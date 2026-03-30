Η νόσος Αλτσχάιμερ παραμένει μία από τις πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες ασθένειες της εποχής μας. Ξεκινά αθόρυβα, με μικρές απώλειες μνήμης που συχνά εκλαμβάνονται ως φυσιολογικές για την ηλικία, και εξελίσσεται προοδευτικά, συχνά για χρόνια πριν γίνει εμφανής.

Η καθυστερημένη διάγνωση αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπόδιους στην αντιμετώπισή της, καθώς όταν τα συμπτώματα γίνονται εμφανή, η νευρωνική βλάβη είναι ήδη εκτεταμένη. Ωστόσο, μια πρόσφατη έρευνα φέρνει νέα δεδομένα: η τεχνητή νοημοσύνη (AI) μπορεί να εντοπίσει έγκαιρα τα σημάδια της νόσου, πολύ πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα προληπτικό «ραντάρ» για τον εγκέφαλο.

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Neuroscience, ανέλυσε εκατοντάδες μαγνητικές τομογραφίες (MRI) εγκεφάλου και έδειξε ότι ένα εξειδικευμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα εμφάνισης Αλτσχάιμερ με ακρίβεια που αγγίζει το 93%. Το μοντέλο δεν εξετάζει τον εγκέφαλο συνοπτικά, αλλά εστιάζει σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι γνωστό ότι επηρεάζονται στα πρώιμα στάδια της νόσου: τον ιππόκαμπο, την αμυγδαλή και τον ενδορινικό φλοιό.

Ο ιππόκαμπος, που συχνά περιγράφεται ως ο «φύλακας» της μνήμης, είναι από τις πρώτες περιοχές που εμφανίζουν απώλεια όγκου εξαιτίας του Αλτσχάιμερ. Η μελέτη έδειξε ότι αυτή η απώλεια είναι ιδιαίτερα εμφανής στη δεξιά πλευρά του ιππόκαμπου σε άτομα ηλικίας 69 έως 76 ετών, υποδηλώνοντας ότι ακόμη και μικρές, υποκλινικές αλλαγές στην περιοχή αυτή θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως πρώιμοι δείκτες κινδύνου. «Η δεξιά πλευρά του ιππόκαμπου φαίνεται να επηρεάζεται πρώτη από τις αρχικές βλάβες που σχετίζονται με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Δεν αποτελεί ακόμη επίσημο διαγνωστικό δείκτη, αλλά δείχνει ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως πολύτιμο στοιχείο για μελλοντικές έρευνες», σχολίασαν οι επιστήμονες.

Αυτό που κάνει την τεχνητή νοημοσύνη τόσο πολύτιμη σε αυτό το πεδίο είναι η ικανότητά της να αναγνωρίζει σύνθετα πρότυπα σε πολλαπλές εγκεφαλικές περιοχές ταυτόχρονα – πρότυπα που είναι πρακτικά αδύνατο να εκτιμηθούν με γυμνό μάτι ή με συμβατικές στατιστικές μεθόδους. Συνδυάζοντας τις μαγνητικές τομογραφίες με άλλα δεδομένα, όπως βιοδείκτες από το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, γενετικές πληροφορίες (π.χ. την παρουσία του γονιδίου ΑPOE4) και διαχρονική κλινική παρακολούθηση, οι γιατροί του μέλλοντος θα μπορούν να προβλέπουν τον κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ με πρωτοφανή ακρίβεια, χρόνια πριν εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα.