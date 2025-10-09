Συνέντευξη: Χρήστος Μαζάνης

Κάμερα: Νίκος Χριστοφάκης

Σημαντικές εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου, του διαβήτη και της παχυσαρκίας αναμένεται να ανακοινωθούν στις 15 Νοεμβρίου, στο 11ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας (ESoDiMeSO).

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στην Αθήνα με τη συμμετοχή τουλάχιστον 100 ομιλητών, όλοι τους εξειδικευμένοι επιστήμονες από πολλές χώρες του κόσμου.

Η επιστημονική κοινότητα, αλλά και χιλιάδες ασθενείς, αναμένουν με αγωνία τα συμπεράσματα του συγκεκριμένου Συνεδρίου καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να παρουσιαστεί μεταξύ άλλων και ένα πρωτόκολλο το οποίο περιλαμβάνει τη χρήση του «G21» και το οποίο υπόσχεται σημαντική αναίρεση των επιπτώσεων των μεταβολικών διαταραχών που δημιουργούνται στο δέρμα.

Εφευρέτης του συγκεκριμένου πρωτοκόλλου και του «G21», είναι ο γνωστός παθολόγος, Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, Πρόεδρος της «ESoDiMeSO» και Προϊστάμενος του τμήματος «Αthens Medical Lifestyle Medicine», Σωτήρης Αδαμίδης.

Ο διακεκριμένος επιστήμονας, μιλώντας στην τηλεόραση της «Zoύγκλας» και στον δημοσιογράφο Χρήστο Μαζάνη, αναφέρεται στις νέες εξελίξεις, όσον αφορά στην αντιμετώπιση του μεταβολικού συνδρόμου, του διαβήτη αλλά και της παχυσαρκίας ενώ παράλληλα εξηγεί αναλυτικά το νέο αυτό πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί το «G21».

Ο γνωστός παθολόγος, μεταξύ άλλων, επεσήμανε πως στο Συνέδριο του Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί και το ερευνητικό έργο του τμήματος «Αthens Medical Lifestyle Medicine» του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, σε τομείς όπως τα νέα φάρμακα, το αδυνάτισμα, τις θεραπείες για τον διαβήτη αλλά και την αντιμετώπιση των Post Covid επιπλοκών.

Επίσης, θα παρουσιαστούν επιστημονικές εξελίξεις όσον αφορά τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο, τις λοιμώξεις και τις αντικαρκινικές θεραπείες.

Η ομιλία του Σωτήρη Αδαμίδη θα έχει τίτλο: «Από το μεταβολικό σύνδρομο στην κυτταρίτιδα, η ιατρική αντιμετώπιση και η αποκάλυψη του σχετικού πρωτοκόλλου με αξιοποίηση του G21». Ο Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου, αναμένεται να παρουσιάσει αυτό το «ειδικό τζελ» το οποίο έχει αποδειχθεί από επιστημονικές ανακοινώσεις, στηριγμένες σε 10ετείς παρατηρήσεις, ότι αναιρεί τις επιπτώσεις των μεταβολικών διαταραχών που δημιουργούνται μεταξύ άλλων και στο δέρμα, όπως είναι η κυτταρίτιδα.

Μάλιστα για το «G21», ο Σωτήρης Αδαμίδης έχει μιλήσει ήδη στην επιστημονική κοινότητα στη Ζυρίχη, στο Βερολίνο αλλά και στη Βαρκελώνη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «το μεταβολικό σύνδρομο που είναι γνωστό στους περισσότερους από εμάς, δεν έχει μόνον συνέπειες στα συστήματα του σώματος που συνήθως αναφέρονται. Νεότερα δεδομένα το συνδέουν σαφώς με αλλαγές στην εικόνα του δέρματος (χαλάρωση, κυτταρίτιδα). Το ευχάριστο είναι ότι η παθολογία που αναπτύσσεται κάτω από την επιφάνεια του δέρματος μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και έτσι μια γυναίκα να οδηγηθεί, όχι μόνο στην αντιμετώπιση των διαταραχών που είναι ορατές, αλλά και στο ευρύτερο τοπίο της υγείας».

Να σημειωθεί πως ο Σωτήρης Αδαμίδης έχει σημαντικό συγγραφικό έργο και σειρά δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, καθώς επίσης στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Επίσης, έχει να επιδείξει σειρά διαδικτυακών δημοσιεύσεων, καθώς και επιστημονικών ομιλιών, ανακοινώσεων, συγγραμμάτων εντός και εκτός Ελλάδος με θεματολογία στο διαβήτη, την παχυσαρκία, το μεταβολικό σύνδρομο και τις δυσλιπιδαιμίες .

Έχει συχνή παρουσία στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, εντός και εκτός Ελλάδος, ως προσκεκλημένος ομιλητής σε θέματα επικαιρότητας και όχι μόνο, ενώ τα βιβλία του για το μεταβολικό σύνδρομο και την παχυσαρκία έχουν βοηθήσει χιλιάδες ασθενείς στο να καταλάβουν το πρόβλημά τους αλλά και να βρουν λύσεις.

Δείτε όλα όσα είπε στην τηλεόραση της «Ζούγκλας»:

Το 11ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαβήτη, Μεταβολικού Συνδρόμου και Παχυσαρκίας (ESoDiMeSO), θα πραγματοποιηθεί στις 15-16 Νοεμβρίου 2025 στο ιστορικό Ζάππειο Μέγαρο, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Όπως αναφέρει η «ESoDiMeSO»: «Η πορεία των τελευταίων ετών απέδειξε ότι η παχυσαρκία, ο διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο αποτελούν μείζονες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, αλλά και πεδίο εντυπωσιακών επιστημονικών εξελίξεων. Σκοπός μας είναι το Συνέδριο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλους τους επαγγελματίες υγείας που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό.

Το φετινό πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του διαβήτη, της παχυσαρκίας και του μεταβολικού συνδρόμου, συνδυάζοντας θεωρητική γνώση με πρακτική εμπειρία. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για σύγχρονες προσεγγίσεις και να ανταλλάξουν ιδέες και πρακτικές που ενισχύουν την επιστημονική και κλινική τους δραστηριότητα.

Το Ζάππειο Μέγαρο θα φιλοξενήσει για μία ακόμη φορά την επιστημονική μας κοινότητα, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για ανταλλαγή ιδεών, γνώσεων και εμπειριών. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα παρουσιαστούν σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις και νέες προσεγγίσεις ,που ενισχύουν τη σύγχρονη ιατρική πρακτική.

Η ESoDiMeSO παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της: τη συνεύρεση ιατρών, φαρμακοποιών, διαιτολόγων, Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, νοσηλευτών και φοιτητών, με σκοπό την προώθηση της γνώσης, της συνεργασίας και της επιστημονικής εξειδίκευσης.

Το 11ο Συνέδριο φιλοδοξεί να αποτελέσει, όχι μόνο έναν τόπο εκπαίδευσης κι ενημέρωσης, αλλά και μια γόνιμη ευκαιρία δικτύωσης και προβολής νέων τεχνολογιών, προϊόντων και υπηρεσιών που βελτιώνουν ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των ασθενών μας».

Η είσοδος στο Συνέδριο είναι ελεύθερη.