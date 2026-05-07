Η αναιμία δεν είναι απλώς κόπωση και ωχρότητα. Μια δεκαετής μελέτη σε 2.282 άτομα άνω των 60 ετών από τη Στοκχόλμη αποκαλύπτει ότι τα χαμηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης συνδέονται άμεσα με αυξημένο κίνδυνο άνοιας και νευροεκφυλιστικών βιοδεικτών (π.χ. υπερφωσφορυλιωμένη ταυ, αμυλοειδές-βήτα). Η αναιμία εκτοξεύει τον κίνδυνο έως και 45% σε σύγκριση με άτομα φυσιολογικού αίματος.

Τι λένε τα νούμερα

Η σουηδο-ιταλική ομάδα παρακολούθησε 2.282 ηλικιωμένους κατοίκους της Στοκχόλμης για 10 χρόνια. Στην έναρξη, όλοι ήταν ελεύθεροι άνοιας. Όσοι είχαν αιμοσφαιρίνη κάτω από 12 g/dL (άνδρες) ή 11 g/dL (γυναίκες) εμφάνισαν:

32% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης οποιασδήποτε μορφής άνοιας.

45% υψηλότερο κίνδυνο για νόσο Alzheimer ειδικά, σε σχέση με τους μη αναιμικούς.

Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οι ερευνητές βρήκαν ότι τα άτομα με αναιμία είχαν αυξημένα επίπεδα νευρικής βλάβης –όπως υψηλή νευρονηματική ελαφριά αλυσίδα (NfL) στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό– έναν δείκτη που προβλέπει γνωστική έκπτωση χρόνια πριν τα συμπτώματα.

Γιατί η αναιμία χτυπά τον εγκέφαλο;

Τρεις κύριοι μηχανισμοί εξηγούν τη σύνδεση:

Υποξία (έλλειψη οξυγόνου): Η αιμοσφαιρίνη μεταφέρει οξυγόνο. Στην αναιμία, ο εγκέφαλος δέχεται λιγότερο O₂. Οι νευρώνες γίνονται ευάλωτοι, η μιτοχονδριακή λειτουργία καταρρέει και η συναπτική πλαστικότητα μειώνεται. Σε έναν ήδη γηράσκοντα εγκέφαλο, αυτό ισοδυναμεί με επιτάχυνση της φθοράς. Φλεγμονή: Η χρόνια αναιμία –συχνή σε ηλικιωμένους με καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια νεφρική νόσο ή ρευματοειδή αρθρίτιδα– συνοδεύεται από αυξημένες φλεγμονώδεις κυτοκίνες (IL-6, TNF-α). Η συστηματική φλεγμονή διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και πυροδοτεί μικρογλοιακή ενεργοποίηση, επιταχύνοντας τη νευροεκφύλιση. Ανεπάρκεια βιταμίνης B12 ή σιδήρου: Δεν είναι όλες οι αναιμίες ίδιες. Η μεγαλοβλαστική αναιμία από έλλειψη Β12 οδηγεί σε εκφύλιση του νωτιαίου μυελού και γνωστικά σύνδρομα που μιμούνται άνοια. Στους ηλικιωμένους, όμως, συχνά η αναιμία είναι «φυσιολογική» (π.χ. λόγω μειωμένης ερυθροποιητίνης) ή δευτεροπαθής – και παραβλέπεται.

Πέρα από την άνοια: άλλες σκληρές συνέπειες

Η αναιμία στους ηλικιωμένους δεν απειλεί μόνο τη μνήμη. Συνδέεται επίσης με:

Καρδιακή ανεπάρκεια: Στους >65 ετών, κάθε μείωση της αιμοσφαιρίνης κατά 1 g/dL αυξάνει τον κίνδυνο νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια κατά 18%. Η αναιμία επιβαρύνει ένα ήδη εξασθενημένο μυοκάρδιο, μειώνοντας την παροχή οξυγόνου.

Πτώσεις και κατάγματα: Η χρόνια υποξία επηρεάζει την ισορροπία και τον χρόνο αντίδρασης. Ηλικιωμένοι με αναιμία έχουν 2.5 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα επαναλαμβανόμενων πτώσεων.

Κατάθλιψη και νοσηρότητα: Σε μελέτη 4.000 ατόμων άνω των 70 ετών, η αναιμία συσχετίστηκε με 55% υψηλότερο επιπολασμό μείζονος κατάθλιψης – ανεξάρτητα από σωματικές παθήσεις.

Η πρόληψη είναι απλή σε θεωρία, περίπλοκη στην πράξη. Για ηλικιωμένους με εύρημα αναιμίας χωρίς προφανή αιτία, οι ειδικοί συνιστούν:

Έλεγχο σιδήρου, φερριτίνης, Β12, φυλλικού οξέος. Διερεύνηση αιτίας (κρύπτουσα αιμορραγία, φλεγμονή, νεφρική ανεπάρκεια). Διόρθωση – με από του στόματος σίδηρο, Β12 (ενδομυϊκά), ερυθροποιητίνη σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Η αντιμετώπιση της αναιμίας σε ηλικιωμένους με ήπια γνωστική έκπτωση μπορεί να επιβραδύνει την πτώση. Αντίθετα, η αδιαφορία για ένα “απλό” χαμηλό αίμα μπορεί να κοστίσει μνήμες, βήματα και ζωές.

Η αναιμία δεν είναι αθώα. Είναι ένας σιωπηλός, υποτιμημένος παράγοντας γήρανσης του εγκεφάλου και της καρδιάς. Και η θεραπεία της, σε πολλές περιπτώσεις, είναι προσιτή.