παγκοσμίως κάθε χρόνο, πράγμα που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάποιος παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο κάθε τρία δευτερόλεπτα ή λιγότερο – περίπου ο χρόνος που χρειάζεται για να διαβάσει κανείς αυτό το άρθρο. Οι συνήθεις θεραπείες για αυτό το εγκεφαλικό επεισόδιο περιλαμβάνουν την ενδοφλέβια θρομβολυτική θεραπεία και την ενδαγγειακή θρομβεκτομή. Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός ασθενών δεν πληροί τις χρονικές ενδείξεις για αυτές τις θεραπείες.

Ταυτόχρονα, επειδή η βλάβη που προκαλείται από την εγκεφαλική ισχαιμία και την υποξία μπορεί να είναι μόνιμη, ακόμη και αν ο θρόμβος αίματος αφαιρεθεί γρήγορα, η αποκατάσταση του νευρικού συστήματος παραμένει δύσκολη.

Το loberamisal είναι ένα μονομοριακό, νευροπροστατευτικό φάρμακο πολλών στόχων που δρα ως προστατευτικός και επανορθωτικός παράγοντας για τα εγκεφαλικά κύτταρα, μειώνοντας τη διεγερσιμότητα τους και εμποδίζοντας τη νευροφλεγμονή και το οξειδωτικό στρες.

Μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, το φάρμακο μειώνει την κατανάλωση οξυγόνου και τη φλεγμονή στην περιοχή του εγκεφάλου που ισχαιμεί , σώζοντας όσο το δυνατόν περισσότερα εγκεφαλικά κύτταρα που έχουν τραυματιστεί από υποξία αλλά δεν έχουν ακόμη πεθάνει, μειώνοντας έτσι τις επιπτώσεις του επεισοδίου όπως η ημιπληγία, η αφασία και άλλα συμπτώματα.

Παρόμοιες θεραπείες έχουν αναπτυχθεί στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, αλλά έχουν αποτύχει στις δοκιμές τους.

Στην κινεζική μελέτη συμμετείχαν 998 ασθενείς από 32 νοσοκομεία. Όλοι είχαν υποστεί μέτριο έως μέτρια σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο τις προηγούμενες 48 ώρες. Τα τυπικά συμπτώματα περιελάμβαναν σοβαρή ημιπληγία, αφασία, διαταραχές οπτικού πεδίου ή πτώση επιπέδου συνείδησης. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες επιλέχθηκαν τυχαία για να λάβουν 10 ημέρες ενδοφλέβιας θεραπείας με loberamisal, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν εικονικό φάρμακο. Οι υπόλοιποι φαρμακευτικοί χειρισμοί παρέμειναν οι ίδιοι.

Την 90ή ημέρα της θεραπείας, 350 από τους 502 ασθενείς στην ομάδα θεραπείας με loberamisal είχαν επιτύχει πλήρη λειτουργική ανάρρωση σε βαθμό που μπορούσαν να επιστρέψουν πλήρως στην καθημερινή εργασία και τις δραστηριότητες της ζωής. Μόνο 279 από τα 495 άτομα στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου πέτυχαν το ίδιο κριτήριο, μια διαφορά 13,4%.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τύποι και οι συχνότητες των ανεπιθύμητων παρενεργειών που παρουσίασαν οι δύο ομάδες ασθενών στην κλινική δοκιμή ήταν παρόμοιες. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μελέτη έδειξε πως τα δεδομένα ασφάλειας ήταν καθησυχαστικά και τα συνολικά αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά.

Ο νευρολόγος Jeffrey Saver, αναπληρωτής εκδότης του περιοδικού JAMA, αφιέρωσε το κύριο άρθρο του στα ευρήματα της κινεζικής έρευνας στο ίδιο τεύχος της δημοσίευσης. «Για περισσότερα από 70 χρόνια, τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές έχουν δοκιμάσει νευροπροστατευτικές και νευροεπανορθωτικές θεραπείες. Δοκιμάστηκαν εκατοντάδες πολλά υποσχόμενοι παράγοντες. Συμμετείχαν δεκάδες χιλιάδες ασθενείς. Το αποτέλεσμα: αποτυχία ξανά και ξανά. Μέχρι, ίσως, τώρα», έγραψε. «Οι ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο σε όλο τον κόσμο θα ωφεληθούν εάν οι μελέτες που θα ακολουθήσουν επιβεβαιώσουν αυτά τα πρώτα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα», κατέληξε.

Πηγή: South China Morning Post