Χημικούς παράγοντες υψηλού κινδύνου που έχουν απαγορευθεί ως επικίνδυνοι για την δημόσια υγεία εντόπισε έρευνα σε γνωστά και διαδεδομένα καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής υγιεινής, που δημοσιοποιήθηκε στο σύστημα SAFETY GATE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου οι ανακλήσεις που δημοσιοποιήθηκαν ξεπερνούν τα 30 προϊόντα καθώς οι παράγοντες που βρέθηκαν να περιέχουν επιβαρύνουν τις δερματικές αλλεργίες και την φωτοευαισθησία, ενώ μπορούν ακόμη και να θέσουν σε κίνδυνο εγκύους, επηρεάζοντας το έμβρυο που κυοφορούν.

Η έρευνα εντόπισε το συστατικό 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA), το οποίο έχει απαγορευτεί στα καλλυντικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εταιρείες που βρέθηκαν να το έχουν χρησημοποιήσει σε προϊόντα τους είναι μεταξύ άλλων οι: Dove, Schwarzkopf, Garnier, Jean Paul Gaultier, Gillette, Axe και Palmolive.

Στον ιστότοπο της Safety Gate της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης αναρτήθηκαν λίστες με τα προϊόντα που ανιχνεύθηκε ο επιβαρυντικός παράγοντας BMHCA.