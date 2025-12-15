Η μυοκαρδίτιδα από τα εμβόλια για την COVID-19 προκαλείται από τη συνεργική δράση δύο χημικών ουσιών, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου.

Ο καρδιολόγος Δρ. Τζόζεφ Γου (Dr. Joseph Wu), κύριος συγγραφέας της μελέτης και διευθυντής του Ινστιτούτου Καρδιαγγειακής Έρευνας του Στάνφορντ, ανέφερε στην εφημερίδα The Epoch Times ότι οι καρδιολόγοι δέχονται διαρκώς ερωτήσεις για το πώς ακριβώς μπορεί το εμβόλιο να προκαλέσει μυοκαρδίτιδα και ότι η ερευνητική ομάδα θεώρησε πως πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό και κλινικό ερώτημα, στο οποίο άξιζε να αφιερωθούν πόροι και ενέργεια.

Όταν χορηγείται ένα εμβόλιο με αγγελιαφόρο RNA (mRNA), τα ανοσοκύτταρα απελευθερώνουν μια απότομη αύξηση κυτοκινών που ονομάζονται CXCL10 και ιντερφερόνη γάμα (IFN-gamma). Αυτές οι ουσίες προκαλούν βλάβες στον καρδιακό μυ και οδηγούν σε είσοδο ανοσοκυττάρων στο σημείο της βλάβης.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ανθρώπινα κύτταρα και σε ποντίκια. Προηγούμενες έρευνες έχουν επίσης δείξει ότι άτομα που έχουν παρουσιάσει βλάβες μετά τον εμβολιασμό με εμβόλια mRNA έχουν υψηλά επίπεδα από τα δύο αυτά χημικά.

Διαδικασία δύο σταδίων

Οι συγγραφείς της μελέτης αναφέρουν ότι η μυοκαρδίτιδα από το εμβόλιο προκαλείται μέσω μιας διαδικασίας δύο σταδίων.

Όταν τα εμβόλια των εταιρειών Pfizer και Moderna χορηγούνται σε ανθρώπινα κύτταρα, τα πρώτα ανοσοκύτταρα που έρχονται σε επαφή με το εμβόλιο, τα μακροφάγα, απελευθερώνουν CXCL10 για να προσελκύσουν περισσότερα ανοσοκύτταρα στην περιοχή.

Στη δεύτερη φάση, φτάνουν στο σημείο πιο εξειδικευμένα κύτταρα, τα οποία σε απάντηση απελευθερώνουν IFN-gamma. Σύμφωνα με τη μελέτη, ο συνδυασμός αυτών των δύο ουσιών είναι που προκαλεί άμεσα βλάβη στα καρδιακά κύτταρα. Η βλάβη αυτή ευνοεί την περαιτέρω είσοδο φλεγμονωδών κυττάρων στην καρδιά, οδηγώντας σε μυοκαρδίτιδα.

Ο Δρ. Γου επισήμανε ότι τα ανοσοκύτταρα πιθανότατα απελευθερώνουν αυτές τις δύο ουσίες επειδή ανιχνεύουν ξένο αγγελιαφόρο RNA από τα εμβόλια.

Ποντίκια που έλαβαν το εμβόλιο εμφάνισαν καρδιακές βλάβες, αύξηση των δύο αυτών ουσιών, καθώς και υψηλότερα επίπεδα φλεγμονής και σε άλλα όργανα, όπως το ήπαρ και τα νεφρά.

Ο ίδιος σημείωσε ότι στη μελέτη χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν υψηλότερες συγκεντρώσεις του εμβολίου mRNA από αυτές που λαμβάνει ένα άτομο ανά δόση στην πράξη, επομένως οι αντιδράσεις που παρατηρήθηκαν στα πειράματα μπορεί να είναι εντονότερες από ό,τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή.

Ο Δρ. Γου ανέφερε ότι οι δύο αυτές κυτοκίνες προκαλούν φλεγμονή στα αιμοφόρα αγγεία και μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή στην καρδιά, ενώ υπογράμμισε ότι είναι σε θέση να προκαλέσουν φλεγμονώδεις αντιδράσεις και σε άλλα σημεία, όπως οι μύες και οι αρθρώσεις.

