Αύξηση στις νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 καταγράφεται στη χώρα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για το διάστημα 19 έως 25 Οκτωβρίου 2026.

Ειδικότερα, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 182 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19, έναντι 121 την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και ένας θάνατος.

Την ίδια στιγμή, η θετικότητα για τον SARS-CoV-2, όπως προκύπτει από τους διαγνωστικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, παρουσιάζει ανοδική τάση.

Σε χαμηλά επίπεδα η γρίπη

Αντίθετα, η θετικότητα για τη γρίπη στην Ελλάδα παραμένει κάτω από το 10%, το οποίο αποτελεί το επιδημικό κατώφλι για την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας της νόσου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, οι νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη ανήλθαν σε 39, έναντι 52 την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, καταγράφηκαν έξι νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης, τα οποία χρειάστηκαν νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Από την έναρξη της επιτήρησης, έχουν εντοπιστεί 21 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης.