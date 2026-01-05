Μια μεγάλη συγκριτική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο BMJ Global Health δείχνει ότι ακόμη και πολύ μικρή καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με σημαντικά αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του στόματος στην Ινδία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η κατανάλωση μόλις 9 γραμμαρίων αλκοόλ την ημέρα – περίπου ένα ποτό – σχετίζεται με αύξηση του κινδύνου 50%. Η ισχυρότερη συσχέτιση παρατηρήθηκε σε άτομα που κατανάλωναν τοπικά παραγόμενα αλκοολούχα ποτά.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο ανησυχητική όταν το αλκοόλ συνδυάζεται με μάσηση καπνού. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο συνδυασμός αυτός ευθύνεται για το 62% των περιστατικών καρκίνου του βλεννογόνου των παρειών στη χώρα.

Ο καρκίνος του στόματος είναι ο δεύτερος συχνότερος καρκίνος στην Ινδία, με περίπου 144.000 νέες διαγνώσεις και σχεδόν 80.000 θανάτους κάθε χρόνο. Τα ποσοστά αυξάνονται σταθερά και πλησιάζουν τα 15 περιστατικά ανά 100.000 άνδρες, ενώ η πρόγνωση παραμένει φτωχή: μόνο το 43% των ασθενών ζει πέντε χρόνια ή περισσότερο μετά τη διάγνωση.

Η μελέτη βασίστηκε στη σύγκριση 1.803 ασθενών με καρκίνο του βλεννογόνου των παρειών και 1.903 ατόμων χωρίς τη νόσο, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν σε πέντε ερευνητικά κέντρα την περίοδο 2010–2021. Σχεδόν οι μισοί ασθενείς ήταν ηλικίας 25 έως 45 ετών.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν αλκοόλ είχαν αυξημένο κίνδυνο 68% σε σύγκριση με όσους δεν έπιναν. Ο κίνδυνος έφτανε το 72% για τα διεθνώς αναγνωρισμένα ποτά και το 87% για τα τοπικά παραγόμενα. Ακόμη και πολύ μικρές ποσότητες αλκοόλ συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο.

Ο συνδυασμός αλκοόλ και καπνού αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιβαρυντικός, με υπερτετραπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι πάνω από το 11% των περιστατικών καρκίνου του βλεννογόνου των παρειών στην Ινδία οφείλεται αποκλειστικά στο αλκοόλ, ποσοστό που φτάνει το 14% σε ορισμένες πολιτείες.

Η μεγαλύτερη επικινδυνότητα των τοπικά παραγόμενων ποτών ενδέχεται να σχετίζεται με επιμολύνσεις από τοξικές ουσίες, όπως μεθανόλη και ακεταλδεΰδη, καθώς η παραγωγή τους είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα ποτά αυτά περιέχουν έως και 90% αλκοόλ.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι δεν υπάρχει ασφαλές όριο κατανάλωσης αλκοόλ όσον αφορά τον κίνδυνο καρκίνου του στόματος και ότι ο περιορισμός τόσο του αλκοόλ όσο και του καπνού θα μπορούσε να μειώσει δραστικά τη νόσο στην Ινδία.