Αυτό, κατά την εκτίμησή του, μπορεί να εξηγεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν μυϊκούς και αρθρικούς πόνους. Διευκρίνισε επίσης ότι η μυοκαρδίτιδα μετά τον εμβολιασμό για την COVID-19 παραμένει σπάνια και ότι η ίδια η λοίμωξη από τον ιό αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η σόγια ως προληπτικό μέσο

Όταν σε ποντίκια χορηγήθηκε πριν από τον εμβολιασμό μια δόση γενιστεΐνης, μιας φυσικής φυτικής ουσίας που προέρχεται από τη σόγια, η καρδιακή βλάβη αποτράπηκε, ενώ το εμβόλιο εξακολούθησε να επιτελεί το έργο του.

Τα ποντίκια που έλαβαν γενιστεΐνη συνέχισαν, μετά τον εμβολιασμό, να παράγουν αντιικές ανοσολογικές ενδείξεις στον οργανισμό τους, γεγονός που δείχνει ότι το ανοσοποιητικό τους σύστημα αναγνώρισε το εμβόλιο.

Η γενιστεΐνη έχει αντιφλεγμονώδη δράση και δρα μέσα στο σώμα σαν οιστρογόνο. Δεδομένου ότι η μυοκαρδίτιδα προσβάλλει κυρίως νεαρούς άνδρες, ο Δρ. Γου εξήγησε ότι η ερευνητική ομάδα θεώρησε πως το οιστρογόνο, μια γυναικεία ορμόνη, ενδέχεται να προσφέρει προστασία έναντι της μυοκαρδίτιδας.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν είναι δυνατόν να χορηγείται οιστρογόνο σε αγόρια και νεαρούς άνδρες, και γι’ αυτό επιλέχθηκε η γενιστεΐνη, η οποία είναι ένα ασθενές φυτοοιστρογόνο, δηλαδή φυτικής προέλευσης οιστρογόνο με πολύ ασθενέστερη δράση.

Ο Δρ. Τζόζεφ Βάρον (Dr. Joseph Varon), της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Χιούστον και πρόεδρος της Ένωσης Ανεξάρτητων Ιατρών (Independent Medical Alliance), δήλωσε στην Epoch Times ότι η μελέτη αυτή ανοίγει τον δρόμο για μια ιατρική επιλογή με την οποία μπορεί να προληφθεί η βλάβη από το εμβόλιο.

Η αναζήτηση της ρίζας του προβλήματος συνεχίζεται

Ο Δρ. Γου επεσήμανε ότι η μελέτη εξέτασε μόνο μία πιθανή αιτία της μυοκαρδίτιδας από τα εμβόλια κατά της COVID-19, συγκεκριμένα τη μυοκαρδίτιδα που οφείλεται σε φλεγμονώδη αντίδραση στον εμβολιασμό.

Άλλες μελέτες έχουν διατυπώσει υποθέσεις και για άλλες αιτίες μυοκαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό. Μία πιθανή εξήγηση είναι η αυτοανοσία, κατά την οποία το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού επιτίθεται λανθασμένα στα ίδια του τα κύτταρα.

Επειδή η πρωτεΐνη ακίδα που παράγεται από το εμβόλιο COVID-19 με αγγελιαφόρο RNA έχει ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά με ανθρώπινες πρωτεΐνες, όταν το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται σε αυτές τις πρωτεΐνες ακίδες, ορισμένα από τα αντισώματα που παράγονται ενδέχεται να επιτίθενται και στους ίδιους τους ιστούς του οργανισμού. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή της καρδιάς και σε εμφάνιση μυοκαρδίτιδας.

Περαιτέρω έρευνες έχουν επίσης διατυπώσει υποθέσεις για άλλες αιτίες μυοκαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό, όπως το ενδεχόμενο οι πρωτεΐνες ακίδες που παράγονται από το εμβόλιο να προκαλούν οι ίδιες βλάβη ή ο ρόλος ορμονικών παραγόντων.

Ο καρδιολόγος Δρ. Πίτερ ΜακΚάλοου (Dr. Peter McCullough) τόνισε ότι η συγκεκριμένη μελέτη δεν εξέτασε γιατί τα εμβόλια με αγγελιαφόρο RNA μπορούν να προκαλούν την απελευθέρωση χημικών ουσιών, όπως στην περίπτωση της παρουσίας mRNA και πρωτεϊνών ακίδων, τις οποίες ο ίδιος θεωρεί ως τη βασική αιτία της μυοκαρδίτιδας μετά τον εμβολιασμό.

Προηγούμενες μελέτες έχουν ανιχνεύσει την παρουσία αγγελιαφόρου RNA και πρωτεϊνών ακίδων στους καρδιακούς ιστούς ανθρώπων που παρουσίασαν μυοκαρδίτιδα μετά τον εμβολιασμό.