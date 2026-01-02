Για περισσότερα από 100 χρόνια, η νόσος Αλτσχάιμερ θεωρούνταν μη αναστρέψιμη. Γι’ αυτό και η έρευνα επικεντρωνόταν κυρίως στην πρόληψη ή στην επιβράδυνση της εξέλιξής της, και όχι στην αποκατάσταση της λειτουργίας του εγκεφάλου. Παρά τα τεράστια ποσά που έχουν δαπανηθεί διαχρονικά, δεν υπήρξε ποτέ κλινική δοκιμή με στόχο την πλήρη αναστροφή της νόσου.

Μια νέα μελέτη, όμως, έρχεται να αμφισβητήσει αυτή την αντίληψη. Ερευνητική ομάδα από τα University Hospitals, το Case Western Reserve University και το Louis Stokes Cleveland VA Medical Center εξέτασε αν εγκέφαλοι με προχωρημένο Αλτσχάιμερ μπορούν να ανακάμψουν – τουλάχιστον σε πειραματικά μοντέλα.

Η μελέτη, με επικεφαλής την Dr Kalyani Chaubey, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Cell Reports Medicine και επικεντρώνεται στον ρόλο ενός βασικού μορίου ενέργειας των κυττάρων, του NAD+.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα του NAD+ μειώνονται φυσιολογικά με την ηλικία, όμως στους εγκεφάλους ατόμων με Αλτσχάιμερ η πτώση είναι πολύ πιο έντονη. Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε ποντίκια που είχαν γενετικές μεταλλάξεις και εμφάνιζαν συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της νόσου στους ανθρώπους, όπως φλεγμονή στον εγκέφαλο, βλάβες στα νευρικά κύτταρα και σοβαρά προβλήματα μνήμης.

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες δοκίμασαν να αποκαταστήσουν την ισορροπία του NAD+ στον εγκέφαλο, ακόμα και αφού η νόσος είχε ήδη προχωρήσει. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: στα πειραματόζωα παρατηρήθηκε όχι μόνο βελτίωση των εγκεφαλικών βλαβών, αλλά και πλήρης επαναφορά των γνωστικών λειτουργιών.

Σύμφωνα με την Dr Chaubey, τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι το Αλτσχάιμερ ίσως δεν είναι τελικά μια μόνιμη και μη αναστρέψιμη κατάσταση. Όπως εξηγεί, υπό συγκεκριμένες συνθήκες ο εγκέφαλος φαίνεται πως μπορεί να επιδιορθώσει τις βλάβες του και να ανακτήσει χαμένες λειτουργίες, ανοίγοντας τον δρόμο για νέες θεραπευτικές προσεγγίσεις στο μέλλον.