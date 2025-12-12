Σημαντικές είναι εξελίξεις στην οφθαλμολογία όσον αφορά την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας.

Η έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), οφθαλμικού διαλύματος ακεκλιδίνης που διορθώνει το πρόβλημα της πρεσβυωπίας, φέρεται πως δίνει ελπίδες σε περίπου δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο.

Η δράση του κολλύριου αρχίζει περίπου 30 λεπτά μετά την ενστάλαξη, ενώ η βελτίωση της κοντινής όρασης μπορεί να διαρκέσει έως και 10 ώρες.

Η έγκρισή του βασίστηκε σε δεδομένα από μελέτες τριών φάσεων: Οι μελέτες CLARITY 1 και CLARITY 2 αξιολόγησαν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του κολλύριου σε 466 συμμετέχοντες που έλαβαν μία δόση ημερησίως για 42 ημέρες, ενώ η μελέτη CLARITY 3 αξιολόγησε 217 συμμετέχοντες ως προς τη μακροχρόνια ασφάλεια μετά από έξι μήνες χορήγησης μίας δόσης ημερησίως.

Αν και το συγκεκριμένο σκεύασμα κυκλοφορεί στις ΗΠΑ, συγκρατημένοι αισιόδοξοι είναι οι ειδικοί στην Ελλάδα που περιμένουν νέες μελέτες και φυσικά την έγκριση από τον ευρωπαϊκό οργανισμό φαρμάκων.

Πάντως σύμφωνα με τις μελέτες των Αμερικανών, δεν παρατηρήθηκαν σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες σε καμία από τις τρεις δοκιμές (30.000 ημέρες θεραπείας).

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ως επί το πλείστον ήπιες, παροδικές και αυτοπεραστικές) περιλάμβαναν ερεθισμό στο σημείο εφαρμογής, θολή όραση και πονοκέφαλο.