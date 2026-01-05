Επιμέλεια: Στέλιος Βασιλούδης

Η πλατφόρμα των μαστοκυττάρων μπορεί να επεκταθεί για να μεταφέρει άλλα ωφέλιμα φορτία, όπως μόρια, ιούς, πρωτεΐνες και νανοσωματίδια φορτωμένα με φάρμακα. Κινέζοι επιστήμονες μετέτρεψαν την αλλεργική αντίδραση σε ένα ισχυρό όπλο κατά του καρκίνου, παρέχοντας φάρμακα και ενισχύοντας την ανοσολογική επίθεση του οργανισμού στον καρκίνο.

Η ομάδα φόρτωσε τα μαστοκύτταρα – τα οποία προκαλούν αλλεργικά συμπτώματα όταν συναντούν αντιγόνα όπως αυτά που περιέχονται σε θαλασσινά και γύρη – με αντικαρκινικά φάρμακα για να τα μεταφέρουν στους όγκους. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι εργάζονται πάνω σε κλινικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης του πιθανού συνδυασμού της μεθόδου με υπάρχουσες ανοσοθεραπείες για τον καρκίνο.

Οι επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Zhejiang και το Πρώτο Νοσοκομείο του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Κίνας δημοσίευσαν τα ευρήματά τους στο επιστημονικό περιοδικό Cell την περασμένη εβδομάδα. «Η μελέτη μας υπογραμμίζει την μεταφραστική προοπτική των ευαισθητοποιημένων με ανοσοσφαιρίνη Ε (IgE) μαστοκυττάρων ως πλατφόρμα χορήγησης στοχευμένης ανοσοθεραπείας κατα του καρκίνου», έγραψαν, προσθέτοντας ότι η νέα μέθοδος έδειξε «δυναμική για εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου».

Τα μαστοκύτταρα είναι ανοσοκύτταρα που προστατεύουν το σώμα από παθογόνα όπως ιούς, βακτήρια και παράσιτα, καθώς και από τοξίνες όπως το δηλητήριο φιδιών. Όταν αντιμετωπίζουν πιθανούς κινδύνους, τα κύτταρα αυτά απελευθερώνουν τις αποθηκευμένες προφλεγμονώδεις ουσίες τους για να ξεκινήσουν τη διαδικασία της φλεγμονής. Θα μπορούσαν επίσης να εκλάβουν λανθασμένα ως απειλή φαινομενικά ακίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των φιστικιών ή των ακάρεων σκόνης, και να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις.

Στη μελέτη, η κινεζική ομάδα εκμεταλλεύτηκε τον μηχανισμό «υπεράμυνας» για την καταπολέμηση του καρκίνου.

Ο Yu Jicheng, ενας εκ των συγγραφέων, επίκουρος καθηγητής στο Κολλέγιο Φαρμακευτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Zhenjiang, δήλωσε: «Προσπαθήσαμε να μετατρέψουμε τους όγκους σε συγκεκριμένα αλλεργιογόνα που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν τα μαστοκύτταρα, ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν μια στοχευμένη ανοσολογική απόκριση».

Οι επιστήμονες συνέδεσαν αντισώματα με ανοσοσφαιρίνες Ε (IgE) – που αναγνωρίζουν αντιγόνα όγκων – στην επιφάνεια των μαστοκυττάρων, ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν με ακρίβεια τους όγκους, δήλωσε ο Yu στο κινεζικό μέσο ScienceNet.cn.

Στη συνέχεια, φόρτωσαν τα μαστοκύτταρα με ογκολυτικούς ιούς που μπορούσαν να καταστρέψουν επιλεκτικά τα καρκινικά κύτταρα και να αφήσουν τα φυσιολογικά κύτταρα άθικτα.

Μόλις εγχύθηκαν στην κυκλοφορία του αίματος, αυτά τα τροποποιημένα μαστοκύτταρα αναζήτησαν τον όγκο-στόχο τους και απελευθέρωσαν τους φλεγμονώδεις παράγοντες που μετέφεραν. Αυτό στρατολόγησε ανοσοκύτταρα στο μικροπεριβάλλον του όγκου και διήγειρε μια ανοσολογική απόκριση. «Τα μαστοκύτταρα δεν είναι μόνο πλατφόρμες χορήγησης φαρμάκων, αλλά και ενισχυτές της ανοσολογικής απόκρισης», πρόσθεσε ο Yu. «Όταν οι ιοί διασπούν τα καρκινικά κύτταρα και απελευθερώνουν αντιγόνα όγκου, τα μόρια που απελευθερώνονται από τα μαστοκύτταρα μπορούν να στρατολογήσουν ανοσοκύτταρα… για να εισέλθουν στον όγκο. Ο συνδυασμός ιικής θεραπείας και ανοσοθεραπείας οδηγεί σε μια διττή προσέγγιση», κατέληξε.

Δοκιμές σε μοντέλα όγκων τύπου μελανώματος, μετάστασης πνεύμονα και καρκίνου του μαστού σε ποντίκια, έδειξαν ότι η μέθοδός «προκάλεσε ισχυρές αντικαρκινικές ανοσολογικές αποκρίσεις και ανέστειλε την ανάπτυξη του όγκου», διαπίστωσε η μελέτη. Σε μοντέλα όγκων που προέρχονται από ασθενείς, η μέθοδος ήταν επίσης σε θέση να αναστείλει την ανάπτυξη του όγκου και να αυξήσει τη δραστηριότητα των Τ κυττάρων που σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα, σύμφωνα με την έρευνα.

Εκτός από τους ογκολυτικούς ιούς, η πλατφόρμα των μαστοκυττάρων θα μπορούσε να επεκταθεί για να μεταφέρει και άλλα ωφέλιμα φορτία, όπως μικρά μόρια, ιούς, πρωτεΐνες, mRNA ενθυλακωμένο σε λιπιδικά νανοσωματίδια και νανοσωματίδια φορτωμένα με φάρμακα για ελεγχόμενη τοπική απελευθέρωση, έγραψε η ομάδα.

Για να εξατομικεύσουν τη θεραπεία, οι επιστήμονες μπορούν επίσης να επιλέξουν αντισώματα IgE με βάση τα ειδικά αντιγόνα όγκων διαφορετικών ασθενών, για να συνδεθούν με τα μαστοκύτταρα.

Πηγή: South China Morning Post