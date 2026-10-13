Επανεκκινεί από σήμερα, Τρίτη 13 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά» με την αποστολή των πρώτων SMS στις δικαιούχους για δωρεάν μαστογραφίες, ενώ έως το τέλος του μήνα αναμένεται να έχουν επανενεργοποιηθεί σχεδόν όλα τα προγράμματα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», μεταξύ των οποίων και εκείνα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο κ. Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε βασικό πυλώνα τη στροφή της πολιτικής του υπουργείου Υγείας προς την πρόληψη. Σχετικά με τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων ανέφερε ότι πλέον καλύπτονται από εθνικούς πόρους, υπογραμμίζοντας:

«Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα γίνονται μαστογραφίες και θα αποστέλλονται κανονικά τα SMS».

Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, ο υφυπουργός Υγείας επισήμανε: «Ο καρκίνος του μαστού αφορά μία στις οκτώ γυναίκες. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι, με έγκαιρη διάγνωση, το ποσοστό ίασης υπερβαίνει το 95%. Αν βρούμε κάτι ύποπτο, μιλάμε αμέσως με τον γιατρό μας. Δεν παραλείπουμε τη μαστογραφία. Χάρη στη μαστογραφία σώζονται ανθρώπινες ζωές».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα SMS θα αποσταλούν στις γυναίκες που δεν έχουν υποβληθεί σε μαστογραφία μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα επανάληψης της εξέτασης και όχι σε όσες την έχουν πραγματοποιήσει πρόσφατα.

Περιορισμοί στη χρήση των social media από ανηλίκους

Αναφορικά με τον περιορισμό της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά κάτω των 15 ετών, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε:

«Θα χρησιμοποιηθούν και τα ήδη υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία, σε συνεργασία με τις πλατφόρμες. Περιμένουμε επίσης μία ευρωπαϊκή οδηγία, η οποία θα εφαρμοστεί και στη χώρα μας και θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες να μη βομβαρδίζουν διαρκώς τους νέους και τους εφήβους με υλικό, ώστε να τους κρατούν στα social media, αλλά και να προβλέπεται διπλός ή και τριπλός έλεγχος, ώστε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μη χρησιμοποιούνται από άτομα κάτω των 15 ετών».

Πρόσθεσε δε ότι η Ελλάδα έχει πρωταγωνιστήσει στην ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πως το ζήτημα πρέπει να ρυθμιστεί και από τις ίδιες τις πλατφόρμες.

Επιπτώσεις της υπερβολικής χρήσης οθονών στην ψυχική υγεία

Τέλος, ο υφυπουργός Υγείας αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης των κινητών στην ψυχική υγεία των εφήβων, τονίζοντας:

«Όταν τα παιδιά μένουν με το κινητό έως τις δύο ή τις τρεις το πρωί, δεν κοιμούνται τις σωστές ώρες. Αυτό προκαλεί διάσπαση προσοχής την επόμενη ημέρα στο σχολείο και δυσκολία συγκέντρωσης. Αυτού του είδους η χρήση τα εκπαιδεύει να θέλουν, κάθε 30 ή 40 δευτερόλεπτα, να αλλάζουν θέμα, ενώ η υπερβολική χρήση μπορεί να επιδεινώσει ψυχικές παθήσεις».